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గణేశ్​ చతుర్థి స్కామ్ : తక్కువ ధరకే విగ్రహాలు - పూజా సామగ్రి - నేరుగా ఇంటికే డెలివరీ!

వినాయక చవితి పేరుతో సైబర్ మోసాలు - హోమ్ డెలివరీ చేస్తామంటూ నయా దందా - నకిలీ ప్రకటనలతో సోషల్ మీడియా, ఆన్​లైన్​లో జిమ్మిక్కులు - ఫోన్​ నంబర్ల ప్రచారంతో అమాయకుల నుంచి విరాళాలు

Ganesh Chathurthi Online Scams
Online scams during ganesh chaturthi (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2026 at 11:52 AM IST

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Ganesh Chathurthi Online Scams : ప్రజలు గణేశ్​ నవరాత్రి ఉత్సవాలకు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో సైబర్ నేరగాళ్లు వారిని మోసం చేయడానికి పథకాలు రచిస్తున్నారు. ఆన్‌లైన్ విరాళాలు, తక్కువ ధరకే దేవుడి విగ్రహాలు, పూజా సామగ్రి, అలంకరణ వస్తువులు, లడ్డూ ప్రసాదం, హోమ్ డెలివరీకి సంబంధించిన మోసపూరిత కార్యకలాపాలను ప్రారంభించారు. మార్కెట్ ధర కంటే ఐదు నుంచి ఆరు రెట్లు తక్కువ ధరకే హోమ్ డెలివరీ చేస్తామంటూ, వారు నకిలీ ప్రకటనలతో సోషల్ మీడియా, ఆన్‌లైన్​లో ముంచెత్తుతున్నారు.

వినియోగదారులు ఆన్‌లైన్‌లో అలంకరణ వస్తువుల కోసం వెతికినప్పుడు, వారి ఫోన్ నంబర్లు కనిపించేలా సైబర్ ముఠాలు సెర్చ్ ఫలితాలను తారుమారు చేస్తున్నాయి. డబ్బు పోగొట్టుకున్న బాధితుల నుంచి ఇప్పటికే ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి.హోమ్ డెలివరీ లేదా విరాళాలకు సంబంధించిన ఆన్‌లైన్ ప్రచారాలను నమ్మవద్దని, అధీకృత మార్గాల ద్వారా మాత్రమే వస్తువులను కొనుగోలు చేయాలని పోలీసులు ప్రజలకు సలహా ఇస్తున్నారు.

గణేశ్​​ చతుర్థి వేడుకలే లక్ష్యంగా సైబర్ నేరాలు : హైదరాబాద్​లో గణేశ్​ చతుర్థి వేడుకలు సాధారణంగా చాలా వైభవంగా జరుగుతాయి. విరాళాలు సేకరించడం, విగ్రహాలు కొనడం, ఉత్సవాలను నిర్వహించడం వంటి సన్నాహాలు వారాల ముందే ప్రారంభమవుతాయి. ఈ పండుగలో లక్షలాది మంది పాల్గొంటుండటంతో సైబర్ నేరగాళ్లు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. వారు ప్రముఖ పండుగ కమిటీలకు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్నట్లు చెప్పుకుంటూ, తమ ఫోన్ నంబర్లను ప్రచారం చేస్తూ విరాళాలు అడుగుతున్నారు.

సెర్చ్ చేస్తే మొదట నకిలీ ప్రకటనలు కనిపించేలా స్కామ్స్ : వివిధ ప్రాంతాల్లోని అసలైన పండుగ కమిటీలను సందర్శించలేని వ్యక్తులు తరచుగా ఈ మోసగాళ్లను సంప్రదించి మోసానికి గురవుతున్నారు. అంతేకాకుండా పందిళ్లు ఏర్పాటు చేయడానికి అవసరమైన సామగ్రిని తక్కువ ధరలకు ఇంటికే డెలివరీ చేస్తామని ఇచ్చే ప్రకటనలు కూడా చాలా మందిని మోసానికి గురి చేస్తున్నాయి. ఆన్‌లైన్‌లో వస్తువుల పేర్లను టైప్ చేసినప్పుడు మొదట నకిలీ ప్రకటనలు కనిపించేలా చూసుకుని మోసగాళ్లు ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు.

ఎవరైనా వీటికి మోసపోయి వారిని సంప్రదిస్తే, మోసగాళ్లు ముందుగా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును డిమాండ్ చేయరు. బదులుగా బుకింగ్ అడ్వాన్సులు, డెలివరీకి ముందు పాక్షిక చెల్లింపులు, డెలివరీ సిబ్బందిగా నటిస్తూ చేసే కాల్స్‌లో అడిగే 'గ్యారెంటీ'ల కోసం రుసుములు లేదా ఇతర ఛార్జీల వంటి వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బును కాజేస్తారు. ఈ సమస్యపై పోలీసులు ఇప్పటికే అవగాహన ప్రచారాలు నిర్వహిస్తున్నారు.

సహాయకరమైన మార్గదర్శకాలు :

  • హైదరాబాద్​లోని ప్రముఖ పండుగ కమిటీల తరఫున విరాళాలు సేకరిస్తున్నామని చెప్పుకునే ఆన్‌లైన్ వీడియోలు లేదా పోస్టులను నమ్మవద్దు. మీరు విరాళం ఇవ్వాలనుకుంటే, ఉత్సవ ప్రాంగణానికి వ్యక్తిగతంగా వెళ్లి నేరుగా విరాళం అందించాలి.
  • పూజా సామగ్రిని అసాధారణంగా తక్కువ ధరలకు అందిస్తున్న ప్రకటనలను నమ్మవద్దు.
  • పండుగలకు సంబంధించిన లాటరీలు లేదా లక్కీ డ్రాలకు సంబంధించిన లింకులను క్లిక్ చేయవద్దు.
  • మీరు మోసానికి గురైతే వెంటనే జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ టోల్-ఫ్రీ నంబర్ 1930కు కాల్ చేయాలి. లేదా మీ స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌ను సంప్రదించాలి.

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TAGGED:

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FESTIVAL ONLINE SCAMS
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