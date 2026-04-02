భారత సిమ్ కార్డులు కంబోడియాకు తరలిస్తూ సైబర్ మోసాలు! - ఐదుగురు నిందితుల అరెస్ట్
Published : April 2, 2026 at 12:38 PM IST
Supplying SIM Cards to Cambodia : కంబోడియా నుంచి భారత ప్రజలపై సైబర్ నేరాలకు పాల్పడుతున్న నేరగాళ్లకు సిమ్ కార్డులు సప్లై చేస్తున్న కీలక సిండికేట్ను సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో ఛేదించింది. దుబాయ్లో మొదలై కంబోడియా వరకు విస్తరించిన భారీ సిమ్ కార్డ్, సైబర్ క్రైమ్ నెట్వర్క్ను ఛేదించి ఐదుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. అమాయకుల ఆధార్, డాక్యుమెంట్లతో సిమ్లు తీసుకుని, వాటిని విదేశాలకు పంపిస్తూ రూ.కోట్లలో మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
కంబోడియాకు 198 సిమ్ కార్డులు తరలింపు : సైబర్ నేరగాళ్లకు సహకరిస్తున్న ముఠాను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ముఖ్యంగా సైబర్ మోసగాళ్లకు సిమ్ కార్డులు అందిస్తున్న సిండికేట్ను సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో ఛేదించింది. గత నెల 31న సయ్యద్ అష్రఫ్ అలీ అనే వ్యక్తి రిజ్వాన్ అనే మరో నిందితుడి సూచనల మేరకు 198 సిమ్ కార్డులను కంబోడియాకు తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా, శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు అతడిని అడ్డుకున్నారు. అనంతరం అతడిని సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో పోలీసులకు అప్పగించారు.
3 ఏళ్లలో 600కు పైగా సిమ్ కార్డులు : దీనిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభిచగా విస్తుపోయే వాస్తవాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అష్రఫ్ అలిని విచారించిన పోలీసులు కంబోడియాలో ఉన్న కీలక వ్యక్తి నేతృత్వంలో రిజ్వాన్ పని చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. స్థానిక ఏజెంట్ల ద్వారా సిమ్ కార్డులను సేకరించే పనిని సమన్వయం చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఏజెంట్లు అమాయకుల నుంచి అక్రమంగా సిమ్ కార్డులను పొందుతున్నట్లు తెలిపారు. దర్యాప్తులో 2023 నుంచి ఇప్పటివరకు ఈ నెట్వర్క్ ద్వారా 6 వేర్వేరు సందర్భాల్లో 600కు పైగా సిమ్ కార్డులు అక్రమంగా విదేశాలకు తరలించినట్లు నిర్ధారించారు. ఈ కేసులో ఐదుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు.
పరిచయం అలా మొదలు : 2023లో సయ్యద్ అష్రఫ్ అలీ దుబాయ్కు వెళ్లాడు. అక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన రిజ్వాన్తో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ సమయంలో అష్రఫ్ హోటల్లో పనిచేస్తుండగా రిజ్వాన్ దుబాయ్లో గేమింగ్ కాల్ సెంటర్లో పనిచేస్తున్నాడు. ఇండియన్ సిమ్ కార్డులు సరఫరా చేస్తే భారీ మొత్తంలో డబ్బు ఇస్తానని రిజ్వాన్ అష్రఫ్కు ఆఫర్ ఇచ్చాడు. ఈ ఆఫర్కు ఆకర్షితుడైన అష్రఫ్ సిమ్ కార్డులు సేకరించడం ప్రారంభించాడు. ఈ విధంగా సేకరించిన భారతీయ సిమ్ కార్డులను ఫిషింగ్, ఐడెంటీ దొంగతనం, ఇతరుల పేరుతో నటించడం, బెదిరింపుల ద్వారా డబ్బు దోచుకోవడం వంటి సైబర్ నేరాలకు ఉపయోగించారు. ఈ మొత్తం తతంగం పథకం ప్రకారం నిర్వహిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
నకిలీ డాక్యుమెంట్లతో సిమ్ కార్డులు : దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో పని చేస్తున్న స్థానిక పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ ఏజెంట్లు కమిషన్ కోసం అమాయకుల నుంచి, నకిలీ డాక్యుమెంట్లతో సిమ్ కార్డులు తీసుకుని ఈ గ్యాంగ్కు అందిస్తున్నారు. నిందితుల్లో సయ్యద్ సోహైల్, అతీక్ అహ్మద్, నూనె అశోక్ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ సెంటర్లను నిర్వహిస్తున్నారు. సోహైల్ జియోలో ప్రమోటర్గా పని చేస్తూ ఎయిర్టెల్ పీఓఎస్ నిర్వహిస్తున్నాడు. అతీక్, అశోక్ ఇద్దరూ ఎయిర్టెల్ పీఓఎస్ సెంటర్లు నడుపుతున్నారు. మరో నిందితుడు అర్వింద్ కుమార్ అలియాస్ షాహిద్ ఈ గ్యాంగ్కు కొరియర్గా పనిచేస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం అతడు పరారీలో ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అతనితో పాటు విదేశాల్లో ఉన్న మిగతా నెట్వర్క్ సభ్యులను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
సంచార్ సాథి వెబ్సైట్లో చెక్ చేయండి : కాగా ఇలాంటి ముఠాల ద్వారా దేశ భద్రత, ఆర్థిక స్థిరత్వం, శాంతి భద్రతలకు తీవ్రమైన ముప్పుగా మారుతున్నాయి. నకిలీ లేదా అక్రమంగా పొందిన సిమ్ కార్డులను ఉపయోగించడం వల్ల నేరస్తులు గుర్తు తెలియకుండా పనిచేసే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో పోలీసులకు నేరాలను గుర్తించడం, నియంత్రించడం కష్టమవుతుంది. అయితే ఇటువంటి నేరాలపై సైబర్ సెక్యూరిటి బ్యూరో అప్రమత్తంగా ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రజలు తమ బ్యాంక్ ఖాతాలు తెరవడం లేదా సిమ్ కార్డులు తీసుకునే సమయంలో తమ వ్యక్తిగత డాక్యుమెంట్లను ఇతరులకు ఇవ్వకూడదని పోలీసులు హెచ్చరించారు. తమ పేరుతో ఎన్ని సిమ్ కార్డులు ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి సంచార్ సాథి వెబ్సైట్ను చెక్ చేయాలని ఏదైనా అనుమానాస్పదంగా ఉంటే వెంటనే రిపోర్ట్ చేయాలని
అంతర్జాతీయ ఫోన్ కాల్స్ను స్థానిక కాల్స్గా మార్చే సిమ్ బాక్స్ - హైదరాబాద్లో ముఠా సభ్యుల అరెస్ట్
ఒకే వ్యక్తి - వేరు వేరు పేర్లతో సిమ్ కార్డులు - ఇకపై కుదరదిక