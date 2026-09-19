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కొత్త ఫోన్​ కొన్నారా? - 'కంపెనీ' నుంచి కాల్​ వస్తుంది జాగ్రత్త!

సైబర్​ నేరగాళ్లు ఓటీపీలు, ఆన్​లైన్​ డెలివరీ వంటి పేర్లతో అనేక నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా బహుమతుల ముసుగులో సామాన్యులను బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. లింక్​లు, ఫోన్​ కాల్స్​కు స్పందించవద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

Cyber Scams Under Online Gifts
Cyber Scams Under Online Gifts (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2026 at 12:30 PM IST

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Cyber Scams Under Online Gifts : ప్రస్తుతం సైబర్​ నేరాలకు అడ్డూఅదుపు లేకుండా పోతుంది. ఓటీపీలు, ఆన్​లైన్​ డెలివరీ వంటి పేర్లతో అనేక రకాలుగా నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఆకర్షణీయమైన బహుమతులంటూ అమాయక ప్రజలను బుట్టలో వేసుకుంటున్నారు. నకిలీ పేర్లను సృష్టించుకుని అన్నింటిలోకి దూరిపోయి తెలివిగా సైబర్​ నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. వీటివల్ల ఎంతో మంది ప్రజలు మోసపోయి నెత్తిపట్టుకుంటున్నారు.

సైబర్​ నేరగాళ్లు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త తరహాలో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. అది ఎలా అంటే? 'ఆన్​లైన్​లో సెల్​ఫోన్​ కొనుగోలు చేసిన 100 మందిలో మీరే విజేతగా నిలిచారు. మేం పంపే లింక్​ను క్లిక్​ చేసి బ్యాంకు వివరాలు జత చేస్తే చాలు. రెండ్రోజుల్లో బహుమతి మీ ఇంటి గుమ్మం వద్దకు చేరుతుంద'ని మెసేజ్​, ఫోన్ ​కాల్ చేస్తారు. వాటికి స్పందిస్తే​ మీరు సైబర్​ మాయగాళ్ల వలలో చిక్కినట్టే.

బహుమతుల ముసుగులో సామాన్యులను బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. గతంలో కూడా ఇదే తరహాలో చాలా మందిని మోసగించిన ముఠాలు మరోసారి ఇదే అంశంతో సొమ్ము చేసుకుంటున్నారని సైబర్ ​క్రైమ్​ ఏసీపీ శివమారుతి హెచ్చరించారు. అపరిచితులు పంపే లింక్​లు, ఫోన్ ​కాల్స్​కు స్పందించవద్దని సూచించారు. అనుమానం వచ్చినా, మోసపోయినట్టు గ్రహించినా 1930కు ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు.

సైబర్​ నేరగాళ్ల కొత్త మోసాలు

సికింద్రాబాద్​కు చెందిన గృహిణి ఈ-కామర్స్​ వెబ్​సైట్​లో రూ.30 వేల విలువైన ఎలక్ట్రానిక్​ వస్తువు కొనుగోలు చేశారు. ఆ తర్వాత రెండు రోజులకు ఆమెకు ఫోన్ ​కాల్​ వచ్చింది. తాను ఎలక్ట్రానిక్​ వస్తువులు తయారు చేసే కంపెనీ ప్రతినిధినంటూ పరిచయం చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఆధార్​, బ్యాంకు అకౌంట్​, చిరునామా వివరాలు పూర్తిగా చెప్పటంతో నమ్మేసింది.

కొనుగోలుదారులకు బహుమతులు ఇస్తున్నామని, లక్కీ డ్రాలో రూ.2.50 లక్షల ఖరీదైన టీవీ గెలుచుకున్నారంటూ ఆశ చూపాడు. రిజిస్ట్రేషన్​ ఫీజుల పేరిట రూ.20 వేలు కాజేసి ముఖం చాటేశాడు. ఆన్​లైన్​లో వస్తువులు కొనుగోలు చేసిన వారి నుంచి కొందర్ని లక్కీ డ్రా ద్వారా ఎంపిక చేశామంటూ బోల్తా కొట్టిస్తున్నారు. ఫీజులు, పన్నులు, డెలివరీ ఛార్జీలంటూ అందినంత కాజేస్తున్నారు.

ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు

  • ప్రముఖ ఐటీ కంపెనీ ఉద్యోగి బాస్​ పంపిన మెయిల్​ నిజమని నమ్మి రూ.40 వేల విలువైన గిఫ్ట్​కార్డులు కొనుగోలు చేసి పంపాడు. బ్యాంకు ఖాతాదారులను లక్ష్యంగా చేసుకొని రిడీమ్​ పాయింట్స్​, గిఫ్ట్​ కార్డులు గెలుచుకున్నారంటూ కస్టమర్​ కేర్​ నుంచి ఫోన్​ చేస్తున్నట్లు నమ్మిస్తారు. సోషల్​ మీడియాల్లో ఫజిల్స్​, టాస్క్​లను పూర్తి చేసిన వారికి ఎలక్ట్రానిక్​ వస్తువులు, విదేశీ యాత్రలు చేసే అవకాశం దక్కించుకోవచ్చని ఊరిస్తారు. వలలో చిక్కిన వారికి లింక్​లు పంపి బ్యాంకు ఖాతాలను హ్యాక్​ చేస్తున్నట్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. మోసాల బారిన పడకుండా ఉండేందుకు పోలీసులు అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నారు. అంతేకాదు సోషల్ మీడియాల్లో ప్రచారం చేస్తున్నారు.
  • ఉప్పల్​లో నివసిస్తున్న ఓ రియల్​ ఎస్టేట్​ వ్యాపారి ట్రేడింగ్​ యాప్​లో రూ.60 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టి మోసపోయాడు. మొదట్లో లాభాలు రావడంతో ఆ లింక్​లను స్నేహితులు, బంధువులతో పంచుకున్నాడు. దీంతో తెలియకుండానే వారికి కూడా ఆర్థిక నష్టాలు కలిగించాడు. వారి నుంచి ఒత్తిడి పెరగడంతో బయటపడే మార్గం కోసం చూస్తూ టెలిగ్రామ్​ యాప్​లో వచ్చిన ఒక సందేశానికి స్పందించి సైబర్​ నేరగాళ్లకు సహకరించాడు. కుటుంబ అవసరాలను తీర్చుకుని, ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడే ప్రయత్నంలో ఈ ఇద్దరూ మోసగాళ్ల వలలో చిక్కుకున్నారు.

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