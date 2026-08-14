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గుంటూరు లాలాపేటలో సైబర్ మోసం - రూ.80 లక్షలు కోల్పోయిన ఇద్దరు వ్యక్తులు

ప్రజలను మోసం చేయడానికి నిరంతరం కొత్త ఎత్తుగడలు వేస్తున్న సైబర్ మోసగాళ్లు - ప్రధానంగా పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులే లక్ష్యం

Cyber Scam Guntur
Cyber Scam Guntur (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 12:20 PM IST

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Cyber Scam Guntur : సైబర్ మోసగాళ్లు ప్రజలను మోసం చేయడానికి నిరంతరం కొత్త ఎత్తుగడలు వేస్తున్నారు. వారు ప్రధానంగా పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులను లక్ష్యంగా చేసుకుని పెట్టుబడులు - అధిక లాభాల పేరుతో ఆశ చూపించి వల్లో వేసుకుంటున్నారు. టెలిగ్రామ్‌లో చాటింగ్‌ చేస్తూ రోజువారీ లాభాలొచ్చాయంటూ స్క్రీన్‌షాట్లు చూపిస్తూ అవతలివారు నమ్మేలా చేస్తున్నారు. గుంటూరు నగరంలోని లాలపేట పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఇటీవల నమోదైన రెండు కేసులలో, ఇద్దరు వ్యక్తులు మొత్తం రూ. 80 లక్షలు కోల్పోయారు. సైబర్ మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు పదేపదే హెచ్చరిస్తున్నప్పటికీ, కొందరు అత్యాశతో మోసాలకు బలి అయి తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు.

అధిక లాభాలొస్తాయని ఆశ చూపి : సంగడిగుంట ప్రాంతానికి చెందిన ఒకరు బ్యాంకు మేనేజరుగా ఉద్యోగ విరమణ చేశారు. ఆ సమయంలో వచ్చిన రూ.70 లక్షలను ఎక్కడ పెట్టుబడి పెడితే అధిక లాభాలొస్తాయో ఆన్‌లైన్‌లో వెదికారు. ఇది గుర్తించిన సైబర్‌ కేటుగాళ్లు ఆయనతో టెలిగ్రాంలో చాటింగ్‌ చేశారు. తాము సూచించిన విధంగా షేర్‌ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెడితే అధిక లాభాలొస్తాయని ఆశ కల్పించారు.

కొంత పెట్టుబడి పెట్టగా రోజువారీ లాభాలను నేరగాళ్లు ఎంపిక చేసిన ఖాతాలో జమవుతున్నట్టు చూపించారు. చివరకు ఆయన రూ.70 లక్షలూ పెట్టుబడిగా పెట్టారు. ఖాతాలో జమైన సొమ్ము తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించగా సాధ్యం కాలేదు. ఆ మొత్తం ఉపసంహరించుకోవాలంటే మరింత సొమ్ము జమ చేయాలని సైబర్‌ కేటుగాళ్లు చెప్పడంతో ఆయన లాలాపేట పోలీసులను ఆశ్రయించారు.

చాటింగ్‌ ద్వారా వల : లాలాపేట పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలోని ఓ మెడికల్‌ రిప్రజెంటేటివ్‌కు టెలిగ్రామ్‌లో పరిచయమైన అమ్మాయి లోధా డెవలపర్స్‌లో పెట్టుబడులు పెడితే మంచి లాభాలు వస్తాయని చాటింగ్‌ ద్వారా వల వేసింది. అప్పటికే తాను పెద్దస్థాయిలో లాభాలు ఆర్జించినట్టు పత్రాలు చూపించింది. నమ్మిన మెడికల్‌ రిప్రజెంటేటివ్‌ విడతలవారీగా రూ.10 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టారు. లాభాలను ఖాతాలో చూసుకోవడమేకానీ. తీసుకునే వెసులుబాటు లేపోవడంతో మోసపోయినట్టు గుర్తించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

  • సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా పరిచయమై పెట్టుబడులు పెడితే అధిక లాభాలు వస్తాయంటే నమ్మొద్దు.
  • తెలియని వ్యక్తులతో చాటింగ్‌ మంచిదికాదు.
  • తక్కువ కాలంలో అధిక లాభాలని చెబితే ఆసక్తి చూపొద్దు
  • ఆన్‌లైన్‌లో తెలియని నంబర్ల నుంచి వచ్చే లింకులు ఓపెన్‌ చేయకూడదు.
  • సైబర్‌ మోసానికి గురైతే నేరం జరిగిన గంటలోపు 1930 టోల్‌ఫ్రీ నంబరుకు ఫిర్యాదు చేస్తే సొమ్ము రాబట్టే అవకాశం ఉందని పోలీసులు సూచించారు.

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