కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా ఇమంది రవి సినిమాలు పోస్ట్ చేశాడు : అడిషనల్‌ సీపీ శ్రీనివాస్

ఐబొమ్మ పైరసీ కేసు వివరాలు వెల్లడించిన హైదరాబాద్ పోలీసులు - ఐబొమ్మ డొమైన్‌ను 'ఎన్‌జల' కంపెనీలో రిజిస్టర్ చేసినట్లు వెల్లడి - ఇమంది రవి మరో కంపెనీ నుంచి హోస్ట్‌ చేస్తున్నట్లు వెల్లడి

Additional CP Srinivas Reveals Details of IBomma Piracy Case
Additional CP Srinivas Reveals Details of IBomma Piracy Case (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 25, 2025 at 4:53 PM IST

Updated : November 25, 2025 at 5:05 PM IST

Cybercrime Additional CP Srinivas Reveals Details of IBomma Piracy Case : ఐబొమ్మ వెబ్​సైట్​ను ఇమంది రవి మరో కంపెనీ నుంచి హోస్ట్ చేస్తున్నట్లు హైదరాబాద్ పోలీసులు వెల్లడించారు. డొమైన్​ను 'ఎన్‌జల' కంపెనీలో రిజిస్టర్ చేసినట్లు వారు తెలిపారు. కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా ఇమంది రవి సినిమాలు పోస్ట్ చేసినట్లు తెలిపారు. ఐ-బొమ్మ వెబ్సైట్ వివరాలను సైబర్‌క్రైమ్ అడిషనల్‌ సీపీ శ్రీనివాస్ మీడియాకు వెల్లడించారు.

పైరసీ వెబ్‌సైట్లు ఇప్పటికీ నడుస్తున్నాయి : బొమ్మ, బప్పం వెబ్ సైట్​లు ద్వారా రవి సినిమాలు పోస్ట్ చేసేవాడని, ఆయా వెబ్ సాఫ్ట్‌వేర్​లో రీడైరెక్ట్ స్క్రిప్ట్ రాశాడని, తద్వారా గేమింగ్, బెట్టింగ్ వెబ్​ సైట్లకు వెళ్తుందని అన్నారు. ఇప్పటికీ మరికొన్ని పైరసీ వెబ్‌సైట్లు నడుస్తూనే ఉన్నాయని తెలిపారు. తమిళ్‌ఎంవీ, మూవీరూల్జ్‌ లాంటి పలు పైరసీ వెబ్‌సైట్లు ఇప్పటికీ నడుస్తున్నాయని అన్నారు. ఆయా వెబ్‌సైట్ల నిర్వాహకులను పట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఐబొమ్మ పాపులర్‌ అయ్యాక దాని పేరును చాలా మంది వాడుకుంటున్నారని, సినిమా సమీక్షలకు ఆ వెబ్‌సైట్‌ పేరు వాడుకుంటున్నారని పేర్కొన్నారు.

ఇమంది రవి భార్య తమకు సమాచారం ఇచ్చిందన్న వార్తలు అవాస్తవం : ఇమంది రవి రూ.20 కోట్ల వరకు సంపాదించినట్లు తెలిసిందని శ్రీనివాస్ అన్నారు. భవిష్యత్‌లో వెబ్‌-3 టెక్నాలజీ రాబోతోందని, దాని ద్వారా పైరసీ చేస్తే పట్టుకోవడం చాలా కష్టమని తెలిపారు. ఐబొమ్మ ఇమంది రవి ఓవర్‌ కాన్ఫిడెన్స్‌తో ఉన్నాడని, ఇమంది రవి భార్య తమకు సమాచారం ఇచ్చిందన్న వార్తలు అవాస్తవని స్పష్టం చేశారు. ఇమంది రవి భార్యను తాము విచారించలేదని, పైరసీ వ్యవహారం దర్యాప్తు చాలా సంక్లిష్టతతో కూడిన వ్యవహారమని చెప్పారు. ఐ బొమ్మ రవి ఒంటరి అని వారానికో దేశం తిరిగేవాడని తెలిపారు. రవి ఈజీ మనీకి అలవాటు పడ్డాడని, లక్ష డాలర్లు వెచ్చించి కరేబియన్‌ దీవుల పౌరసత్వం కొన్నాడని, రవి వెబ్‌సైట్లకు నిఖిల్‌ అనే మరోవ్యక్తి పోస్టర్లు డిజైన్‌ చేసేవాడని తెలిపారు. మన చట్టాల ప్రకారం ఇక్కడ విదేశీయులు నేరం చేసివుంటే అది నేరమేనని, నేరగాళ్ల అప్పగింతపై తమకు పలు దేశాలతో సంబంధాలున్నాయని ఆయన మీడియాకు వెల్లడించారు.

