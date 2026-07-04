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న్యూజిలాండ్‌ వీసాల పేరుతో రూ.7.59 లక్షల మోసం - నిందితుడిని పట్టించిన గ్యాస్​ కనెక్షన్​

కేవైసీ, న్యాట్‌గ్రిడ్‌, గ్యాస్‌ ఏజెన్సీ వివరాలతో నిందితుడి ఆచూకీ గుర్తించిన సైబర్​ పోలీసులు - ఫోన్‌ నంబర్ల నుంచి గ్యాస్‌ కనెక్షన్‌ వరకు దర్యాప్తు

Cyber ​​Police Identified The Accused Based On The Gas Connection
Cyber ​​Police Identified The Accused Based On The Gas Connection (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 8:26 AM IST

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Cyber ​​Police Identified The Accused Based On The Gas Connection : న్యూజిలాండ్‌ వెళ్లేందుకు ఉద్యోగ వీసాలు ఇప్పిస్తానని నమ్మించి రూ.7.59 లక్షలు మోసం చేసిన నిందితుడిని పోలీసులు వినూత్న దర్యాప్తుతో అరెస్టు చేశారు. పలు సాంకేతిక ఆధారాలను పరిశీలించినప్పటికీ అతడి ఆచూకీ దొరకకపోవడంతో చివరకు గ్యాస్‌ కనెక్షన్‌ వివరాలు కీలకంగా మారాయి. గ్యాస్‌ కనెక్షన్‌ నమోదైన చిరునామా ఆధారంగా నిందితుడిని గుర్తించి స్థానిక పోలీసుల సహకారంతో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విచారణలో నిందితుడు నేరాన్ని అంగీకరించడంతో బాధితుడికి మోసపోయిన మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

విజయవాడ వన్‌టౌన్‌కు చెందిన ఓ కన్సల్టెన్సీ నిర్వాహకుడికి ఫేస్‌బుక్‌, లింక్డ్‌ఇన్‌ ద్వారా రాజ్‌కుమార్‌ అనే వ్యక్తి పరిచయమయ్యాడు. తాను ఇండికా గ్లోబల్‌ కంపెనీ యజమానినని పరిచయం చేసుకున్న అతడు, ఇద్దరు అభ్యర్థులకు న్యూజిలాండ్‌లో ఉద్యోగాల కోసం వర్క్‌ వీసాలు ఇప్పిస్తానని హామీ ఇచ్చాడు. ఇందుకోసం పలు దఫాలుగా తన బ్యాంకు ఖాతాలకు మొత్తం రూ.7.59 లక్షలు బదిలీ చేయించుకున్నాడు. అనంతరం వాట్సాప్‌లో నకిలీ వీసాల చిత్రాలను పంపించి బాధితుడి నమ్మకాన్ని మరింత పెంచాడు. విమాన టిక్కెట్లు బుక్‌ చేసి పంపించినట్లు చూపించినా, డబ్బులు అందిన వెంటనే వాటిని రద్దు చేసి రీఫండ్‌ పొందాడు. బాధితుడు ప్రశ్నించగా మరోసారి టిక్కెట్లు పంపిస్తానని చెప్పి కాలయాపన చేశాడు. చివరకు డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలని ఒత్తిడి చేయడంతో ఫోన్‌ స్విచ్ఛాఫ్‌ చేసి పరారయ్యాడు. దీంతో బాధితుడు సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.

ఫోన్‌ నంబర్ల నుంచి గ్యాస్‌ కనెక్షన్‌ వరకు దర్యాప్తు : కేసు నమోదు చేసిన సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీసులు నిందితుడి కోసం విస్తృత దర్యాప్తు చేపట్టారు. అతడు రెండు మొబైల్‌ నంబర్లను ఉపయోగిస్తూ ఎక్కువగా వాట్సాప్‌ ద్వారానే సంభాషించినట్లు గుర్తించారు. అతడు ఉపయోగించిన ఈ-మెయిల్‌ ఐడీకి అనుసంధానమైన ఫోన్‌ నంబర్లను విశ్లేషించగా మొత్తం ఆరు నంబర్లు వెలుగులోకి వచ్చాయి. వాటిలో ఒకటి మహిళ పేరుతో నమోదై ఉండటంతో ఆ కోణంలో దర్యాప్తు కొనసాగించారు.

నిందితుడి బ్యాంకు ఖాతాకు సంబంధించిన కేవైసీ పత్రాలను పరిశీలించగా పశ్చిమ దిల్లీలోని ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు అయోధ్య శాఖలో ఖాతా ఉన్నట్లు తేలింది. ప్రత్యేక బృందం అక్కడికి వెళ్లి విచారణ చేపట్టగా, కేవైసీలో ఉన్న చిరునామాలో రాజ్‌కుమార్‌ నివసించడం లేదని తెలిసింది. దీంతో పోలీసులు మళ్లీ కేవైసీ పత్రాలను నిశితంగా పరిశీలించగా, నామినీగా నమోదైన వ్యక్తి అతడి భార్యేనని గుర్తించారు. నిందితుడు ఉపయోగించిన సిమ్‌కార్డు కూడా అదే మహిళ పేరుతో ఉండటం కీలక ఆధారంగా మారింది.

బ్యాంకు లావాదేవీలను విశ్లేషించగా మోసపూరితంగా పొందిన డబ్బు చివరకు చండీగఢ్‌లోని ఏటీఎంల ద్వారా నగదుగా డ్రా చేసినట్లు గుర్తించారు. దీంతో ప్రత్యేక బృందం అక్కడికి వెళ్లి మరింత లోతుగా విచారణ చేపట్టింది. నిందితుడి భార్య పేరుతో ఉన్న మొబైల్‌ నంబర్‌కు సంబంధించిన వివరాలను న్యాట్‌గ్రిడ్‌లో పరిశీలించగా, ఆమె పేరుతో గ్యాస్‌ కనెక్షన్‌ నమోదై ఉన్నట్లు తేలింది. ఆ కనెక్షన్‌కు సంబంధించిన చిరునామాను సేకరించిన పోలీసులు, గ్యాస్‌ ఏజెన్సీ నుంచి పంపిన ఎస్‌ఎంఎస్‌లను పరిశీలించి కనెక్షన్‌ ఇప్పటికీ వినియోగంలోనే ఉందని, సిలిండర్లు క్రమం తప్పకుండా సరఫరా అవుతున్నాయని నిర్ధారించారు. ఈ ఆధారాలతో స్థానిక పోలీసుల సహాయంతో ఆ చిరునామాకు వెళ్లి రాజ్​కుమార్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విచారణలో మోసం చేసిన విషయాన్ని ఒప్పుకున్న అతడు బాధితుడికి మొత్తం డబ్బును తిరిగి చెల్లించినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.

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GAS CONNECTION ACCUSED ARREST AP
గ్యాస్ కనెక్షన్ ఆధారంగా అరెస్టు
ACCUSED ARRESTED BY GAS CONNECTION

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