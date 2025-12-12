Telangana Panchayat Elections Results2025

'మీ అన్‌క్లెయిమ్‌డ్ డిపాజిట్ డబ్బు తీసుకోండి' - లింక్ వస్తే క్లిక్ చేసేముందు జాగ్రత్త!

ఆర్‌బీఐ తీసుకొచ్చిన ఉద్గామ్‌ పోర్టల్‌ను ఆసరా చేసుకొంటున్న సైబర్‌ కేటుగాళ్లు - బ్యాంకుల్లో పేరుకుపోయిన డిపాజిట్లపై సైబర్‌ క్రిమినల్స్‌ కన్నుపడింది - అప్రమత్తంగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేసిన సీపీ సజ్జనార్

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 12, 2025 at 7:39 AM IST

Cyber Criminals Targeting Unclaimed Deposits : బ్యాంకులు, నియంత్రణ సంస్థల వద్ద ఎవరూ క్లెయిమ్‌ చేయకుండా పేరుకుపోయిన నగదు డిపాజిట్లపై సైబర్‌ క్రిమినల్స్‌ కన్నుపడిందని, ఈ డిపాజిట్ల కోసం ఆర్‌బీఐ తీసుకొచ్చిన ఉద్గామ్‌ పోర్టల్‌ని సైబర్‌ కేటుగాళ్లు ఆసరా చేసుకొంటూ మోసం చేస్తున్నారని హైదరాబాద్‌ సిటీ పోలీస్‌ కమిషనర్‌ సజ్జనార్​ తెలిపారు. డబ్బులు ఇప్పిస్తామంటూ నకిలీ లింకులు పంపి బ్యాంకు ఖాతాలను ఖాళీ చేస్తున్నారని, ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నమ్మొద్దు : అన్‌క్లెయిమ్‌డ్‌ డిపాజిట్లకు సంబంధించి అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://udgam.rbi.org.in మాత్రమే వాడాలని సజ్జనార్ సూచించారు. ఆర్‌బీఐ, వివిధ బ్యాంకుల పేరుతో వచ్చే సందేశాల్లోని లింకులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నమ్మొద్దని కోరారు. ఆర్‌బీఐ ఎప్పుడూ ఓటీపీలు, పాస్‌వర్డ్‌లను అడగదన్న ఆయన వాటిని ఎవరితోనూ పంచుకోవడం, షేర్‌ చేయడం లాంటివి చేయొద్దన్నారు. ఏదైనా అనుమానం వస్తే నేరుగా సమీపంలోని బ్యాంకు శాఖను సంప్రదించాలని సూచించారు. ఒకవేళ మోసానికి గురైతే వెంటనే 1930 నంబర్‌కు కాల్‌ చేయడం లేదా http://cybercrime.gov.inలో నేరుగా ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు.

హైదరబాద్​ సిటీ పోలీస్​ పోస్ట్ : రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 10 సంవత్సరాలకు పైగా బ్యాంక్ ఖాతాలలో ఉన్న క్లెయిమ్ చేయని డిపాజిట్లను గుర్తించి, క్లెయిమ్ చేసుకునే విధానంపై ప్రజలకు ఒక సలహా జారీ చేసిందని హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులు తెలిపారు. అర్హత గల కస్టమర్లు అటువంటి డిపాజిట్లను కేవలం అధికారిక ఆర్‌బిఐ పోర్టల్ ద్వారా మాత్రమే క్లెయిమ్ చేసుకోవాలని సూచించారు. పెరుగుతున్న సైబర్ మోసాల ఘటనల దృష్ట్యా, ప్రజలు ఈ క్రింది మార్గదర్శకాలను పాటించాలని కోరుతున్నట్లు హైదరబాద్​ సిటీ పోలీస్​ సోషల్​ మీడియాలో పోస్ట్​ చేసింది.

హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసుల సూచనలు : రిజర్వ్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా క్లెయిమ్ చేయని డిపాజిట్లపై వస్తున్న నకిలీ సందేశాల పట్ల ప్రజలను అలర్ట్​ చేసిందని, సైబర్ మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని పౌరులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

  • సైబర్ మోసగాళ్లు ఆర్‌బిఐ లేదా బ్యాంకుల ప్రతినిధులుగా నటిస్తూ నకిలీ సందేశాలను పంపిస్తున్నారు. అధికారికంగా ధృవీకరించని సంస్థల నుంచి వచ్చిన ఏవైనా అనుమానాస్పద లింక్‌లపై వెంటనే క్లిక్ చేయవద్దు.
  • ఆర్​బీఐ ఎప్పుడూ వ్యక్తిగత సమాచారం, బ్యాంక్ వివరాలు, పాస్‌వర్డ్‌లు లేదా ఓటీపీలను అడగదు. లింక్‌లను పంపదు.
  • మీ వ్యక్తిగత సమాచారం, పాస్‌వర్డ్‌లు, బ్యాంక్ వివరాలు లేదా ఓటీపీలను తెలియని వ్యక్తులతో, అధికారికంగా ధృవీకరించని సోషల్ మీడియా ఖాతాలతో ఎప్పుడూ పంచుకోవద్దు.
  • మీకు ఏదైనా అనుమానాస్పద మెసేజ్​, లింక్ వస్తే, సమీపంలోని బ్యాంక్ శాఖను సందర్శించి దాని ప్రామాణికతను తెలుసుకోండి.
  • ప్రామాణిక పూర్తి సమాచారం కోసం, కేవలం అధికారిక ఆర్‌బీఐ వెబ్‌సైట్‌ను మాత్రమే ఉపయోగించండి : లింక్ https://rbi.org.in
  • మీరు ఒకవేళ సైబర్ మోసానికి గురైతే, వెంటనే ఫిర్యాదు చేయడం వల్ల పోగొట్టుకున్న మొత్తంలో కొంత భాగాన్ని, మొత్తాన్ని స్తంభింపజేయడానికి, తిరిగి పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది
  • సంప్రదించండి : సైబర్​క్రైమ్​ టోల్​ ఫ్రీ నంబర్ - 1930

ఇటీవల సైబర్ నేరగాళ్లు అన్​క్లెయిమ్​డ్​ డిపాజిట్లను టార్గెట్​ చేయడం పట్ల ప్రజలను పోలీస్​ శాఖ అప్రమత్తం చేసింది. ముందస్తుగా ఎవరూ మోసపోకుండా పలు సూచనలు చేస్తోంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

