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గచ్చిబౌలి హిల్​ రిడ్జి విల్లాస్​లో చోరీ కేసు - నిందితులను పట్టించిన 'సిమ్​కార్డు కవర్'

గచ్చిబౌలి హిల్​​ రిడ్జి విల్లాస్​లో చోరీ కేసులో పురోగతి - నిందితులను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్​కు తరలింపు- 7.8 కిలోల పసిడి, 1.5 కిలోల వెండి వస్తువులు స్వాధీనం- మరో నిందితుడి కోసం గాలింపు

Police Cracked Gold Theft Case in Gachibowli
Police Cracked Gold Theft Case in Gachibowli (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 12, 2026 at 9:07 AM IST

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Police Cracked Gold Theft Case in Gachibowli : గచ్చిబౌలి హిల్​ రిడ్జి​ విల్లాస్​లో జరిగిన భారీ చోరీ కేసును పోలీసులు రోజుల వ్యవధిలోనే ఛేదించారు. యజమాని ఇంట్లో చోరీకి పాల్పిడిన నేపాలీ దంపతులతో పాటు వారికి సహకరించిన మరో ఇద్దరిని కూడా పోలీసులు రిమాండ్​కు తరలించారు. ఈ కేసులో నిందితుల నుంచి 7.8 కిలోల పసిడి ఆభరణాలు, 1.5 కిలోల వెండి వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రకాశ్​పాయ్​ అనే వ్యక్తి ఇంట్లో పనికి చేరిన నేపాల్​కు చెందిన కమల్​ షాహీ, విమల షాహీ దంపతులు చోరీ చేసి పారిపోయిన విషయం విధితమే. ఈ మేరకు సైబరాబాద్​ సీపీ రమేశ్​ నిందితుల అరెస్టుకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు.

విమానంలో నగరానికి : నేపాలీలను పనిలో కుదిర్చే సురేశ్‌ అనే వ్యక్తి ద్వారా కమల్‌షాహీ, విమల షాహీ దంపతులు పనికి చేరారు. ఈ నెల 6వ తేదీ యజమాని కుటుంబ సభ్యుల వేడుక కోసం ముంబయికి వెళ్లారు. అదే అదనుగా భావించి ఆరోజు రాత్రి కమల్​షాహీ దంపతులు ఇంట్లోకి ప్రవేశించి బంగారు, వెండి నగలు అపహరించారు. అనంతరం సికింద్రాబాద్‌ రైల్వేస్టేషన్​లో రైలెక్కి యూపీకి వెళ్లారు. అక్కడ మరో వాహనంలో రాంపూర్‌ మీదుగా పారిపోయేందుకు బయల్దేరారు. ఈ క్రమంలోనే సైబరాబాద్‌ సీపీ ఇచ్చిన సమాచారంతో అక్కడి పోలీసులు అప్రమత్తమై నిందితులను పట్టుకున్నారు.

సిమ్​కార్డు కవర్​తో ఫోన్ ​ట్రాక్ : ఈ నెల 7వ తేదీన గచ్చిబౌలి డీఐ నరేశ్‌ బృందం అక్కడకు చేరుకుని ప్రత్యేక అనుమతితో నిందితులను విమానంలో నగరానికి తీసుకొచ్చారు. వీరిని పనిలో కుదిర్చి, చోరీకి పథకం వేసిన సురేశ్‌ అదేరోజు విల్లా కిటికీ వద్ద తచ్చాడుతుండగా విల్లాస్‌ భద్రతా సిబ్బంది పట్టుకుని వదిలేయడంతో అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. చోరీకి ప్లాన్​ వేసిన వారిలో సురేశ్‌తో పాటు కరణ్‌ బిశ్వకర్మ ఉన్నాడు. కరణ్‌ బిశ్వకర్మను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో మరో నిందితుడు సురేశ్‌ కోసం ప్రస్తుతం గాలిస్తున్నారు. చోరీ సొత్తుతో ఆటోలో ఆ దంపతులు హైదరాబాద్​ నగరంలో ఉంటున్న కమల్‌ సోదరి కల్పనా షాహీ వద్దకెళ్లారు. అక్కడ తమ ఫోన్లలో సిమ్‌కార్డును తొలగించి కొత్తవి అమర్చారు. ఆ సిమ్‌కార్డు కవర్లను అక్కడే పారేసి సికింద్రాబాద్​కు వెళ్లారు. సిమ్​కార్డు కవర్ల ఆధారంగా సెల్‌ఫోన్‌ నంబర్లను తెలుసుకుని వాటిని ట్రాక్‌ చేస్తూ యూపీ, ఉత్తరాఖండ్‌ పోలీసులను అప్రమత్తం చేసినట్లుగా సీపీ వెల్లడించారు.

తక్కువ జీతానికి వస్తున్నారని పనిలో పెట్టుకుంటే : ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటి వరకు పనివాళ్లు పాల్పడిన హత్యలు, చోరీలు, దోపిడీలపై దాదాపు 45కు పైగా కేసులు నమోదయ్యాయి. నిందితుల్లో నేపాలీలు, ఉత్తరాదికి చెందిన వారే అధికంగా ఉంటున్నారు. అలాంటి వారు తక్కువ జీతంతో పని చేస్తారని వారిని పనుల్లో పెట్టుకోవడమే చాలా మంది చేసే పెద్ద పొరపాటు అవుతోంది. ఇలా పనిలో చేరే వారిలో చోరీలే లక్ష్యంగా చేసుకున్న వారే ఎక్కువగా ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇటీవల హైదారబాద్​ నగరంలో పని మనుషుల రూపంలో పెరుగుతున్న ముప్పు దృష్ట్యా ఇళ్ల యజమానులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో పనివాళ్లను నియమించేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై వ్యాపారులు, కాలనీ సంక్షేమ సంఘాలతో పోలీసులు సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. హైదరాబాద్​లో పలువురు ప్రముఖుల నివాసాల్లో కారు డ్రైవర్ల నుంచి వంట మనుషుల వరకు పనివాళ్లు అవసరముంటుంది. అలాగే కంపెనీలు, కుటీర పరిశ్రమలు, భవన నిర్మాణాల్లో భద్రతా సిబ్బంది కూడా కావాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో కమీషన్లకు ఆశపడిన కొన్ని ఏజెన్సీల నిర్వాహకులు నేరచరిత్ర ఉన్నవారిని కూడా పనికి నియమించుకుంటున్నట్లుగా సమచారం. ఇలా కార్ఖానా పరిధిలో విశ్రాంత ఆర్మీ అధికారి ఇంట్లో ఏజెన్సీ ద్వారా పనిలోకి చేరిన మహిళ దోపిడీకి పాల్పడి పారిపోవడమనేది సంచలనం రేకెత్తించింది.

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