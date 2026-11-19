ఈవెంట్లకు ముందస్తు అనుమతులు, కిలో చెత్తకు రూ.3 చెల్లించాలి - సీఎంసీలో కొత్త రూల్స్
CMC New rules for conventions : ఇకపై సైబరాబాద్ పరిధిలో ఎలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన ముందస్తు అనుమతి తీసుకోవాలని సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కొత్త నిబంధనను జారీ చేసింది.
Published : November 19, 2026 at 12:01 PM IST
సైబరాబాద్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో శుభకార్యాలు, ఇతర వేడుకలపై అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కార్యక్రమాల నిర్వహణ కోసం ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీలు, కన్వెన్షన్ సెంటర్లు, ఫంక్షన్ హాళ్లు అలాగే ఇతర కేంద్రాలు తప్పనిసరిగా ముందస్తు అనుమతి తీసుకోవాలని సైబరాబాద్ కార్పొరేషన్ తెలిపింది. వేడుకకు 100 మందికి పైగా హాజరవుతున్నట్లయితే కార్యక్రమానికి కనీసం మూడు రోజుల ముందుగా సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ వెబ్సైట్లోని ఈవెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ కింద అనుమతి తీసుకోవాలని కమిషనర్ జి.సృజన పేర్కొన్నారు. ఈ నిబంధనను అమలు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని డిప్యూటీ కమిషనర్లకు సూచనలు జారీచేశారు.
నూతన నిబంధనలు అమల్లోకి
ఘనవ్యర్థాల నిర్వహణకు సంబంధించిన కొత్త నిబంధనలు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. వాటి ప్రకారం రోజుకు 100 కేజీలకు పైగా చెత్తను ఉత్పత్తి చేసే కేంద్రాలను బల్క్ గార్బేజ్ జనరేటర్లు అంటారు. ఆయా కేంద్రాలు రోజూ ఉత్పత్తి అయ్యే చెత్తను తడి, పొడి, ఇతర రకాలుగా వేరు చేసి మున్సిపాలిటీ వాహనానికి అప్పగించాలి. ప్రతి కిలో చెత్తకు సుమారు రూ.3 రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. నగరంలో ఈ నియమాన్ని అమలు చేయాలని మూడు కార్పొరేషన్లు ఇప్పటికే వ్యాపారులకు సూచనలు చేశాయి. కానీ దీనిపై ఎటువంటి స్పందన రాలేదని అధికారులు చెబుతున్నారు.
Waste management is an essential part of organising responsible events and gatherings. Under the Solid Waste Management Rules, organisers of events involving more than 100 persons at unlicensed venues must intimate the concerned Local Body at least 3 working days in advance through the CPCB Event Intimation Portal. Organisers must ensure waste segregation at source, proper collection and handover of segregated waste to authorised agencies, and arrangements for its transportation and disposal. Deputy Commissioners are instructed to ensure awareness, monitoring and strict compliance across their jurisdictions. @TelanganaCS @TelanganaCMO @IPRTelangana @MC_Cyberabad @CPCyberabad @srinualavilli @ZC_SLP @ZC_Kukatpally1 @zcquthbullapur @GummallaSrijana @swachhbharat @SwachhAbhiyan @SwachSurvekshan @SwacchaSeva @SwachhBharatGov @mygovindia @SBMU_Telangana @MoHUA_India— Cyberabad Municipal Corporation (@CMC_Offcl) November 18, 2026
250 కంపెనీలు మాత్రమే నమోదు
ఇప్పటివరకు కేవలం 250 కంపెనీలు మాత్రమే సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ వద్ద భారీ చెత్త ఉత్పత్తిదారులుగా నమోదు చేసుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీలను అప్రమత్తం చేసింది. వేడుకల కోసం అనుమతి తీసుకోవాలని సూచించింది. ఈ విషయాన్ని అన్ని కంపెనీలకు తెలియజేసే బాధ్యతను సర్కిళ్ల డీసీలకు అప్పగించారు. ఈవెంట్లను నిర్వహించే కంపెనీలు మున్సిపాలిటీకి ముందుగా సమాచారం ఇస్తే, అక్కడ ఉత్పత్తి అయ్యే చెత్తను సకాలంలో తొలగిస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు.
అభివృద్ధికి పెద్దపీట
మరోవైపు హైటెక్ సిటీ, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ తరహాలోనే సైబరాబాద్ ప్రధాన రహదారుల వెంబడి ఫుట్పాత్లను అభివృద్ధి చేయడంపై దృష్టిసారిస్తోంది. రోడ్లను విస్తరించే పనులను పూర్తి చేయడంతోపాటు, ఈ రహదారులకు ఇరువైపులా ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో కాలిబాటలను నిర్మించాలని సీఎంసీ కమిషనర్ డాక్టర్ సృజన ఆదేశించారు. సైబరాబాద్ పురపాలక సంస్థ పరిధిలో కేవలం ప్రహరీ గోడలు మాత్రమే ఉన్న 350 ఖాళీ ప్లాట్లను పార్కులుగా అభివృద్ధి చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ఇందులో భాగంగా వాటి డిజైన్లను ఖరారు చేసి, త్వరలో ఏడీబీకి సమర్పించేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నారు. దీంతోపాటు జాతీయ రహదారులకు ఇరువైపులా వరద నీటి వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయడం, ప్రస్తుతం ఉన్న నాలాల పునరుద్ధరించే పనులకు సంబంధించి అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.
ప్రకృతి ఒడిలో సరికొత్త 'వర్క్ ఫ్రమ్ పార్క్' - సిద్ధం చేస్తున్న సైబరాబాద్ కార్పొరేషన్
ఐటీ కారిడార్లో అందమైన రోడ్లు - అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఫుట్పాత్ల నిర్మాణం!