వ్యాపారులనే లక్ష్యంగా చేసుకుని నేరగాళ్లు వల - ఆంధ్రా ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఆధ్వర్యంలో సైబర్ సెక్యూరిటీ సదస్సు

ఔత్సాహిక వ్యాపారులకు అవగాహన కార్యక్రమం - ఎంఎస్ఎంఈలకు కీలకసూచనలు తెలిపిన సైబర్ నిపుణులు - వివిధ అంశాలపై అవగాహన కల్పించిన విద్యావేత్తలు

Cyber Security Awareness Conference for MSMEs in Vijayawada
Cyber Security Awareness Conference for MSMEs in Vijayawada (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 1:55 PM IST

3 Min Read
Cyber Security Awareness Conference for MSMEs in Vijayawada : సాంకేతిక నిపుణులు జాగ్రత్తలు చెబుతున్నా, పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నా ఎక్కడోచోట సైబర్ నేరాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. వ్యాపారులనే లక్ష్యంగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు వల విసురుతున్నారు. తెలియకుండా కొందరు అత్యాశతో మరికొందరు విషవలయంలో చిక్కుకుని మూల్యం చెల్లించుకుంటున్నారు. అలాంటి వాటికి అవకాశం ఇవ్వకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సైబర్ నేరాలపై ఔత్సాహిక వ్యాపారులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

సైబర్ నేరాలు సర్వసాధారణంగా మారిన ప్రస్తుత రోజుల్లో వ్యాపారులను ఆ గండం నుంచి గట్టెక్కించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతునే ఉన్నాయి. విజయవాడ ఆంధ్రా ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఆధ్వర్యంలో ఎంఎస్ఎంఈలకు నిర్వహించిన సైబర్ సెక్యూరిటీ సదస్సులో వివిధ అంశాలపై సైబర్ నిపుణులు అవగాహన కల్పించారు.

వ్యాపారులనే లక్ష్యంగా చేసుకుని నేరగాళ్లు వల - ఆంధ్రా ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఆధ్వర్యంలో సైబర్ సెక్యూరిటీ సదస్సు (ETV)

వివిధ అంశాలపై అవగాహన కల్పించిన విద్యావేత్తలు : ఏ ఏ అంశాల్లో వ్యాపారులు ఎక్కువగా మోసపోయే అవకాశం ఉంది. అలాంటి వాటి నుంచి బయటపడటం ఎలా అనే అంశాలపై సందేహాలను నివృత్తి చేశారు. ఫేక్ ఈ-మెయిల్స్ వస్తున్నాయని ఏది అసలు మెయిలో, ఏది ఫేక్ మెయిలో అర్థం కాకుండా పంపుతున్నారని కొందరు సందేహాలు లేవనెత్తారు. ఒక్కోసారి తెలియకుండానే ఫైల్స్ తెరవడం వల్ల ఫోన్లు, సిస్టమ్‌లు హ్యాక్‌ గురవుతున్నాయని వ్యాపారులు చెప్పగా, అలాంటి సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను నిపుణులు వివరించారు.

''ఆర్మీ నుంచి చేస్తున్నామని మీ ప్రొడక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి. మేం సుమారుగా రూ.లక్ష వరకు తీసుకుంటామని అన్నారు. వీటికి ముందు అడ్వాన్స్ ఇవ్వమని అడిగితే సరే ఇస్తామని వేరొక సార్ ఉన్నారు అతను క్యాష్ ట్రాన్స్​ఫర్ చేస్తారని చెప్పారు. ఆ తర్వాత తయారుచేసిన వాటిని పంపించమని చెప్పారు. మేం అలా పంపించమని చెప్పాం. చనిపోయిన వ్యక్తుల పేర్లతో బ్యాంక్ అకౌంట్​లు వినియోగిస్తున్నారు. ఈ విధంగా సైబర్ మోసాలు చేస్తున్నారు.'' - వ్యాపారవేత్తలు

లక్షల రూపాయల పెట్టుబడులు పెడుతూ : ఇలాంటి విషయాలను తాము ఎదుర్కొన్నామని వ్యాపారవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఆన్‌లైన్‌లో పెట్టుబడుల పేరుతో ఇటీవల ఎక్కువగా వ్యాపారులు నష్టపోతున్నారని నిపుణులు చెబుుతున్నారు. అవతలి సంస్థ నిజమైందా, కాదా తెలియకుండా లక్షల రూపాయల పెట్టుబడులు పెడుతూ నిండా మునిగిపోతున్నారని గుర్తు చేశారు. కేటుగాళ్లు ముందుగా ఎక్కువ లాభాలు చూపెడుతూ ఆకర్షిస్తారని, తర్వాత మోసం చేస్తారని హెచ్చరించారు. వ్యాపారులు ఎక్కువగా మ్యూల్ ఖాతాల బారిన పడుతున్నారని గుర్తించామని చెబుతున్నారు. ఒకరి ఖాతాను మరొకరికి లీజుకు ఇవ్వడం తీవ్ర తప్పిదమని హెచ్చరిస్తున్నారు.

''ట్యాక్స్ ఇబ్బందుల వల్ల మీ అకౌంట్​లో డబ్బులు వేశాను. నీకు ట్రాన్స్​ఫర్ జరిగినట్లు ఉంటుంది. బ్యాలెన్స్​ సీట్​లో చూపించుకోవచ్చు అని కొంతమంది అఫ్రూచ్ అవుతుంటారు. తెలిసో, తెలియకో కొందరూ వాటిని ఒప్పుకోవడం వల్ల సైబర్ నేరగాళ్లు ఆ డబ్బులను బిట్​ కాయిన్ రూపంలో మార్చుకుంటున్నారు. సైబర్ మోసం జరిగింది అంటే పోలీసులు తొలుత ఆ అకౌంట్​ ఓనర్​ని పట్టుకుంటారు. దీనివల్ల అసలైన నేరగాళ్లు తప్పించుకుంటున్నారు.'' - శ్రవణ్ కుమార్ శర్మ, సలహాదారు

మిగతా ప్రజల కంటే వ్యాపారులే ఎక్కువగా సైబర్ దాడులకు గురయ్యే అవకాశమున్న నేపథ్యంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. తెలిసీ తెలియని మెయిల్స్, లింకులు తెరవకుండా జాగ్రత్తలు వహించాలని చెబుతున్నారు. అనుమానాలున్నప్పుడు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడం ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు.

