'ఘోస్ట్ సిమ్' మోసాలకు బ్రేక్ - 66 మందిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
‘ఘోస్ట్ సిమ్’ల ఘోరాలకు బ్రేకులు - సైబర్ పోలీసుల ఆక్టోపస్ 2.0, 3.0 ప్రత్యేక ఆపరేషన్ - మే నెలలో దేశవ్యాప్తంగా 74 మంది అరెస్టు
Published : June 13, 2026 at 9:31 AM IST
Police Crack Ghost SIM Rocket : ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కడ చూసినా పాన్ ఇండియా లెవల్లో సైబర్ మోసాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో 'ఘోస్ట్ సిమ్' రాకెట్ను లక్ష్యంగా చేసుకొని గత నెలలో హైదరాబాద్ సైబర్ పోలీసులు ఆక్టోపస్ 2.0, 3.0 ప్రత్యేక ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. సైబర్ నేరగాళ్లు మోసపూరితంగా కేవైసీ సేకరణ, అనధికారిక సిమ్ యాక్టివేషన్లు మొదలు సెక్స్టార్షన్, డిజిటల్ అరెస్టు ఇతరత్రా మోసాల కోసం ఉపయోగించే అక్రమ ఇ-సిమ్ మార్పిడి వరకు వ్యవస్థీకృత సైబర్ నేరాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకున్నారు. తద్వారా దేశవ్యాప్తంగా సైబర్ నేరాలకు మద్దతునిస్తున్న నెట్వర్క్ కోటను బద్దలుకొట్టారు. హైదరాబాద్ పోలీసులతో కలిసి 13 వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి 66 మంది నిందితులను అరెస్టు చేశామని నగర అదనపు పోలీస్ కమిషనర్ శ్రీనివాసులు తెలిపారు.
మేలో 74 మంది అరెస్టు : గత నెలలో హైదరాబాద్ సిటీ సైబర్ పోలీసులు దేశవ్యాప్తంగా 74 మందిని అరెస్టు చేశారు. ఇందులో పెట్టుబడి మోసంలో 33 మంది, సామాజిక మాధ్యమ కేసుల్లో నలుగురు, రుణ మోసంలో ఇద్దరు, ట్రేడింగ్ మోసంలో ఏడుగురు, మ్యాట్రిమోనియల్ మోసంలో 12 మంది, జాబ్ ఫ్రాడ్లో ముగ్గురు, ఓటీపీ మోసాలలో అయిదుగురు, ఏపీకే మోసాల్లో ముగ్గురు, డేటింగ్ మోసాల్లో, డేటింగ్ మోసాల్లో ఒకరు, డిజిటల్ అరెస్టులో ఇద్దరు, కస్టమర్ కేర్లో ఒకరు, బిజినెస్ మోసంలో ఒకరు ఉన్నారు. నిందితుల నుంచి 43 మొబైల్స్, 32 సిమ్కార్డులు, 19 ల్యాప్టాప్లు, పదుల సంఖ్యలో బ్యాంక్ పాస్, చెక్ పుస్తకాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ట్రాకింగ్ ద్వారా 251 సోషల్ మీడియా ప్రొఫైళ్లు గుర్తింపు : పోలీసులు నిరంతరం డిజిటల్ పర్యవేక్షణ, ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత ట్రాకింగ్ ద్వారా, హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ విభాగం ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లలో క్రియాశీలకంగా పని చేస్తున్న 251 సోషల్ మీడియా ప్రొఫైళ్లను గుర్తించింది. ఇవి దేశంలోని వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఆన్లైన్ గేమింగ్, బెట్టింగ్ అప్లికేషన్లు, నకిలీ పెట్టుబడి వెబ్సైట్లను ప్రోత్సహించే 304 పెయిడ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్లను నడుపుతున్నట్లు గుర్తించారు. దీన్ని ముందస్తు నివారణ చర్యలో భాగంగా చట్టవిరుద్ధమైన కంటెంట్ వ్యాపించకుండా ఆపేశారు. నకిలీ పెట్టుబడులను ప్రోత్సహిస్తున్న మొత్తం 678 సామాజిక మాధ్యమ ప్రొఫైల్స్ను, 2207 పెయిడ్ ప్రమోషనల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్లను గుర్తించి తొలగించారు. ఈ మేరకు సీ- మిత్ర ద్వారా బాధితులకు గణనీయమైన సహాయక చర్యలను అందించారు. బాధితులకు మార్గదర్శకత్వం, మద్దతు అందించడానికి 1100 కాల్స్ చేశారు. వచ్చిన ఫిర్యాదుల ఆధారంగా 253 జీరో ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేశారు.
బాధితుల నుంచి చేసిన రీఫండ్ వివరాలివే! :
- ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోసం పేరుతో 10 కేసుల్లో రూ.2.31 కోట్ల నష్టానికి రూ.21.15 లక్షలు రాబట్టారు.
- ట్రేడింగ్లో 9 కేసుల్లో సుమారు రూ.5.25 కోట్ల నష్టానికి రూ.38 లక్షలు
- ఇంపర్షనేషన్కు సంబంధించి మూడు కేసుల్లో రూ.2 కోట్ల పైచిలుకు నష్టానికి రూ.5.86 లక్షలు మాత్రమే వచ్చాయి.
- ఏపీకే ఫైల్ మోసాల్లో ఒక కేసులో సుమారు రూ.2.40 లక్షల నష్టానికి రూ.50 వేలు రీఫండ్ చేశారు.
- ఓటీపీ మోసాల్లో కేసులో రూ.1.21 లక్షలకు రూ.1.20 లక్షల మొత్తాన్ని బాధితులకు తిరిగి ఇప్పించారు.
- మ్యాట్రిమోనియల్ మోసాలకు సంబంధించి ఒక కేసులో రూ.44.49 లక్షల నష్టానికిగాను, రూ.1 లక్ష రీఫండ్ చేశారు.
జోనల్ సైబర్ సెల్స్లో : ఇదే సందర్భంలో జోనల్ సైబర్ సెల్స్ కి మొత్తం 2,531 ఫిర్యాదులురాగా వాటిలో 349 ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదయ్యాయి. దర్యాప్తులో భాగంగా 18 కేసుల్లో 23 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. అలాగే బాధితులకు రూ.25.33 లక్షల రీఫండ్ చేశారు.
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