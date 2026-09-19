కొత్త ఫోన్ కొన్నారా? - 'కంపెనీ' నుంచి కాల్ వస్తుంది జాగ్రత్త!
సైబర్ నేరగాళ్లు ఓటీపీలు, ఆన్లైన్ డెలివరీ వంటి పేర్లతో అనేక నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా బహుమతుల ముసుగులో సామాన్యులను బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. లింక్లు, ఫోన్ కాల్స్కు స్పందించవద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
Published : September 19, 2026 at 12:30 PM IST
Cyber Scams Under Online Gifts : ప్రస్తుతం సైబర్ నేరాలకు అడ్డూఅదుపు లేకుండా పోతుంది. ఓటీపీలు, ఆన్లైన్ డెలివరీ వంటి పేర్లతో అనేక రకాలుగా నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఆకర్షణీయమైన బహుమతులంటూ అమాయక ప్రజలను బుట్టలో వేసుకుంటున్నారు. నకిలీ పేర్లను సృష్టించుకుని అన్నింటిలోకి దూరిపోయి తెలివిగా సైబర్ నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. వీటివల్ల ఎంతో మంది ప్రజలు మోసపోయి నెత్తిపట్టుకుంటున్నారు.
సైబర్ నేరగాళ్లు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త తరహాలో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. అది ఎలా అంటే? 'ఆన్లైన్లో సెల్ఫోన్ కొనుగోలు చేసిన 100 మందిలో మీరే విజేతగా నిలిచారు. మేం పంపే లింక్ను క్లిక్ చేసి బ్యాంకు వివరాలు జత చేస్తే చాలు. రెండ్రోజుల్లో బహుమతి మీ ఇంటి గుమ్మం వద్దకు చేరుతుంద'ని మెసేజ్, ఫోన్ కాల్ చేస్తారు. వాటికి స్పందిస్తే మీరు సైబర్ మాయగాళ్ల వలలో చిక్కినట్టే.
బహుమతుల ముసుగులో సామాన్యులను బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. గతంలో కూడా ఇదే తరహాలో చాలా మందిని మోసగించిన ముఠాలు మరోసారి ఇదే అంశంతో సొమ్ము చేసుకుంటున్నారని సైబర్ క్రైమ్ ఏసీపీ శివమారుతి హెచ్చరించారు. అపరిచితులు పంపే లింక్లు, ఫోన్ కాల్స్కు స్పందించవద్దని సూచించారు. అనుమానం వచ్చినా, మోసపోయినట్టు గ్రహించినా 1930కు ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు.
సైబర్ నేరగాళ్ల కొత్త మోసాలు
సికింద్రాబాద్కు చెందిన గృహిణి ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్లో రూ.30 వేల విలువైన ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువు కొనుగోలు చేశారు. ఆ తర్వాత రెండు రోజులకు ఆమెకు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. తాను ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు తయారు చేసే కంపెనీ ప్రతినిధినంటూ పరిచయం చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఆధార్, బ్యాంకు అకౌంట్, చిరునామా వివరాలు పూర్తిగా చెప్పటంతో నమ్మేసింది.
కొనుగోలుదారులకు బహుమతులు ఇస్తున్నామని, లక్కీ డ్రాలో రూ.2.50 లక్షల ఖరీదైన టీవీ గెలుచుకున్నారంటూ ఆశ చూపాడు. రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుల పేరిట రూ.20 వేలు కాజేసి ముఖం చాటేశాడు. ఆన్లైన్లో వస్తువులు కొనుగోలు చేసిన వారి నుంచి కొందర్ని లక్కీ డ్రా ద్వారా ఎంపిక చేశామంటూ బోల్తా కొట్టిస్తున్నారు. ఫీజులు, పన్నులు, డెలివరీ ఛార్జీలంటూ అందినంత కాజేస్తున్నారు.
ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు
- ప్రముఖ ఐటీ కంపెనీ ఉద్యోగి బాస్ పంపిన మెయిల్ నిజమని నమ్మి రూ.40 వేల విలువైన గిఫ్ట్కార్డులు కొనుగోలు చేసి పంపాడు. బ్యాంకు ఖాతాదారులను లక్ష్యంగా చేసుకొని రిడీమ్ పాయింట్స్, గిఫ్ట్ కార్డులు గెలుచుకున్నారంటూ కస్టమర్ కేర్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నట్లు నమ్మిస్తారు. సోషల్ మీడియాల్లో ఫజిల్స్, టాస్క్లను పూర్తి చేసిన వారికి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, విదేశీ యాత్రలు చేసే అవకాశం దక్కించుకోవచ్చని ఊరిస్తారు. వలలో చిక్కిన వారికి లింక్లు పంపి బ్యాంకు ఖాతాలను హ్యాక్ చేస్తున్నట్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. మోసాల బారిన పడకుండా ఉండేందుకు పోలీసులు అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నారు. అంతేకాదు సోషల్ మీడియాల్లో ప్రచారం చేస్తున్నారు.
- ఉప్పల్లో నివసిస్తున్న ఓ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి ట్రేడింగ్ యాప్లో రూ.60 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టి మోసపోయాడు. మొదట్లో లాభాలు రావడంతో ఆ లింక్లను స్నేహితులు, బంధువులతో పంచుకున్నాడు. దీంతో తెలియకుండానే వారికి కూడా ఆర్థిక నష్టాలు కలిగించాడు. వారి నుంచి ఒత్తిడి పెరగడంతో బయటపడే మార్గం కోసం చూస్తూ టెలిగ్రామ్ యాప్లో వచ్చిన ఒక సందేశానికి స్పందించి సైబర్ నేరగాళ్లకు సహకరించాడు. కుటుంబ అవసరాలను తీర్చుకుని, ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడే ప్రయత్నంలో ఈ ఇద్దరూ మోసగాళ్ల వలలో చిక్కుకున్నారు.
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