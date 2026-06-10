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సైబర్​ నేరాల అడ్డుకట్టకు చర్యలు - ఏపీలో ఇకపై సైబర్‌ క్రిమినల్‌ షీట్లు

రాష్ట్రంలో ‘ప్రివెంటివ్‌ సైబర్‌ పోలీసింగ్‌’పై ప్రత్యేక కార్యాచరణ - సైబర్‌ క్రిమినల్‌ మానిటరింగ్‌ అండ్‌ సర్వైలెన్స్‌ ఆర్కిటెక్చర్‌ వ్యవస్థ సిద్ధం - సైబర్ మోసగాళ్ల నివాసాలు, తరచూ తిరిగే ప్రాంతాలకు జియోట్యాగింగ్‌

Cybercriminal Monitoring And Surveillance With Cyber Crimal Sheets
Cybercriminal Monitoring And Surveillance With Cyber Crimal Sheets (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 9:56 AM IST

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Cyber Crimal Sheets: సైబర్‌ నేరాలను నియంత్రించడం కోసం ‘సైబర్‌ క్రిమినల్‌ మానిటరింగ్‌ అండ్‌ సర్వైలెన్స్‌ ఆర్కిటెక్చర్‌’ పేరుతో ఏపీ పోలీసు శాఖ ప్రత్యేక వ్యవస్థను రూపొందిస్తోంది. అందులో భాగంగా పదేపదే సైబర్‌ నేరాలకు పాల్పడే, సహకరించే వారిపై రౌడీషీట్ల తరహాలోనే సైబర్‌ క్రిమినల్‌ షీట్లను తెరవనుంది. సైబర్‌ నేర చరిత్ర కలిగిన, ఆ వ్యవస్థల్లో భాగమైన వారికి సంబంధించిన సమగ్ర వివరాలతో డేటా బేస్​ను సిద్ధం చేస్తోంది.

ప్రధాన విధులు: ముందుగా సైబర్‌ క్రిమినల్‌ షీట్లు కలిగిన వారి నివాసాలు, చిరునామాలను జియో ట్యాగింగ్‌ చేస్తోంది. ఆపై సైబర్‌ నేరాలు జరిగిన సత్వరమే స్పందించే విషయంలో ఏపీ పోలీసు యంత్రాంగం ఇప్పటికీ బాగా వెనకబడి ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అసలు నేరానికి పాల్పడకముందే నేరగాళ్లను కట్టడి చేసేలా ప్రివెంటివ్‌ సైబర్‌ పోలీసింగ్‌ దిశగా ఈ కొత్త వ్యవస్థను సిద్ధం చేస్తుండటం అభినందనీయం. ఆన్‌లైన్‌లో ఆర్థిక మోసాలు, పెట్టుబడులు, ట్రేడింగ్‌ స్కామ్‌లు, ఫిషింగ్, ఓటీపీ, మోసాలు, అదే విధంగా రుణ యాప్‌లను అడ్డం పెట్టుకుని మోసాలు, సెక్స్‌టార్షన్స్, క్రిప్టో మోసాలు, సిమ్‌ స్వాపింగ్, సోషల్‌ మీడియా మోసాలు, ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్, మ్యూల్‌ ఖాతాల నిర్వహణ, డార్క్‌ వెబ్‌ కార్యకలాపాలు, వ్యవస్థీకృతంగా డిజిటల్‌ మోసాలు చేసేవారందరిపైనా ఈ సైబర్‌ క్రిమినల్‌ షీట్లను తెరుస్తారు.

సైబర్‌ నేరగాళ్ల డేటాబేస్‌ తయారు: అంతేకాకుండా విదేశాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలంటూ సైబర్‌ నేరగాళ్లు పన్నిన ఎరకు చిక్కుకుపోయి అక్కడికి వెళ్లాక వారి ఆధ్వర్యంలో నడిచే సైబర్‌ నేరాల కాంపౌండ్లలో పనిచేసి, భారత్‌కు తిరిగివచ్చాక సైతం మళ్లీ అవే నేరాలకు పాల్పడుతున్న వారిపైనా పటిష్ఠమైన నిఘాను పెడతారు. సైబర్‌ నేరగాళ్లకు సిమ్‌కార్డులు, అద్దె బ్యాంకు ఖాతాలు, డిజిటల్‌ వాలెట్లు సరఫరా చేస్తున్న వారిపైనా, పట్టణ ప్రాంతాలు, వసతిగృహాలు, అద్దె ఇళ్లల్లో ఉంటూ సైబర్‌ నేరాల ముఠాల తరఫున పనిచేసే వ్యక్తులపైనా ప్రధానంగా నిఘాను ఉంచుతారు. వ్యక్తిగత వివరాలు, తాజా ఫొటోలు, మొబైల్‌ నంబర్లు, ఈ మెయిల్‌ ఐడీలు, బ్యాంకు ఖాతాలు, మ్యూల్‌ ఖాతాల లింకేజీలు వంటి వివరాలతో సైబర్‌ నేరగాళ్ల డేటాబేస్‌ తయారు చేస్తున్నారు.

