ఛాలెంజ్ యాక్సెప్టెడ్ : ఐబొమ్మ, బప్పం టీవీ వెబ్​సైట్లు క్లోజ్​

ఐబొమ్మ, బప్పం టీవీ వెబ్​సైట్లు - ఇమ్మడి రవితోనే క్లోజ్​ చేయించిన పోలీసులు

iBomma and Bappam TV Websites Shut Down
iBomma and Bappam TV Websites Shut Down (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 16, 2025 at 1:17 PM IST

iBomma and Bappam TV Websites Shut Down : పైరసీ సినిమాలకు వేదికగా మారిన ఐబొమ్మ, బప్పం టీవీ వెబ్​సైట్లను సైబర్​ క్రైమ్​ పోలీసులు క్లోజ్​ చేయించారు. శనివారం అరెస్టయిన ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవితోనే వాటిని క్లోజ్​ చేయించి, వెబ్​ లాగిన్స్​, సర్వర్​ వివరాలతో మూసివేశారు. 'నా వద్ద కోట్ల మంది డేటా ఉంది. ఈ వెబ్​సైట్​ మీద ఫోకస్​ చేయటం ఆపండి' అంటూ గతంలో అతడు పోలీసులకు సవాల్​ విసిరినట్లు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఓ లేఖ చక్కర్లు కొట్టింది. దీంతో ఆ సవాల్​ను స్వీకరించిన పోలీసులు ముందుగా ఐబొమ్మలోని కొందరిని అరెస్టు చేశారు. ఈ క్రమంలో విదేశాల నుంచి వచ్చిన ఇమ్మడి రవితోనే పోలీసులు ఆయా వైబ్​సైట్లను క్లోజ్​ చేయించడం గమనార్హం.

ఇమ్మడి రవి వద్ద స్వాధీనం చేసుకున్న వందల హార్డ్​ డిస్క్​లను పోలీసులు విశ్లేషణ చేస్తున్నారు. నిందితుడి బ్యాంక్​ ఖాతాల వివరాలను పరిశీలిస్తున్నారు. అతడిని కస్టడీలోకి తీసుకుని మరికొన్ని వివరాలు సేకరించాలని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. సోమవారం నాంపల్లి కోర్టులో కస్టడీ పిటిషన్​ను పోలీసులు దాఖలు చేయనున్నారు.

IBOMMA WEBSITE SHUT DOWN
BAPPAM TV WEBSITE SHUT DOWN
IBOMMA AND BAPPAM TV WEBSITES

