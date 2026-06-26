కచ్చితమైన లాభాలు ఇస్తామంటారు - అదే సైబర్ కేటుగాళ్ల ప్లాన్
సమాజంలో పేరు, ఉన్నత ఉద్యోగాల్లో ఉన్న వారే సైబర్ కేటుగాళ్ల లక్ష్యం - మోసానికి గురైతే తొలి 2 గంటలలోపు 1930 హెల్ప్లైన్ నెంబరుకి ఫోన్ చేయాలి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 3:17 PM IST
Cybercriminals Swindling Crores Of Rupees Under The Guise Of Investments : సైబర్ నేరగాళ్లు రోజురోజుకు రెచ్చిపోతున్నారు. అధిక లాభాలంటూ ఆశ చూపి జనం నుంచి రూ.కోట్లు కొల్లగొడుతున్నారు. సమాజంలో పేరు, ఉన్నత ఉద్యోగాల్లో ఉన్న వారిని, విశ్రాంత ఉద్యోగులను సైబర్ కేటుగాళ్లు లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. మొదట పెట్టుబడులు పెట్టించి లాభాలు వచ్చినట్లు చూపి కొంత మొత్తం ఉపసంహరించుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తారు. ఆ తర్వాత మరింత సొమ్ము పెట్టేలా నమ్మకం కలిగించి మొత్తం దోచుకుంటున్నారు. ఆన్లైన్ ఖాతాలో డబ్బు కనిపిస్తున్నా నెలలు గడిచినా వాటిని తీసుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడడంతో మోసపోయినట్లు గ్రహించిన బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు.
ఇలా జాగ్రత్త పడదాం: బ్యాంకు అధికారులు అకౌంట్ వివరాలు, ఓటీపీ, పిన్ నంబర్లు, పాస్వర్డ్లు ఎప్పుడూ ఫోన్లో అడగరు. ఫోన్ ద్వారా అడిగారంటే సైబర్ నేరగాళ్లు అని గుర్తించాలి. వాట్సప్, మెసేజ్, టెలిగ్రామ్లో అపరిచిత లింకులను క్లిక్ చేయొద్దు. మీ ఆఫీస్ వివరాలు, ఐడీ కార్డులు, ఫొటోలను అతిగా షేర్ చేయొద్దు.
మోసానికి గురైతే తొలి 2 గంటలలోపు 1930 హెల్ప్లైన్ నెంబరుకి ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేయండి. సంబంధిత బ్యాంకుకు సమాచారం అందించి వెంటనే ఖాతా, కార్డులను బ్లాక్ చేయించండి. అలా చేయగలిగితే ఆ సొత్తు నేరగాళ్ల ఖాతాల్లోకి వెళ్లకుండా బ్యాంకు వద్దే స్తంభింపజేసే అవకాశముంది. మోసగాళ్లు మాట్లాడిన ఫోన్ నంబరు, మెసేజ్లు, లావాదేవీల స్క్రీన్షాట్లను జాగ్రత్తగా ఉంచండి.
ఇలా జరగుతున్న మోసాలు: స్కాములో మీ పేరు మీద వచ్చిన పార్శిల్ కస్టమ్స్ వద్ద ఆగిపోయిందని, వెంటనే స్పందించకపోతే అరెస్ట్ చేస్తామని భయపెడతారు. నకిలీ బిల్లు చెల్లింపు లింకులనూ పంపిస్తారు. వినియోగదారులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనుమానాస్పద లింకులను క్లిక్ చేయకూడదు. అనుమానం వస్తే ఫిర్యాదు చేయాలి.
టెలికాం నియంత్రణ సంస్థ (ట్రాయ్) నుంచి లేదా సైబర్ క్రైమ్ విభాగం అధికారులమంటూ ఫోన్ చేస్తారు. మీరు చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడినందున మీ మొబైల్ నంబరుపై సేవలను నిలిపివేస్తున్నట్లు బెదిరిస్తారు. డబ్బులు కట్టాలని లేదా ఓటీపీలు చెప్పాలని అడుగుతుంటారు. మొబైల్ కనెక్షన్ను నిలిపివేసే అధికారం కేవలం టెలికాం సంస్థలకు మాత్రమే ఉంటుందని, ట్రాయ్కు కాదని ఖాతాదారులు గుర్తించాలి.
కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) వాయిస్ క్లోనింగ్ సాంకేతికత ద్వారా మనకు తెలిసిన వారి గొంతును అచ్చుగుద్దినట్లు సృష్టించి నేరగాళ్లు ఫోన్ చేస్తారు. మీ బంధువులు లేదా కుటుంబ సభ్యులు అరెస్ట్ అవ్వబోతున్నారంటూ చెబుతూ వెంటనే డబ్బు పంపాలని అడుగుతారు. ఇలాంటి ఆందోళనకరమైన డిమాండ్లపై స్పందించే ముందు, వెంటనే మీ కుటుంబ సభ్యులకు నేరుగా ఫోన్ చేసి వివరాలను నిర్ధారించుకోవాలి.
సోషల్ మీడియాలో అసాధారణమైన లాభాలు వస్తాయంటూ ఆకర్షణీయమైన నకిలీ ప్రకటనలు ఇస్తారు. వీటిని నమ్మితే అవి మిమ్మల్ని నకిలీ పెట్టుబడి ప్లాట్ఫారాలు లేదా మోసపూరిత లింకుల వైపు మళ్లిస్తాయి. ధ్రువీకరించని స్కీములలో పెట్టుబడులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పెట్టకూడదు.
ఇంట్లో కూర్చొని సులభంగా డబ్బు సంపాదించొచ్చని ఆశ పెడతారు. ఆన్లైన్ ఉద్యోగాలు అని చెబుతారు. ఆ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు అనో, మరో పేరుతోనే డబ్బు అడుగుతారు. త్వరగా కచ్చితమైన లాభాలు ఇస్తామనే ఆఫర్లకు దూరంగా ఉండాలి.
పెళ్లి శుభలేఖల ముసుగులో మెసేజింగ్ యాప్ల ద్వారా ప్రమాదకరమైన ఆండ్రాయిడ్ ఫైల్స్ పంపిస్తారు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి వచ్చే ఇలాంటి ఏపీకే ఫైళ్లను అస్సలు డౌన్లోడ్ చేయకండి. ఇన్స్టాల్ చేసేందుకు ప్రయత్నించకూడదు. క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులు, ఓటీపీ, ట్రేడింగ్ లావాదేవీలు, ఈ కేవైసీ, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, ఏపీకే ఫైల్స్ తదితర పేర్లతో సైబర్ నేరగాళ్లు ఎప్పటికప్పుడు కొత్తదారులను వెతుక్కుంటూ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు.
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