నేరగాళ్ల ప్రదేశాలకు జియో ట్యాగింగ్‌: సైబర్‌ మోసగాళ్ల సోషల్‌ మీడియా ఖాతాలు, క్రిప్టో వాలెట్‌ల ఐడీలు, అనుచరుల వివరాలు, వారి సొంతూరు, ప్రస్తుత నివాసం, నేరచరిత్ర, గతంలో జైలుకు వెళ్లారా, నేరాలకు పాల్పడే తీరు మొదలైన అంశాలు ఈ డేటాబేస్‌లో ఉంటాయి. దీన్ని ఎప్పటికప్పుడు నవీకరిస్తుంటారు. సైబర్‌ నేరగాళ్ల నివాసాలు, వారు ఎక్కువగా తిరిగే ప్రదేశాలను జియో ట్యాగింగ్‌ చేస్తారు. సైబర్‌ నేరాలు అధికంగా జరిగే క్లస్టర్లు, హాట్‌స్పాట్‌లను గుర్తిస్తారు. అదే విధంగా మ్యూల్‌ ఖాతాల ఆపరేటర్లు, ఆ ఖాతాలను సమకూర్చేవారు అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాలనూ మ్యాపింగ్‌ చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఈ వివరాలన్నింటినీ జిల్లా స్థాయిలో సర్వైలెన్స్, కమాండ్‌ అండ్‌ కంట్రోల్‌ వ్యవస్థలతో అనుసంధానిస్తారు.

ఇంటెలిజెన్స్‌ యూనిట్లతో సమన్వయం: సైబర్‌ నేరాల్లో మోసాలకు ప్రధానంగా మ్యూల్‌ ఖాతాలనే వాడుతున్నారు. అందుకే మ్యూల్‌ ఖాతాలు కలిగి ఉన్నవారు, అనుమానాస్పద ఖాతాలున్న వారు, సైబర్‌ మోసాలకు సంబంధించిన సొమ్ము పదే పదే జమవుతున్న ఖాతాలను గుర్తించి డేటాబేస్‌ రూపొందిస్తారు. బ్యాంకులు, ఫైనాన్షియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ యూనిట్లతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ఈ సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్‌ చేస్తారు. ఏపీలోని సైబర్‌ నేరగాళ్లకు పొరుగు రాష్ట్రాల ముఠాలతో లింకులు ఉంటున్నాయి. ఇతర రాష్ట్రాల్లోని నేరగాళ్లు ఏపీలోని ప్రజల్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. అందుకే ఇతర రాష్ట్రాల్లోని సైబర్‌ నేరగాళ్ల డేటాను సైతం సేకరిస్తారు.

సర్వైలెన్స్‌ బృందాల నిఘూ: దాంతో అంతర్‌రాష్ట్ర నేరగాళ్ల జాబితా, వారి ప్రొఫైళ్లు సిద్ధం చేస్తారు. ఈ వివరాలతో నేరగాళ్లను ట్రాక్‌ చేస్తారు. ఐ4సీ, ఎన్‌సీఆర్‌పీ, 360 ప్లాట్‌ఫామ్, సీసీటీఎన్‌ఎస్, ఐసీజేఎస్, నేషనల్‌ సైబర్‌ ఇంటెలిజన్స్‌ సిస్టమ్‌ వంటి వాటితో దీన్ని అనుసంధానిస్తారు. ప్రతి జిల్లాలో ఎస్పీలు, కమిషనరేట్లలో కమిషనర్లు వారి నేతృత్వంలో ప్రత్యేక సైబర్‌ సర్వైలెన్స్‌ టీమ్‌ ఏర్పాటు చేస్తారు. సైబర్‌ క్రిమినల్‌ షీట్ల నిర్వహణ, నేరగాళ్ల ఇళ్లలో తరచూ తనిఖీలు చేయటం, వారిపై నిఘా పెట్టటం వంటివి ఈ సర్వైలెన్స్‌ బృందాల ప్రధానమైన విధులు. సైబర్‌ ఇంటెలిజన్స్‌లో శిక్షణ పొందిన అధికారులను ఈ బృందాల్లో సభ్యులుగా నియమిస్తారు.

సైబర్ నేరాల కట్టడికి పటిష్ఠ వ్యవస్థ: సైబర్‌ నేరాలు జరిగిన తర్వాత నేరగాళ్లను పట్టుకోవటమే కాకుండా ఈ తరహా వ్యవస్థీకృత మోసాల్లో ఉన్నవారందరిపైనా ముందే నిఘా పెట్టి, వారిని కట్టడి చేసేలా ప్రివెంటివ్‌ సైబర్‌ పోలీసింగ్‌ను అభివృద్ధి చేస్తున్నామని డీజీపీ హరీశ్ కుమార్ గుప్తా వివరించారు. మ్యూల్‌ ఖాతాల నిర్వాహకులు, సిమ్‌ కార్డ్‌ల సరఫరాదారులు, నకిలీ కేవైసీ హ్యాండ్లర్లు, పేమెంట్‌ అగ్రిగేటర్లు, క్రిప్టో హ్యాండ్లర్లు, టెక్నికల్‌ సపోర్టు ఏజెంట్లు, డేటా సరఫరాదారులు, సోషల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ ఆపరేటివ్‌లు, అంతర్జాతీయ డిజిటల్‌ ఫ్రాడ్‌ సిండికేట్లు వంటి వ్యవస్థల ద్వారా సైబర్‌ నేరగాళ్లు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు.

ఈ తరహా నేరాలు ఆర్థిక భద్రతకే కాకుండా, దేశ అంతర్గత భద్రతకు ముప్పుగా మారాయన్నారు. అందుకే సైబర్‌ నేరగాళ్ల డేటాను సిద్ధం చేస్తున్నామని డీజీపీ హరీశ్​కుమార్ గుప్తా పేర్కొన్నారు. వారిపై సైబర్‌ క్రిమినల్‌ షీట్లు తెరుస్తున్నామన్నారు. వీరు ఎలాంటి మోసాలకు పాల్పడే అవకాశముందో ముందే తెలుసుకునేలా ఫ్రాడ్‌ ప్యాటర్న్స్‌ పరిశీలిస్తామని అవి జరగకుండా ప్రయత్నిస్తామని ఈ సందర్భంగా డీజీపీ హరీశ్​కుమార్​ గుప్తా స్పష్టం చేశారు.

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