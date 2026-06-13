ETV Bharat / state

'ఘోస్ట్​ సిమ్' మోసాలకు బ్రేక్​ - 66 మందిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

‘ఘోస్ట్‌ సిమ్‌’ల ఘోరాలకు బ్రేకులు - సైబర్‌ పోలీసుల ఆక్టోపస్‌ 2.0, 3.0 ప్రత్యేక ఆపరేషన్‌ - మే నెలలో దేశవ్యాప్తంగా 74 మంది అరెస్టు

Police Crack Ghost SIM Racket
Police Crack Ghost SIM Racket (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 13, 2026 at 9:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Police Crack Ghost SIM Rocket : ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కడ చూసినా పాన్​ ఇండియా లెవల్​లో సైబర్​ మోసాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో 'ఘోస్ట్​ సిమ్'​ రాకెట్​ను లక్ష్యంగా చేసుకొని గత నెలలో హైదరాబాద్​ సైబర్​ పోలీసులు ఆక్టోపస్​ 2.0, 3.0 ప్రత్యేక ఆపరేషన్​ నిర్వహించారు. సైబర్​ నేరగాళ్లు మోసపూరితంగా కేవైసీ సేకరణ, అనధికారిక సిమ్​ యాక్టివేషన్​లు మొదలు సెక్స్​టార్షన్​, డిజిటల్​ అరెస్టు ఇతరత్రా మోసాల కోసం ఉపయోగించే అక్రమ ఇ-సిమ్​ మార్పిడి వరకు వ్యవస్థీకృత సైబర్​ నేరాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకున్నారు. తద్వారా దేశవ్యాప్తంగా సైబర్​ నేరాలకు మద్దతునిస్తున్న నెట్​వర్క్​ కోటను బద్దలుకొట్టారు. హైదరాబాద్​ పోలీసులతో కలిసి 13 వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి 66 మంది నిందితులను అరెస్టు చేశామని నగర అదనపు పోలీస్ కమిషనర్​ శ్రీనివాసులు తెలిపారు.

మేలో 74 మంది అరెస్టు : గత నెలలో హైదరాబాద్​ సిటీ సైబర్​ పోలీసులు దేశవ్యాప్తంగా 74 మందిని అరెస్టు చేశారు. ఇందులో పెట్టుబడి మోసంలో 33 మంది, సామాజిక మాధ్యమ కేసుల్లో నలుగురు, రుణ మోసంలో ఇద్దరు, ట్రేడింగ్​ మోసంలో ఏడుగురు, మ్యాట్రిమోనియల్​ మోసంలో 12 మంది, జాబ్​ ఫ్రాడ్​లో ముగ్గురు, ఓటీపీ మోసాలలో అయిదుగురు, ఏపీకే మోసాల్లో ముగ్గురు, డేటింగ్​ మోసాల్లో, డేటింగ్​ మోసాల్లో ఒకరు, డిజిటల్​ అరెస్టులో ఇద్దరు, కస్టమర్​ కేర్​లో ఒకరు, బిజినెస్​ మోసంలో ఒకరు ఉన్నారు. నిందితుల నుంచి 43 మొబైల్స్​, 32 సిమ్​కార్డులు, 19 ల్యాప్​టాప్​లు, పదుల సంఖ్యలో బ్యాంక్​ పాస్​, చెక్​ పుస్తకాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ట్రాకింగ్​ ద్వారా 251 సోషల్​ మీడియా ప్రొఫైళ్లు గుర్తింపు : పోలీసులు నిరంతరం డిజిటల్​ పర్యవేక్షణ, ఇంటెలిజెన్స్​ ఆధారిత ట్రాకింగ్​ ద్వారా, హైదరాబాద్​ సైబర్​ క్రైమ్​ విభాగం ఫేస్​బుక్​, ఇన్​స్టాగ్రామ్​లలో క్రియాశీలకంగా పని చేస్తున్న 251 సోషల్​ మీడియా ప్రొఫైళ్లను గుర్తించింది. ఇవి దేశంలోని వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఆన్​లైన్​ గేమింగ్​, బెట్టింగ్​ అప్లికేషన్​లు, నకిలీ పెట్టుబడి వెబ్​సైట్​లను ప్రోత్సహించే 304 పెయిడ్​ అడ్వర్​టైజ్​మెంట్​లను నడుపుతున్నట్లు గుర్తించారు. దీన్ని ముందస్తు నివారణ చర్యలో భాగంగా చట్టవిరుద్ధమైన కంటెంట్​ వ్యాపించకుండా ఆపేశారు. నకిలీ పెట్టుబడులను ప్రోత్సహిస్తున్న మొత్తం 678 సామాజిక మాధ్యమ ప్రొఫైల్స్​ను, 2207 పెయిడ్​ ప్రమోషనల్​ అడ్వర్టైజ్​మెంట్​లను గుర్తించి తొలగించారు. ఈ మేరకు సీ- మిత్ర ద్వారా బాధితులకు గణనీయమైన సహాయక చర్యలను అందించారు. బాధితులకు మార్గదర్శకత్వం, మద్దతు అందించడానికి 1100 కాల్స్​ చేశారు. వచ్చిన ఫిర్యాదుల ఆధారంగా 253 జీరో ఎఫ్​ఐఆర్​లు నమోదు చేశారు.

