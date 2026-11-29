హైదరాబాద్ ఐటీ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ - ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెక్ పెట్టేలా 'కాంట్రాఫ్లో' విధానం
Contraflow system in IT Corridor: హైదరాబాద్లోని ఐటీ ఉద్యోగులకు అధికారులు శుభవార్త చెప్పారు. జేఎన్టీయూ-రాయదుర్గం వరకు 7 కిలోమీటర్ల బస్ కారిడార్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వచ్చేవారం కాంట్రాఫ్లో విధానాన్ని అమలు చేయనున్నారు.
Published : November 29, 2026 at 9:25 AM IST|
Updated : November 29, 2026 at 10:02 AM IST
హైదరాబాద్లోని ఐటీ ఉద్యోగులకు శుభవార్త. ఐటీ కారిడార్లో ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించేందుకు సైబరాబాద్ పోలీసులు సరికొత్త ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా కూకట్పల్లి జేఎన్టీయూనుంచి రాయదుర్గం వరకు 7 కిలోమీటర్ల మేర రాంగ్ రూట్లో బస్కారిడార్ను సిద్ధం చేయబోతున్నారు. కాంట్రాఫ్లోగా పిలిచే ఈ విధానాన్ని వచ్చే వారం నుంచి అమలు చేస్తామని సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రకటించారు.
ప్రయోగాత్మకంగా 7 కిలోమీటర్లలో అమలు
హైదరాబాద్ ఐటీ కారిడార్లో ఉద్యోగులు వ్యక్తిగత వాహనాలను పక్కనపెట్టి ప్రజా రవాణాను ప్రోత్సహించేలా ఈ బస్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్ను తీసుకురాబోతున్నారు. ఈ విధానం ద్వారా ఐటీ ఉద్యోగులను ఉచితంగా వారి గమ్యస్థానాలకు చేర్చబోతున్నారు. వచ్చే వారంలోనే ఈ విధానాన్ని అమలు చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. కాంట్రాఫ్లో గా పిలిచే ఈ విధానాన్ని కూకట్పల్లి జేఎన్టీయూ నుంచి రాయదుర్గం వరకు 7 కిలోమీటర్లలో ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేయబోతున్నారు.
గంటకు 25 వేల వాహనాలు రాకపోకలు
రాయదుర్గం చుట్టపక్కల 5 కిలోమీటర్ల పరిధిలో 4 లక్షల మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. డీఎల్ఎఫ్ సైబర్ సిటీ, సైబర్ టవర్స్ సహా ఇతర కంపెనీల్లో పనిచేసేందుకు నిత్యం రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ఇక్కడ గంటకు 25 వేల వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. హైటెక్స్ ప్లైఓవర్ వద్ద ప్రైవేటు వాహనాల ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉంటోంది. మైండ్ స్పేస్ జంక్షన్ వద్ద అస్తవ్యస్తమైన ట్రాఫిక్ ఉంటుంది. మెయిన్ రోడ్డు మొత్తం బ్లాక్ అవడం, ఐకియా జంక్షన్ వద్ద రోడ్డు దాటుతున్న వారి వల్ల నిత్యం చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి.
సరైన బస్ సౌకర్యం లేకపోవడంతో
అలాగే రాయదుర్గం మెట్రో స్టేషన్ నుంచి రోజూ 75 వేల మంది రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. సరైన బస్ సౌకర్యం లేకపోవడంతో చాలా మంది ఐటీ ఉద్యోగులు వ్యక్తిగత వాహనాల్లో రావడం వల్ల ట్రాఫిక్ రద్దీ విపరీతంగా పెరుగుతోంది. దీనివల్ల ఉద్యోగులకు సమయంతో పాటు మానసికంగా ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్కు చెక్ పెట్టేలా బీఆర్టీఎస్ విధానాన్ని తీసుకొస్తున్నట్లు సైబరాబాద్ పోలీసులు తెలిపారు.
"ఐటీ ఉద్యోగులు సొంత వాహనాల్లో రావడంతో ఆ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉంటోంది. దీనిని తగ్గించే ఉద్దేశంతో ఉద్యోగుల కోసం బస్ కారిడార్ను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించాం. బస్సులో ఉచిత ప్రయాణం కల్పిస్తాం. దీనిని జేఎన్టీయూ నుంచి రాయదుర్గం వరకు ఏర్పాటు చేయనున్నాం" - సన్ ప్రీత్ సింగ్, సైబరాబాద్ పోలీసు అదనపు కమిషనర్
ప్రయాణ సమయం 20 నిమిషాలు తగ్గనుంది
జేఎన్టీయూ, కేపీహెచ్బీ, హైటెక్సిటీ, రాయదుర్గం మార్గంలో గంటకు 6 వేల వాహనాలు ప్రయాణిస్తున్నాయి. అందులో 75 శాతం ప్రైవేటు వాహనాలే ఉంటున్నాయి. ఈ మార్గంలో మూడు ప్లైఓవర్లు ఉన్నప్పటికీ నిత్యం ట్రాఫిక్ జామ్ తప్పడం లేదు. ఉదయం 45 నిమిషాలు, సాయంత్రం 55 నిమిషాల సమయం పడుతోంది. దీంతో చాలా మంది ఐటీ ఉద్యోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. బీఆర్టీఎస్ లైన్ ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ప్రయాణ సమయం 20 నిమిషాలు తగ్గుతుందని, సాధారణ ట్రాఫిక్లో కంటే 25 శాతం వేగంగా ప్రయాణించవచ్చని సైబరాబాద్ పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఐటీ ఉద్యోగులకు మరింత సౌకర్యవంతం
బీఆర్టీఎస్ బస్ లేదా ప్రస్తుతం ఉన్న సిటీ బస్సు జేఎన్టీయూ దగ్గర మొదలై మలేషియా టౌన్షిప్, కేపీహెచ్బీ ఫోర్త్ ఫేజ్, సిద్ధి వినాయకనగర్, సైబర్టవర్, రాయదుర్గం చేరుకుంటుంది. మియాపూర్, బాచుపల్లి, ప్రగతినగర్, కూకట్పల్లి, జేఎన్టీయూ, కేపీహెచ్ బీలో ఉండే ఐటీ ఉద్యోగులకు ఇది ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని సైబరాబాద్ పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
"లండన్ వంటి ప్రాంతాల్లో 97 శాతం మంది ప్రజలు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టులో ఉంటారు. మనమూ ఇలా చేస్తే విజయం సాధిస్తాం. ముందుగా ఈ విధానాన్ని ఐటీ కారిడార్లో ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. కార్ల కంటే బస్సు వేగంగా ప్రయాణించడాన్ని చూసి దాదాపు 65 శాతం మంది దీనిలోకి చేరుతారు. టైం సేవింగ్ విధానాన్ని గమనించిన వారంతా దీనిలో ప్రయాణించేందుకే మొగ్గు చూపుతారు" - రమేశ్రెడ్డి, సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్
అవసరమైన చోట వన్ వే విధానం
ఈ కాంట్రాఫ్లో విధానం విజయవంతం కావాలంటే ఐటీ ఉద్యోగుల సహకారం కావాలని సైబరాబాద్ పోలీసులు కోరుతున్నారు. ఐటీ కారిడార్లో అవసరమైన చోట వన్ వే విధానాన్ని అమలు చేసి ట్రాఫిక్ రద్దీని నియంత్రించి ఉద్యోగుల మెరుగైన జీవన ప్రమాణాల కోసం కృషి చేస్తామని చెబుతున్నారు.
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