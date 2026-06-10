సుపారీ గ్యాంగ్తో భార్యను హత్య చేయించిన భర్త - నిందితుడిని పట్టించిన కూరగాయల సంచి
ఐడీఏ బొల్లారంలో మహిళ హత్య కేసు ఛేదించిన పోలీసులు - తన భార్యతో విభేదాల వల్లే భర్త మర్డర్ ప్లాన్ - బిహార్ నుంచి గ్యాంగ్ను పిలిపించి దారుణానికి ఒడిగట్టిన అనిల్
Published : June 10, 2026 at 7:37 AM IST
IDA Bollaram Women Murder Case Update : కట్టుకున్న భార్య కడతేర్చడానికి సుపారీ గ్యాంగ్ను రంగంలోకి దింపాడో భర్త. తన చేతికి మట్టి అంటకుండా బిహార్కు చెందిన నలుగురు నేరగాళ్లను పిలిపించి దారుణంగా చంపించాడు. తన భార్యను గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు చంపేశారంటూ కట్టుకథ అల్లి పోలీసులకు తప్పుడు కంప్లైంట్ చేశాడు. దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు భర్త పన్నాగాన్ని విచారణలో గుర్తించారు. అతడితో పాటు సుపారీ గ్యాంగ్లోని ఓ నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మే 30వ తేదీన సంగారెడ్డి జిల్లా ఐడీఏ బొల్లారం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో వివాహిత హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. కట్టుకున్న భర్త ఈ దారుణానికి పక్కా ప్రణాళిక వేసినట్లు గుర్తించారు. ఓ కూరగాయల సంచి నిందితుల్ని కనిపెట్టడంలో కీలక ఆధారంగా మారడం గమనార్హం. బుధవారం కేసు వివరాలను డీసీపీ వెల్లడించే అవకాశముంది.
గొంతు కోశారని కట్టుకథ : బిహార్కు చెందిన అనిల్కుమార్, మీనాదేవి (35) దంపతులు సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధి సంగారెడ్డి జిల్లా ఐడీఏ బొల్లారంలోని వెంకటేశ్వర కాలనీలో కొన్నేళ్లుగా నివాసం ఉంటున్నారు. వీరికి ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. అనిల్ ఇనుము తయారీ కంపెనీలో లేబర్ కాంట్రాక్టర్గా తన పనులు చేస్తున్నాడు. వాహనాలకు అద్దెకు కూడా ఇస్తుంటాడు. గత కొన్నేళ్లుగా భార్యతో అనిల్కు విభేదాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇద్దరూ కలిసే ఉంటున్నా తరచూ ఏదో వివాదం వస్తుండేది.
అనిల్, మీనాదేవీలు ఇద్దరూ మే 30వ తేదీ సాయంత్రం ఐడీఏ బొల్లారం పరిధిలో మార్కెట్కు వెళ్లారు. కూరగాయలు కొనుగోలు చేసి తిరిగొస్తుండగా ఎవరూ లేని ప్రాంతంలో వారి ద్విచక్రవాహనం ఆగిపోయింది. వాహనం దిగి అనిల్ రిపేరు చేస్తుండగా గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ముగ్గురు వెనుక నుంచి వచ్చి తన భార్యను పొదల్లోకి లాక్కెళ్లారు. భయపడ్డ అనిల్ మొదట కొంతదూరం పారిపోయాడు. భార్యను కాపాడుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మళ్లీ వెనక్కి వచ్చాడు. అప్పటికే భార్యను లాక్కెళ్లిన దుండగులు అనిల్ కళ్ల ముందే మీనాదేవీ గొంతుకోసి చంపేశారు.
అడ్డుకోబోయిన అనిల్పైనా కత్తులతో దాడి చేసి పరార్ అయ్యారు. ఈమేరకు అనిల్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తును మొదలుపెట్టారు. ఘటనాస్థలిని పరిశీలించిన పోలీసులకు హత్య జరిగిన ప్రదేశంలో కొంత అనుమానాస్పదంగా కనిపించింది. అనిల్ ప్రవర్తన కూడా తేడాగా విచిత్రంగా ఉంది. అతడి మీద గాయాలు దాడిలో జరిగినట్లుగా కాకుండా స్వయంగా కత్తితో కోసుకున్నట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. ఈ హత్యలో కచ్చితంగా అనిల్ హస్తం ఉంటుందని భావించి అదుపులోకి తీసుకుని పలు కోణాల్లో ప్రశ్నించారు.
కూరగాయల సంచితో దొరికిపోయిన అనిల్ : హత్యకు ముందు అనిల్, మీనాదేవీలిద్దరూ మార్కెట్లో ఒక సంచి నిండా కూరగాయలు కొన్నారు. తిరిగొచ్చేటప్పుడు వాహనం ఆగిపోయి దిగిన తర్వాత కూరగాయల సంచి భార్య చేతిలోనే ఉందని అనిల్ పోలీసులకు చెప్పాడు. అకస్మాత్తుగా గుర్తుతెలియని దుండగులు ముగ్గురు వచ్చి భార్యను లాక్కెళిచే సంచిలోని కూరగాయలు చెల్లాచెదురుగా పడాలి. కానీ అలా జరగలేదు. సంచి ఓ మూలన స్థిరంగా పెట్టి ఉంది. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు లాక్కెళ్తుంటే భార్య గట్టిగా కేకలు వేస్తూ భయంతో లేక ప్రతిఘటించే సందర్భంలో సంచి విసిరేస్తుంది.
నిందితులు కూడా కూరగాయల సంచిని సాధారణంగా పక్కన ఎందుకు పెడతారనే అనుమానం పోలీసులకు వచ్చింది. అనిల్ చేతులు, వీపు మీద కత్తి గాట్లు సినిమా తరహాలోలాగా కృత్రిమంగా కనిపించాయి. ఈ కేసును సైబరాబాద్ పోలీసులు సవాల్గా తీసుకుని దర్యాప్తు చేయడంతో అసలు కథ బయటపడింది. తన భార్యతో విభేదాలతో విపరీతంగా రగిలిపోయిన అనిల్ పోలీసులకు చిక్కకుండా ఆమెను చంపాలని ప్లాన్ వేశాడు. ఇందుకోసం బిహార్కు చెందిన గ్యాంగ్కు సుపారీ ఇచ్చి పథకం వేసినట్లు తెలిసింది. పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం భార్యను బయటకు తీసుకొచ్చి హత్య చేయించినట్లు బహిర్గతమైంది. అనిల్తో పాటు సుపారీ గ్యాంగ్లో ఓ నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మిగిలిన నిందితుల కోసం వివిధ రాష్ట్రాల్లో పోలీసుల విస్త్రతంగా గాలిస్తున్నారు.
భర్త ముందే భార్య గొంతు కోసి చంపిన దుండగులు - చెట్ల పొదల్లోకి లాక్కెళ్లి దారుణం
పింఛన్ డబ్బుల కోసం తండ్రి హత్య - కుమారుడు, కుమార్తెకు ఉరి శిక్ష, తల్లికి జీవిత ఖైదు