మంగ్లీ కేసులో కీలక పరిణామం - ఎట్టకేలకు పోలీసులకు చిక్కిన రమావత్ మధు
రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడుల పేరుతో భారీ మోసం - 33 మంది దగ్గర మొత్తం రూ.6.58 కోట్లు వసూలు - కీలక నిందితుడు రమావత్ మధును అరెస్టు చేసిన ఈవోడబ్ల్యూ పోలీసులు
Published : April 17, 2026 at 1:07 PM IST
Ramavath Madhu Arrested : రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడుల పేరుతో అమాయక ప్రజలను బురిడీ కొట్టించి, రూ.కోట్లలో మోసగించిన నిందితుడు రమావత్ మధును సైబరాబాద్ ఈవోడబ్ల్యూ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. శుభక్షేత్ర వెంచర్ పేరుతో 31 మంది వద్ద రూ.6.58 కోట్లు వసూలు చేసిన కేసులో మధు నిందితుడిగా ఉన్నాడు. గతేడాది నల్గొండ జిల్లాలోని పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన గోకులానంద ఇన్ఫ్రా ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మోసం కేసులోనూ రమావత్ మధునే కీలక నిందితుడు.
ఈవోడబ్ల్యూలో నమోదైన కేసు వివరాల ప్రకారం : సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరు జేపీ కాలనీకి చెందిన కత్రిక సంతోశ్ (33) అనే వ్యక్తి వ్యాపారి. అతనికి ఎల్బీనగర్ ప్రాంతానికి చెందిన బండి శివకుమార్, సంగారెడ్డికి చెందిన రమావత్ మధు, రమావత్ సక్రులు పరిచయమయ్యారు. ఈ ముగ్గురూ కలిసి సంయక్తంగా ఓ పెట్టుబడి పథకాన్ని ప్రారంభిస్తున్నట్లుగా ప్రచారం మొదలుపెట్టారు. సంగారెడ్డి జిల్లా న్యాల్కల్ మండలంలోని దామరగిద్ద గ్రామంలో 16 ఎకరాల్లో శుభక్షేత్ర వెంచర్ ప్రారంభిస్తున్నట్లు అందరికీ వివరించేవారు.
ఇదే పేరుతో మియాపూర్లో ఆఫీస్ను ప్రారంభించారు. ఈ స్కీమ్లో భాగంగా ఎవరైనా రూ.5 లక్షలు, అంతకంటే ఎక్కువ డబ్బు కడితే తాము ప్రారంభించే వెంచర్లో 102 చదరపు గజాల స్థలాన్ని రిజిస్టర్ చేస్తామని, అదనంగా రూ.5 లక్షల ఇన్సూరెన్స్తో పాటు 42 నెలల పాటు రూ.25 వేల చొప్పున చెల్లిస్తామని చెప్పారు. వారు చెప్పిందంతా నిజమేనని భావించిన కత్రిక సంతోశ్ సెప్టెంబర్ 2025లో రూ.5 లక్షలు చెల్లించాడు. అతడిలాగే మరో 33 మంది మొత్తం రూ.6.58 కోట్లు కట్టారు. ఈ ఘటన జరిగి దాదాపు ఆరు నెలలు గడిచినప్పటికీ శివకుమార్, మధు, సక్రు ప్లాట్లను మాత్రం రిజిస్టర్ చేయలేదు. నెలవారీగా ఇవ్వాల్సిన రూ.25 వేలు చెల్లించడం లేదు. దీనిపై ప్రశ్నించగా ఆఫీసు దగ్గర బౌన్సర్లను పెట్టి బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు. దీంతో తాము మోసపోయామని గుర్తించిన బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు.
సింగర్ మంగ్లీపైనా కేసు : తాజాగా పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో న్యాయవాది సింగపోగు సుబ్బారావు ఫిర్యాదుతో నమోదైన కేసులోనూ రమావత్ మధు నిందితుడిగా ఉన్నారు. ప్రముఖ గాయని మంగ్లీ, రమావత్ మధు, శైలజా చౌహాన్, భరత్ చౌహాన్, శివ తదితరులు 100-150 మంది దగ్గర పెట్టుబడులకు అధిక లాభాల పేరిట రూ.10 కోట్ల వరకూ వసూలు చేశారని సుబ్బారావు మార్చి 27న ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు మంగ్లీ సహా మిగిలిన వారిపై కేసులు నమోదు చేశారు.
ఇదీ కేసు నేపథ్యం : గోకులనంద ఇన్ఫ్రా ఇండియా ప్రైవేటు లిమిటెడ్ ఫ్రాడ్ కేసులో రమావత్ మధు నిందితుడు. తమ సంస్థలో పెట్టుబడులు పెట్టినట్లయితే అధిక లాభాలను ఇప్పిస్తామంటూ దేవరకొండ నియోజకవర్గ పరిధిలోని ప్రజల నుంచి రూ.కోట్లలో వసూలు చేసి మోసానికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనపై పీఏపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో మధు సహా 9 మందిపై కేసు నమోదైంది. ఇది భారీ మోసం కేసు కావడంతో సీఐడీకి బదిలీ అయ్యింది. తాజాగా నిందితుడు రమావత్ మధును ఈవోడబ్ల్యూ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
ఆఫర్లు చూసి మోసపోవద్దు : రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఇలాంటి నమ్మశక్యం కాని ఆఫర్లను చూసి ప్రజలు మోసపోవద్దని పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఏదైనా వెంచర్లో పెట్టుబడి పెట్టేముందు చట్టపరమైన అనుమతులు సహా అన్ని వివరాలు సరిచూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలాంటి మోసాలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు.
