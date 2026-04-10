హైదరాబాద్​లో మరో సైబర్‌ టవర్‌ - రూ.200 కోట్లతో ఐదెకరాల్లో నిర్మాణం

సీఎంసీ కార్యాలయంతో పాటు జలమండలి, విద్యుత్తు, రెవెన్యూ శాఖలకు స్థానం - కైత్లాపూర్‌లో ఐదెకరాల్లో నిర్మాణం - ప్రస్తుతం న్యాక్‌ భవనంలో కొనసాగుతున్న సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 10, 2026 at 12:01 PM IST

Cyberabad Municipal Corporation New Building : హైదరాబాద్‌ అనగానే చార్మినార్​, గోల్కొండ కోట, పెద్ద పెద్ద ఆకాశ హర్మ్యాలు, బిర్లా టెంపుల్, హైటెక్ సిటీలోని సైబర్‌ టవర్‌ గుర్తొస్తుంది. హైటెక్‌ హంగులతో త్వరలో మరో సైబర్‌ టవర్‌ హైదరాబాద్​ నగరంలో నిర్మాణం కాబోతుంది. కొత్తగా ఏర్పాటైన సైబరాబాద్‌ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (సీఎంసీ) కోసం ఆ భవన సముదాయాన్ని నిర్మించబోతున్నారు. అందుకు కైత్లాపూర్‌లోని ఐదెకరాల భూమిని సీఎంసీ ఇప్పటికే ఎంపిక చేసింది. ప్రస్తుతం ఇంజినీర్లు భవన నిర్మాణానికి సంబంధించిన డిజైన్లను రూపొందిస్తున్నారు. తుది డిజైన్లు ఖరారవగానే ప్రభుత్వానికి చూపించి, ఆమోదం తీసుకుంటామని మున్సిపల్​ శాఖ ఉన్నతాధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

3 జోన్లు 16 సర్కిళ్లు : సైబరాబాద్​ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో మణికొండ, నార్సింగి, శేరిలింగంపల్లి, మాదాపూర్, కొండాపూర్, మియాపూర్, తెల్లాపూర్, పటాన్‌చెరు, కొల్లూరు, అమీన్‌పూర్, కూకట్‌పల్లి, నిజాంపేట్, దుండిగల్, కుత్బుల్లాపూర్, గాజులరామారం, కొంపల్లి, మేడ్చల్‌ వంటి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉన్న ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. మూడు జోన్లు, 16 సర్కిళ్లతో ఏర్పాటైన సీఎంసీకి పూర్తిస్థాయిలో ప్రధాన కార్యాలయం నిర్మించాలని ప్రభుత్వం ఇటీవల నిర్ణయించింది. ప్రస్తుతం హైటెక్స్‌లోని న్యాక్‌ భవన సముదాయంలో సీఎంసీ కమిషనర్‌ కార్యాలయం నడుస్తుండగా నూతన భవన నిర్మాణానికి కమిషనర్‌ సృజన వేగవంతంగా చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. రూ.200 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో భవన నిర్మాణానికి నిపుణులైన ఇంజినీర్లు ప్రతిపాదనలు రూపొందిస్తున్నారు.

ఇంటిగ్రేటెడ్ కాంప్లెక్స్ భవనం : ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు పరిధిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్యూర్‌(కోర్‌ అర్బన్‌ రీజియన్‌ ఎకానమీ)గా పేర్కొంటూ జీహెచ్‌ఎంసీని మూడు కార్పొరేషన్లుగా విభజించింది. నూతన పరిపాలన హద్దులతో జీహెచ్‌ఎంసీ, సీఎంసీ(సైబరాబాద్‌ నగరపాలక సంస్థ), ఎంఎంసీ(మల్కాజిగిరి నగరపాలక సంస్థ)లను ఏర్పాటు చేశారు. మూడు కార్పొరేషన్ల హద్దులతో జలమండలి, పోలీసు కమిషనరేట్ల పునర్‌ వ్యవస్థీకరణ సైతం జరిగింది. విద్యుత్తుశాఖ, రెవెన్యూశాఖ హద్దులనూ పునర్‌ వ్యవస్థీకరించాలనే ఆలోచన మాత్రం ఇప్పటికీ ప్రభుత్వ పరిశీలనలోనే ఉంది.

8 అంతస్థుల్లో, రూ.200 కోట్లతో : వాటన్నింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకుని సీఎంసీ కోసం జీ+8 అంతస్తుల్లో భారీ భవన సముదాయాన్ని నిర్మించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. సీఎంసీ కార్యాలయం, కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంట్రల్, జలమండలి ఎగ్జిక్యుటివ్‌ డైరెక్టర్‌ కార్యాలయం, విద్యుత్తు, రెవెన్యూ శాఖలకూ ఈ భవనంలో గదుల కేటాయింపు ఉంటుందని ఓ కీలక అధికారి చెబుతున్నారు. ప్రజలకు అన్ని సేవలు ఒకే భవనంలో లభించాలన్న ఉద్దేశంతో సమీకృత భవన సముదాయాన్ని నిర్మించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

జీహెచ్​ఎంసీ చట్టం స్థానంలో కోర్​ అర్బన్ : ఔట‌ర్‌ రింగ్​రోడ్డు వరకు కోర్ అర్బన్ పరిధిలోని మూడు కార్పొరేష‌న్లకు వ‌ర్తించేలా జీహెచ్​ఎంసీ చ‌ట్టం స్థానంలో కోర్ అర్బన్ చ‌ట్టం త‌యారు చేయాల‌ని గతంలో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పురపాలక శాఖ అధికారుల‌ను ఆదేశించిన సంగతి తెలిసిందే. అనుమ‌తులు, ఫీజులు, అభివృద్ధి ప‌నుల నిర్వహ‌ణ‌, ఇత‌ర వ్యవ‌హారాల‌న్నింటికీ ఆ చ‌ట్టం ఆధారంగానే ఉండాల‌ని పలు సూచనలు చేశారు. ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేప‌ట్టిన 99 రోజుల కార్యక్రమంలో ముందుగా మున్సిప‌ల్ ప‌రిధిలో ప‌నులు ఉంటాయని తెలిపారు. కోర్ అర్బన్ ప్రాంతంలో పారిశుద్ధ్యానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల‌ని సీఎం సూచించారు. చెత్త వేయాల్సిన ప్రాంతాల‌ను గుర్తించి, అక్కడ బోర్డులు ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని తెలిపారు. ఆ త‌ర్వాత నిర్దేశిత ప్రాంతాల్లో కాకుండా ఎక్కడప‌డితే అక్కడ చెత్త వేసే వారిని గుర్తించి చ‌ర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ప్రస్తుతం మూడు కార్పొరేషన్లు కలిపి 300 డివిజన్లు, మూడు జోన్లు, 16 సర్కిళ్లతో ఏర్పాటయ్యాయి.

