పాత ఫోన్లతో సైబర్ మోసాలు - అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసుల హెచ్చరిక
ఒక్కోసారి నేరానికి పాల్పడినవారు తప్పించుకుని చరవాణి యజమాని జైలుకు వెళ్లే పరిస్థితి-వ్యక్తిగత చిత్రాలు, వీడియోలు, నంబర్లు మోసగాళ్లకు చిక్కితే ఆర్థిక వేధింపులకు గురయ్యే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 26, 2026 at 3:31 PM IST
Cybercrimes Using Old Phones: తిరుపతి జిల్లా పుత్తూరుకు చెందిన శ్రీనివాసులు వినియోగించే సెల్ఫోన్ ఆరు నెలల కిందట రిపేర్కు రావడం వల్ల కొత్తది కొనుగోలు చేశాడు. ఇటీవల తనకు తెలిసిన వ్యక్తి కాల్చేసి చెన్నైలో పనుల నిమిత్తం వచ్చానని, తన పర్సు పడిపోవడంతో రూ.5 వేలు కావాలని అడగ్గా ఆ నంబరుకు ఫోన్పే చేశాడు. అదేరోజు సాయంత్రం సదరు వ్యక్తి తారసపడగా ఇద్దరి మధ్య చర్చ రావడం, సదరు వ్యక్తి తనకేమీ తెలియదని చెప్పడంతో శ్రీనివాసులు బిత్తరపోయాడు. తీరా ఇంటికి వెళ్లి వెతికితే పాత చరవాణి కనిపించలేదు. దీంతో భార్యను అడగగా తాను ఓ దుకాణదారుడికి విక్రయించానని చెప్పడంతో మోసం జరిగినట్లు గుర్తించారు.
ఇబ్బందులు ఇలా: ఇంట్లో పనిచేయని పాత ఫోన్లు ఉంటే కొనుగోలు చేస్తామని కొందరు వస్తుంటారు. వాటికి స్టీల్ పాత్రలు, పింగాణీ వస్తువులు ఇస్తామంటూ తిరుగుతున్నారు. వీధి వ్యాపారులు కొనుగోలు చేసి వాటిని ఇతర రాష్ట్రాల్లో విక్రయిస్తున్నారు. అవి చివరకు సైబర్ నేరగాళ్ల చేతికి చిక్కుతున్నాయి. మరమ్మతులు చేశాక నకిలీ పేర్లతో సిమ్కార్డులు పొంది సైబర్ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఫోన్లకు ఇంటర్నేషనల్ మొబైల్ ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటిటీ (ఐఎంఈఐ) నంబరు ఉంటుంది. దాని ఆధారంగానే సైబర్ నేరాలను పోలీసులు ఛేదిస్తున్నారు. ఒక్కోసారి నేరానికి పాల్పడినవారు తప్పించుకుని చరవాణి యజమాని జైలుకు వెళ్లే పరిస్థితి వస్తుంది. పాతవాటిలో బ్యాంకింగ్ చెల్లింపులు, యాప్లు ఉంటే వాటి ద్వారా ఆర్థికపరమైన మోసాలు జరిగే ప్రమాదం ఉంది. పాత ఫోన్లలో సిమ్కార్డు మరిచిపోయినా, డేటా తీయకపోయినా ఇబ్బందులు తప్పవు. వ్యక్తిగత చిత్రాలు, వీడియోలు, నంబర్లు మోసగాళ్లకు చిక్కితే ఆర్థిక వేధింపులకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది.
విక్రయిస్తే ఇలా చేయండి: పాత చరవాణులను విక్రయించకుండా ఉండటమే మంచిది. ఒకవేళ విక్రయించాల్సి వస్తే వారి నుంచి చరవాణిని ఎవరికి విక్రయించామో, ఐఎంఈఐ నంబరు, అమ్మిన తేదీ నమోదు చేసి వారి సంతకం లిఖితపూర్వకంగా రాయించి తీసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే ఏదైనా నేరం జరిగిన సందర్భంలో మనం సురక్షితంగా బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మేలు: పాత సెల్ఫోన్ను అమ్మే ముందు డేటాను బ్యాక్అప్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఫోన్లోని డేటాను ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ ఆప్షన్ ద్వారా పూర్తిగా తొలగించాలి. తద్వారా ఇతరులు మీ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని వినియోగించి బ్లాక్మెయిల్ చేసేందుకు అవకాశం ఉండదు. అన్ని ఖాతాల్లో నుంచి మీ ఫోన్ను డీరిజిస్టర్ చేయాలి. గూగుల్ అకౌంట్ను సైన్అవుట్ చేయాలి. సెటింగ్స్లో యూజర్స్ అండ్ అకౌంట్స్ ఆప్షన్లోకి వెళ్లి రిమూవ్ అకౌంట్ బటన్ను ప్రెస్ చేయాలి.
పల్లెలనే లక్ష్యంగా చేసుకుని: పాత ఫోన్ల సేకరణకు సైబర్ మోసగాళ్లు పల్లెలనే లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. అక్కడి ప్రజలు పాత, పాడైపోయిన ఫోన్లను నిరుపయోగంగా భావిస్తారు. పట్టణాల్లో మాదిరిగా రీసైక్లింగ్ కేంద్రాలకు లేదా గుర్తింపు పొందిన డీలర్లకు అమ్మేయాలనే అంశంపై వారికి అంతగా అవగాహన ఉండదు. ప్లాస్టిక్, స్టీల్ పాత్రలకు లేదా తక్కువ మొత్తంలో డబ్బుకు ఆశపడి పాత సెల్ఫోన్లను అప్పగిస్తారు.
పాత చరవాణులు పాడైతే వాటిని కాల్చేయడమే మంచిది. పాత ఫోన్లు విక్రయించడం వల్ల అవి సైబర్ నేరగాళ్లకు చేరుతున్నాయి. అందులోని డేటా తీసుకుని సైబర్ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. చరవాణులు వినియోగించేవారు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. -రవికుమార్, డీఎస్పీ, పుత్తూరు
