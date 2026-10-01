వాట్సప్ చేస్తే చాలు మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్! - 'సీఎంసీ'లో వినూత్న కార్యక్రమం
సీఎంసీ కమిషనర్ జి.సృజన ఇటీవలే అన్ని డివిజన్లలో పర్యటించారు. ప్రజా సమస్యలను తెలుసుకునేందుకు వాట్సప్ నంబర్ను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఈ నెల 7 వరకు సమస్య వివరాలను పంపించాలని సూచించారు.
Published : October 1, 2026 at 12:03 PM IST
CMC Launches WhatsApp Helpline Number : సైబరాబాద్ నగరపాలక సంస్థ (సీఎంసీ) వినూత్న కార్యక్రమం చేపట్టింది. నగరవ్యాప్తంగా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు తెలుసుకునేందుకు వాట్సప్ నంబర్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. సీఎంసీ ఏర్పాటైనప్పటి నుంచి కమిషనర్ జి.సృజన అన్ని డివిజన్లలో పర్యటించారు. రెండు వారాల కిందటే అన్ని డివిజన్ల పర్యటన పూర్తి చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో వారి సమస్యలను తెలుసుకుని వాటిని సత్వరమే పరిష్కరించాలనే ఉద్దేశంతో వాట్సప్ నంబర్ను ఏర్పాటు చేశారు. నేటి నుంచి ఈ నెల 7 వరకు ప్రజలు వారి సమస్యలను వాట్సప్ నంబర్కు పంపించవచ్చని సూచించారు.
పంపించాల్సిన వివరాలు ఇవే
పర్యటనలో భాగంగా కమిషనర్ కొన్ని కాలనీలను నేరుగా సందర్శించారు. అక్కడి సమస్యలను తెలుసుకుని అక్కడి యంత్రాంగం ద్వారా వాటిని అక్కడికక్కడే పరిష్కరించారు. స్థానికంగా పరిష్కారం చూపినప్పటికీ ఇంకా కొన్ని పౌర సమస్యలు మిగిలే ఉంటాయన్న ఉద్దేశంతో బుధవారం ఈ కొత్త కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. వీటి ద్వారా ఎలాంటి సమస్యలైనా వాట్సప్లో పంపిస్తే వీలైనంత తొందరగా పరిష్కారం చేస్తామని పేర్కొన్నారు. ఏ ప్రాంతంలో అయితే సమస్య ఉంటుందో అక్కడి గూగుల్ లొకేషన్, ఫొటోలు లేదా వీడియోలతో పాటు ఆ సమస్య వివరాలను వాట్సప్ నంబర్ 90634 21347కు పంపించాలని తెలిపారు.
దృష్టికి రాని సమస్యల్ని తెలుసుకునేందుకు
ఐటీ కంపెనీలకు నెలవైన నానక్రాంగూడ, మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, కొండాపూర్, నార్సింగి, గోపన్పల్లితో పాటు పల్లె వాతావరణం కలిగిన గ్రామాలు, బస్తీలు, పారిశ్రామిక వాడల్లో ఆమె పర్యటించారు. అయితే కార్పొరేషన్ పరిధిలో మూడు జోన్లు, 16 సర్కిళ్లు, 76 డివిజన్లు ఉన్నాయి. అన్ని డివిజన్ల పర్యటన కమిషనర్ ఇటీవలే పూర్తి చేశారు. ఈ క్రమంలో పారిశుద్ధ్యం, పార్కులు, రోడ్ల వంటి సమస్యలను ఇప్పటికే పరిష్కరించామని పేర్కొన్నారు. అయితే భారీ ఖర్చుతో పాటు ఎక్కువ సమయం పట్టే పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయని తెలిపారు. ఈ క్రమంలో క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలో కమిషనర్ దృష్టికి రాని సమస్యలను తెలుసుకునేందుకు కొత్తగా వాట్సప్ నంబర్ను ప్రకటించామని తెలిపారు.
ప్రధానంగా పంపించాల్సిన సమస్యలు
కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన వాట్సప్ నంబర్ ద్వారా ప్రధానంగా అపరిశుభ్రత, చెరువులు, వరద కాలువలు, పార్కుల నిర్వహణకు సంబంధించిన సమస్యలను పంపించాలని తెలిపారు. వీటితో పాటు ఉద్యానవనాలు, ఆస్తిపన్నుకు సంబంధించిన సమస్యలు, అలాగే రోడ్ల ఆక్రమణ, శిథిల భవనాలు, వీధి లైట్లతో పాటు జనన, మరణ ధ్రువపత్రాల జారీ విషయంలో తలెత్తే ఇబ్బందులు, చెత్త సేకరణకు సంబంధించి తదితర సమస్యలను వాట్సప్ నంబర్ ద్వారా పంపించాలని సూచించారు.
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