సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో భారీ ఆపరేషన్ - 100కు పైగా ఏజెంట్ల అరెస్ట్
Cyber Security Bureau Operation : సైబర్ నేరగాళ్లకు మ్యూల్ ఖాతాలు సమకూరుస్తున్న వంద మందికి పైగా ఏజెంట్లను అరెస్టు చేసింది. దుబాయ్, ఇతర దేశాల సైబర్ నేరగాళ్లతో ఏజెంట్లకు సంబంధాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
మ్యూల్ ఖాతాల ఏజెంట్లు అరెస్టు (ETV Bharat)
Published : October 6, 2026 at 5:27 PM IST
Cyber Security Bureau Operation : దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో భారీ ఆపరేషన్ చేపట్టింది. సైబర్ నేరగాళ్లకు మ్యూల్ ఖాతాలు సమకూరుస్తున్న 100కు పైగా ఏజెంట్లను అరెస్టు చేసింది. తెలంగాణ, ఏపీ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళంలో రెండు వారాలపాటు బ్యూరో బృందాలు కీలక ఆపరేషన్ నిర్వహించాయి. నిందితుల నుంచి మ్యూల్ ఖాతాల డెబిట్ కార్డులు, పాసు పుస్తకాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. నిందితులను ట్రాన్సిట్ వారెంట్పై హైదరాబాద్కు తరలిస్తున్నారు. దుబాయ్, ఇతర దేశాల సైబర్ నేరగాళ్లతో ఏజెంట్లకు సంబంధాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.