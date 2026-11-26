నగరంలో నేటి నుంచి 'సైబరాబాద్ మూవ్స్' - ఐటీ కారిడార్లో ట్రాఫిక్ కష్టాలకు పరిష్కారం దొరికేనా?
Cyberabad Moves-2026 : రోజురోజుకూ పెరుగుతోన్న ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించి, ప్రజా రవాణాను మెరుగుపరచడమే లక్ష్యంగా సైబరాబాద్లో 'సైబరాబాద్ మూవ్స్-2026' కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది.
Published : November 26, 2026 at 10:22 AM IST
సైబరాబాద్ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. 'సైబరాబాద్ మూవ్స్' పేరుతో టీ-హబ్ వేదికగా 3 రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమం జరగనుంది. సైబరాబాద్ రవాణా రూపురేఖలు మారుస్తూ, ప్రజా రవాణాను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా వివిధ దేశాల ప్రతినిధులు, విద్యార్థులు, మేధావులు హాజరై పరిష్కార మార్గాలపై చర్చించనున్నారు.
సైబరాబాద్ మూవ్స్-2026 కార్యక్రమం
సైబరాబాద్ ఐటీ కారిడార్ ప్రాంతంలో పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ రద్దీకి శాశ్వత, ఆచరణాత్మక పరిష్కార మార్గాలు చూపడమే లక్ష్యంగా నిర్వహిస్తున్న సైబరాబాద్ మూవ్స్ -2026 కార్యక్రమం నేడు ప్రారంభమైంది. రాయదుర్గంలోని టీ-హబ్ వేదికగా ఈ నెల 28 వరకు జరగనున్న కార్యక్రమాన్ని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. సైబరాబాద్ పోలీస్, సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సంయుక్తంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాయి. దీనిలో పాల్గొనేందుకు పాఠశాల స్థాయి విద్యార్థుల నుంచి ఐటీ ఉద్యోగులు, ట్రాఫిక్, రవాణా, స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు సుమారు 1,172 మంది పేర్లు నమోదు చేసుకున్నారు.
113 భాగస్వామ్య సంస్థలు, 62 రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్లు, 21 ఎన్జీవోలు, టీ-హబ్కు చెందిన 28 స్టార్టప్లు తమ ఆలోచనలు పంచుకోనున్నాయి. సైబరాబాద్ మూవ్స్ కార్యక్రమం 3 రోజుల సమావేశాలకే పరిమితం కాదని, ట్రాఫిక్ సమస్యకు దారి చూసే ఒక ఉద్యమంగా సిద్ధం చేసినట్లు సీఎంసీ కమిషనర్ సృజన తెలిపారు. సైబరాబాద్ అంటే ట్రాఫిక్ అనే మాటను దూరం చేసేందుకు కృషి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
సైబరాబాద్ అంటేనే ట్రాఫిక్ గుర్తొస్తుంది. ఈ ట్రాఫిక్ సమస్యకు పరిష్కార మార్గాలు కనుగొనాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. సైబరాబాద్ మూవ్స్-2026 కార్యక్రమం మూడు రోజుల పాటు జరగనుంది. ఈ సమావేశంలో ట్రాఫిక్ కాంట్రిబ్యూటర్స్, సలహాదారులు, విద్యార్థులు, ప్రజలతో చర్చించాల్సిన అవసరం ఉంది. సలహాలు, సూచనల మేరకు సైబరాబాద్లోని ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తాం. - సృజన, సీఎంసీ కమిషనర్
లండన్లో 97 శాతం ప్రజా రవాణా వినియోగం
సైబరాబాద్ మూవ్స్ ఏర్పాట్లపై సీఎంసీ అధికారులతో చర్చించిన సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ రమేశ్ ప్రజా రవాణాను ప్రోత్సహించడమే కార్యక్రమ ప్రధాన ఉద్దేశమని తెలిపారు. లండన్లో 97 శాతం ప్రజలు ప్రజా రవాణాను ఉపయోగిస్తున్నారని, అక్కడి రవాణా రంగ నిపుణులు శశివర్మ ఈ సదస్సుకు అతిథిగా హాజరై తమ అనుభవాలను పంచుకుంటారని పేర్కొన్నారు. రానున్న నాలుగైదు ఏళ్లలో ఏటా 1000 చొప్పున ఎలక్ట్రికల్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టి ప్రజా రవాణాను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని వివరించారు. మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న సైబరాబాద్ మూవ్స్లో ఉత్తమ పరిష్కార మార్గాలు సూచించిన విజేతలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా బహుమతులు అందజేయనున్నారు.
టీ-హబ్లో 3 రోజుల పాటు నిర్వహణ
సైబరాబాద్ మూవ్స్ కార్యక్రమాన్ని సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, సైబరాబాద్ పోలీస్, సొసైటీ ఫర్ సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ (ఎస్సీఎస్సీ), షిఫ్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇనిషియేటివ్ సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నాయి. నేటి నుంచి 28 వరకు రాయదుర్గంలోని టీ-హబ్లో రోజూ ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు 3 రోజుల పాటు ట్రాఫిక్ సంబంధిత అంశాలపై చర్చలు, ప్రదర్శనలు, సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఇందులో ప్రభుత్వ శాఖల ప్రతినిధులు, రవాణా రంగ నిపుణులు, పారిశ్రామిక వేత్తలు, విద్యావేత్తలు, విద్యార్థులతో పాటు సాధారణ ప్రజలు భాగస్వాములు కానున్నారు.
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