బాధితుల నుంచి చేసిన రీఫండ్​ వివరాలివే! :

  • ఇన్వెస్ట్​మెంట్​ మోసం పేరుతో 10 కేసుల్లో రూ.2.31 కోట్ల నష్టానికి రూ.21.15 లక్షలు రాబట్టారు.
  • ట్రేడింగ్​లో 9 కేసుల్లో సుమారు రూ.5.25 కోట్ల నష్టానికి రూ.38 లక్షలు
  • ఇంపర్షనేషన్​కు సంబంధించి మూడు కేసుల్లో రూ.2 కోట్ల పైచిలుకు నష్టానికి రూ.5.86 లక్షలు మాత్రమే వచ్చాయి.
  • ఏపీకే ఫైల్​ మోసాల్లో ఒక కేసులో సుమారు రూ.2.40 లక్షల నష్టానికి రూ.50 వేలు రీఫండ్​ చేశారు.
  • ఓటీపీ మోసాల్లో కేసులో రూ.1.21 లక్షలకు రూ.1.20 లక్షల మొత్తాన్ని బాధితులకు తిరిగి ఇప్పించారు.
  • మ్యాట్రిమోనియల్​ మోసాలకు సంబంధించి ఒక కేసులో రూ.44.49 లక్షల నష్టానికిగాను, రూ.1 లక్ష రీఫండ్​ చేశారు.

జోనల్​ సైబర్​ సెల్స్​లో : ఇదే సందర్భంలో జోనల్​ సైబర్​ సెల్స్​ కి మొత్తం 2,531 ఫిర్యాదులురాగా వాటిలో 349 ఎఫ్​ఐఆర్​లు నమోదయ్యాయి. దర్యాప్తులో భాగంగా 18 కేసుల్లో 23 మందిని అరెస్ట్​ చేశారు. అలాగే బాధితులకు రూ.25.33 లక్షల రీఫండ్​ చేశారు.

'మీ పేరిట ఫోన్​ గిఫ్ట్​గా వచ్చిందండీ' అంటూ ఫోన్​ కాల్స్​ వస్తున్నాయా? - అయితే జాగ్రత్త పడాల్సిందే!

సిమ్​ కార్డు మీదే - కానీ వాడేది మాత్రం ఎవరో? : పోలీసుల నుంచి నోటీసులొస్తాయ్ జాగ్రత్త​!

TAGGED:

GHOST SIM RACKET
FAKE SIM CARDS
SIM CARDS CYBER FRAUD
GHOST SIM NETWORK
POLICE CRACK GHOST SIM RACKET

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.