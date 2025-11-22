కాంబోడియాలో శిక్షణ - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వల విసురుతున్న సైబర్ నేరగాళ్లు
రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, పిల్లలు విదేశాల్లో ఉన్న వారి పైనే దృష్టి - మ్యూల్ ఖాతాల్లోకి దోచిన సొమ్ము మళ్లింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2025 at 4:46 PM IST
Cyber Criminals Training in Cambodia: ప్రస్తుతం ఎంత టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చిందో, అంతకంటే ఎక్కువే దుర్వినియోగమవుతోందని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలన్న అత్యాశతో ఎంతోమంది ఎదుటి వారి బలహీనతలను, అమాయకత్వాన్ని సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఇలా అలా అని కాకుండా సైబర్ మోసాలతో రెచ్చిపోతున్నారు.
సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త కొత్త పంథాలు ఎంచుకుంటూ అమాయకులను మోసం చేస్తూనే ఉన్నారు. వీరు రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, నిరుద్యోగ యువతకు వల వేస్తున్నారు. వారి వద్ద నుంచి రూ.కోట్లు కొల్లగొడుతున్నారు. కాంబోడియాలో శిక్షణ తీసుకొని ఇక్కడ వల విసురుతున్నారు. మ్యూల్ ఖాతాలోకి దోచిన సొమ్ము మళ్లించి చాకచక్యంగా తప్పించుకుంటున్నారు.
పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- రిజిస్టర్ కాని సంస్థలో పెట్టుబడులు పెట్టకూడదు.
- డిజిటల్ అరెస్టులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉండవు
- సెల్ఫోన్, టెలిగ్రామ్లో వచ్చే లింకులు, ఏపీకే ఫైళ్లు ఎట్టి పరిస్థితిల్లో ఓపెన్ చేయవద్దు.
- పొరపాటున మీ వ్యక్తిగత సమాచారంతో లింకును ఓపెన్ చేస్తే వెంటనే ఇంటర్నెంట్ ఆఫ్ చేయాలి.
- లింకుల ద్వారా వస్తువులు కొనుగోలు చేయకూడదు.
అలాంటి వారిపైనే దృష్టి: రిటైర్డ్ (విశ్రాంత) ఉద్యోగులు, పిల్లలు విదేశాల్లో ఉన్న వారి పైనే సైబర్ నేరగాళ్లు దృష్టి పెడుతున్నారు. కాంబోడియాలో శిక్షణ పొంది వచ్చిన వారు దేశంలోని వివిధ శాఖల నుంచి ఇలాంటి వారి వివరాలు, ఆర్థిక స్థితిని తెలుసుకుని వల విసురుతున్నారు. తొలుత వారి ఖాతాల నుంచి మ్యూల్ ఖాతాలకు జమ చేస్తారు. అలా అక్కడ నుంచి ఆన్లైన్ గేమింగ్ ఆటలో గెలిచిన వారికి ఈ డబ్బును జమ చేస్తున్నారు. ఆన్లైన్ గేమింగ్ డిపాజిట్ సొమ్మును సైబర్ నేరగాళ్లు చైనా నుంచి దర్జాగా తీసుకుంటున్నారు.
ఉద్యోగం పేరుతో వల: సైబర్ కేటుగాళ్లు తెలుగు యువతకు కాల్ సెంటర్లో ఉద్యోగం, మంచి జీతం అని ఎరవేస్తూ కాంబోడియా దేశానికి రప్పిస్తున్నారు. వారితోనే తెలుగు ప్రజలను బుట్టలో వేస్తున్నారు. హైదరాబాద్కు చెందిన కోటిబాబు ఇలాగే శిక్షణ తీసుకొని తిరిగి వచ్చారు. గుర్తు తెలియని, చనిపోయిన వారి పేరిట కరెంటు (మ్యూల్ ఖాతాలు) ఖాతాలు తెరిచి ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా కాంబోడియాలో నేరగాళ్లకు కొట్టేసిన సొమ్మును పంపిస్తున్నారు.
ప్రతీ లావాదేవీపై కమీషన్ తీసుకుంటున్నట్లు ఇటీవల తిరుపతి పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. ఆరు నెలల కిందట విశాఖకు చెందిన ఓ వ్యక్తి కాంబోడియా నుంచి విజయవాడకు వచ్చి తమ్ముడు, వారి స్నేహితులతో కలసి తిరుపతికి చెందిన ఓ ఉపాధ్యాయుడిని డిజిటల్ అరెస్టు పేరిట బెదిరించి రూ.కోట్లు కాజేశారు. తరువాత కీలక నిందితుడు మినహా అతడి సోదరులు అరెస్ట్ అయ్యారు.
ఫిర్యాదు చేయాల్సిన నంబర్లు:
సైబర్ టోల్ ఫ్రీ: 1930
అత్యవసర నంబరు: 112
వాట్సప్: 80999 99977
ఈ ఏడాదిలో 160 సైబర్ నేరాలు నమోదయ్యాయి. ఫ్రీజ్ రూ.2.74 కోట్లు సొమ్ము చేశారు. డిజిటల్ మోసాలకు పాల్పడుతున్న 39 మంది సైబర్ కేటుగాళ్లను అరెస్టు చేశారు.
