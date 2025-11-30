హైటెక్ సిటీ నుంచి అంతర్జాతీయ సైబర్ మోసాలు - ముఠాను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
అంతర్జాతీయ సైబర్ మోసాలకు పాల్పడుతున్న ముఠా గుట్టురట్టు - కాల్సెంటర్ పేరుతో సైబర్ మోసాలకు పాల్పడుతున్న ముఠా అరెస్ట్ - ఆస్ట్రేలియా పౌరులే లక్ష్యంగా భారీగా డబ్బులు కాజేస్తున్న కేటుగాళ్లు
Published : November 30, 2025 at 7:31 AM IST|
Updated : November 30, 2025 at 8:49 AM IST
Police Busted Cyber Crime Gang : అధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కలగలిసిన హైటెక్ సిటీ ప్రాంతాన్ని అడ్డంపెట్టుకొని కేటుగాళ్లు అంతర్జాతీయ సైబర్ మోసాలకు పాల్పడ్డారు. రహస్యంగా నడుపుతున్న కాల్ సెంటర్ ద్వారా ఆస్ట్రేలియా పౌరులను లక్ష్యంగా చేసుకుని రెండేళ్ల వ్యవధిలోనే రూ.కోట్లు కొల్లగొట్టేశారు. ముఠాలోని 9 మంది నిందితుల్ని సైబరాబాద్ పోలీసులు శనివారం అరెస్టు చేశారు. వారి నుంచి కారు, 12 కంప్యూటర్లు, 21 ఫోన్లు, స్టాంపులు, పాస్పోర్టు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పరారీలో ఉన్న మరో ఇద్దరు ప్రధాన సూత్రధారుల్ని త్వరలో పట్టుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు.
కాల్ సెంటర్ ముసుగులో : ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన ప్రవీణ్, ప్రకాశ్ తేలిగ్గా డబ్బు సంపాదించేందుకు ఆస్ట్రేలియన్లను మోసం చేసేందుకు ప్రణాళికను రచించారు. హైదరాబాద్ మాదాపూర్లో ఓ కాల్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఆ కాల్ సెంటర్ నిర్వహణ బాధ్యతను ఖమ్మం జిల్లాకే చెందిన గణేశ్, చెన్నకేశవకు అప్పగించారు. ఆస్ట్రేలియా యాసలో ఆంగ్లంలో మాట్లాడేందుకు కోల్కతాకు చెందిన ఏడుగురిని టెలీ కాలర్లుగా నియమించుకున్నారు. వారంతా ఆస్ట్రేలియా పౌరుల ఈ-మెయిల్ ఐడీలు, ఇతర వ్యక్తిగత వివరాలు సేకరించి నకిలీ మెయిల్స్/పాపప్స్ పంపిస్తున్నారు.
కంప్యూటర్లో సమస్య పరిష్కరించడానికి వెంటనే సంప్రదించాలంటూ ఫోన్ నెంబరు పంపిస్తారు. పొరపాటున ఆ నెంబరుకు కాల్ చేస్తే ప్రధాన సూత్రధారులైన ప్రవీణ్, ప్రకాశ్ ఆధ్వర్యంలోని కాల్సెంటర్కు వెళ్తుంది. విదేశాల నుంచి వచ్చే ఫోన్ కాల్స్ రూటింగ్ కోసం నిందితులు వాయిస్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ ప్రొటోకాల్ సేవలందించే ఎక్స్లైట్ యాప్ను ఉపయోగించారు. తర్వాత ఎనీడెస్క్ సాఫ్ట్వేర్తో ఆస్ట్రేలియన్ల కంప్యూటర్లని ఆధీనంలోకి తీసుకుంటారు. సమస్య పరిష్కరిస్తున్నట్లు నటించి కంప్యూటర్లో బ్యాంకు ఆన్లైన్ లాగిన్ ఐడీలు సేకరించి ఆస్ట్రేలియా పౌరుల డబ్బులు కాజేస్తున్నారు.
రెండేళ్లలో రూ.10 కోట్లు కాజేసి : ఆస్ట్రేలియన్ల బ్యాంకు ఖాతాల్లోని డబ్బు కొట్టేసిన తర్వాత ఆ మొత్తం బదిలీకి భారతీయ విద్యార్థుల బ్యాంకు ఖాతాలు ఉపయోగిస్తున్నారు. ముందుగా ఆ సొమ్మును ఆస్ట్రేలియాలోని భారతీయ విద్యార్థుల ఖాతాకు బదిలీ చేస్తారు. వారితో విత్డ్రా చేయించి హవాలా, క్రిప్టో కరెన్సీ తదితర మార్గాల్లో భారత్లో నగదుగా తీసుకుంటున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. విదేశాల్లో భారతీయ విద్యార్థులు చదువు పూర్తై, తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఆయా దేశాల్లో తెరిచిన బ్యాంకు ఖాతాల్ని స్థానిక ఏజెంట్లకు వివిధ లావాదేవీల కోసం కమీషన్ల కింద ఇస్తారు. ఆ విధంగా వచ్చిన విద్యార్థుల ఖాతాలనే నిందితులు సేకరించారని పోలీసులు గుర్తించారు. రెండేళ్లలో దాదాపు రూ.10 కోట్ల మేర నగదు కాజేసినట్లు తెలుస్తోంది. కొట్టేసిన డబ్బుతో ప్రవీణ్, ప్రకాశ్ భారీగా ఆస్తులు, కార్లు కూడిగట్టినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
9 మంది అరెస్టు : మాదాపూర్లోని కాల్సెంటర్ ఉద్యోగుల ప్రవర్తన అనుమానాస్పదంగా ఉందంటూ బాలానగర్ ఎస్వోటీ పోలీసులకు ఓ వ్యక్తి సమాచారమిచ్చారు. కాల్ సెంటర్లో ఉద్యోగులంతా బెంగాలీలు మాత్రమే ఉండటంతో పాటు ఇతర ఆధారాలు సేకరించిన పోలీసులు పక్కా సమాచారంతో దాడులు చేసి ప్రవీణ్, ప్రకాశ్ మినహా మిగిలిన 9 మంది నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. త్వరలోనే ప్రధాన నిందితులుగా ఉన్న ప్రవీణ్, ప్రకాశ్లను అదుపులోకి తీసుకుంటామని సైబర్ క్రైమ్ డీసీపీ సుధీంద్ర తెలిపారు. కాల్ సెంటర్లో సోదాల సందర్భంగా కంప్యూటర్లలో 45 ఆస్ట్రేలియా బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలను పోలీసులు గుర్తించారు. రెండేళ్లలో లావాదేవీల కోసం వందల సంఖ్యలో ఖాతాలు ఉపయోగించి ఉంటారని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
