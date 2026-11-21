సైబరాబాద్కు ట్విన్ టవర్స్! - హైటెక్ హంగులతో 8 అంతస్తుల్లో నిర్మాణం
Cyberabad Municipal Corporation : సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయ నిర్మాణానికి వడివడిగా అడుగులు పడుతున్నాయి. ఐటీ కార్యాలయాన్ని తలపించేలా డిజైన్లు చేయించారు. ట్విన్ టవర్ల తరహా కార్యాలయ నిర్మాణానికి టెండర్లు పిలిచారు.
Published : November 21, 2026 at 12:03 PM IST
ట్విన్ టవర్లలో సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయం నిర్మాణానికి ఏర్పాట్లు చకచకా జరుగుతున్నాయి. ఎనిమిది అడుగుల ఎత్తు, సుమారు 2.5 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తర్ణంతో భవనాన్ని అన్ని హంగులతో నిర్మించేందుకు సైబరాబాద్ నగరపాలక సంస్థ ఇంజినీరింగ్ విభాగం టెండర్ నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది.
సీఎంసీ కార్యాలయ భవన నిర్మాణానికి అంచనా వ్యయం రూ.169 కోట్లు కాగా, ట్యాక్సులు పోనూ రూ.125.79 కోట్లను కాంట్రాక్టు వ్యయంగా అధికారులు నిర్ణయించారు. ఇందుకు సంబంధించిన టెండర్ ప్రక్రియలో ఏదైనా స్పెషల్ క్లాస్ గుత్తేదారు సంస్థ పాల్గొనవచ్చని తెలిపారు. ఒప్పందం జరిగిన 12 నెలల్లోగా నిర్మాణ పనులు పూర్తి చేయాలని పేర్కొన్నారు. మాదాపూర్ హైటెక్స్లోని 4.1 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సీఎంసీ కార్యాలయ నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు.
ఐటీ కంపెనీని తలపించేలా డిజైన్లు
సీఎంసీ (సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్) ప్రస్తుతం హైటెక్స్ వద్దనున్న న్యాక్ బిల్డింగ్లో తాత్కాలికంగా కొనసాగుతోంది. పూర్తిస్థాయి కార్యాలయం ప్రపంచ స్థాయి ఐటీ కంపెనీని తలపించే విధంగా ఉండాలన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాల నేపథ్యంలో కమిషనర్ జి.సృజన డిజైన్లు తయారు చేయించారు.
వేర్వేరు నమూనాల నుంచి రెండు టవర్లు, 8 అంతస్తుల్లో రూపుదిద్దుకున్న భవనానికి సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆమోదం తెలిపింది. బయటి వైపున కనిపించే అద్దాలు ముదురు కాఫీ రంగులో ఉండనున్నాయని తెలుస్తోంది. ప్రతి ఫ్లోర్కు అన్ని వైపుల నుంచి గాలి, వెలుతురు అందేవిధంగా డిజైన్ ఉంటుంది. ఖానామెట్లోని హైటెక్స్, నోవాటెల్ మధ్యలో ఆఫీస్ రాబోతుంది. దీని వెనుక చెరువు ఉంటుంది. ఓ టవర్ ఆరు అంతస్తుల్లో, మరో టవర్ 8 అంతస్తుల్లో నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు.
ఏ అంతస్తులో ఏముంటుందంటే?
మొదటి అంతస్తు (ప్రజల అంతస్తు) కార్పొరేటర్లు, మేయర్లతో జరిగే సమావేశాలకు సంబంధించిన కౌన్సిల్ హాల్(195 మంది కూర్చునేలా), ప్రజావాణి కేంద్రం, వీఐపీలు కూర్చునేందుకు రూం, డైనింగ్ హాల్, మీడియా రూం.
రెండోది : మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్, కమిషనర్ ఆఫీసులతో పాటు స్థాయీ సంఘం మీటింగ్ హాల్, ఫ్లోర్ లీడర్ల క్యాబిన్లు, సెక్రటరీ కార్యాలయం ఉంటాయి.
మూడోది బ్లాక్ ఏ : అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అడీషనల్ కమిషనర్, జనరల్ బ్రాంచి, కార్మిక సంక్షేమ విభాగం, విజిలెన్స్ ఆఫీసు ఈ బ్లాక్లో ఉంటాయి.
బీ బ్లాక్ : ఆర్థిక విభాగం అదనపు కమిషనర్, ఆఫీస్లు.
నాలుగో బ్లాక్ ఏ: క్రీడల విభాగం అదనపు కమిషనర్, విద్యుత్శాఖ, జలమండలి అధికారుల గదులు
బ్లాక్ బీ : శానిటేషన్ విభాగం అదనపు కమిషనర్, సంబంధిత కార్యాలయాలు
ఐదో ఫ్లోర్లో : ఇంజినీరింగ్, టౌన్ ప్లానింగ్, భూసేకరణకు సంబంధించిన విభాగాలు
ఆరో ఫ్లోర్లో : ఆరోఫ్లోర్లో రెవెన్యూ విభాగం, ఎన్నికలు, ఎస్టేట్స్, ఐటీ, అడ్వర్ట్ైజ్మెంట్స్, జీఐఎస్, లీగల్, యూసీడీ, యూబీడీ, పలు ఇంజినీరింగ్ విభాగాలు ఉంటాయి.
ఏడో అంతస్తు : 1,311 చ.అడుగులు విస్తీర్ణంలో కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్, కమిషనర్, ఇతర అధికారులకు ప్రత్యేక గదులు, సోలార్ విద్యుత్ ఉండే విధంగా ఏర్పాట్లు.
ఎనిమిదో అంతస్తు : నాలుగు వందల మంది కూర్చునే విధంగా 3,270 చదరపు అడుగుల విస్తర్ణంలో ఆడిటోరియం నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు.
ప్రాజెక్టు వివరాలు
- అంచనా వ్యయం రూ.169కోట్లు
- కాంట్రాక్టు వ్యయం రూ.125.79కోట్లు
- ప్రీ-బిడ్ సమావేశం 25112026
- బిడ్ల గడువు తేదీ : 02122026 (మధ్యాహ్నం 3గం।।)
భవనం వివరాలు
16,668 చదరపు మీటర్లు(4.11) ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సీఎంసీ కార్యాలయ భవనాలు నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. స్టిల్ట్తో పాటు ఎనిమిది ఫ్లోర్లు ఉండనుంది. నిర్మాణ విస్తీర్ణం 2,41,540 చదరపు అడుగులు ఉంటుంది. స్టిల్ట్లో ప్రవేశ ద్వారాలు, మీసేవా, పౌరసేవా కేంద్రాలు, పార్కు, వాహనాల పార్కింగ్, మురుగు శుద్ధి కేంద్రం, శౌచాలయాలు ఉండనున్నాయి.
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