‘హలో సార్ పార్సిల్ వచ్చింది, చిరునామా అప్డేట్ చేయండి' - నమ్మి వివరాలు నమోదు చేస్తే అంతే!
కొరియర్ కంపెనీలు, పోస్టల్ శాఖ పేరుతో మోసాలకు పాల్పడుతున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - ఫోన్లకు మెసేజ్ల ద్వారా పిషింగ్ లింక్లను పంపుతున్న వైనం - నమ్మి వివరాలు నమోదు చేశారో ఖాతా ఖాళీయే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 11:43 AM IST
Cyber Fraudsters Looting Money in the Name of Courier : "హలో సార్ నేను కొరియర్ సంస్థ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను. మీ పేరుపైన ఒక బుక్ పార్సిల్ వచ్చింది. కానీ మీ చిరునామా సరిగా లేక డెలివరీ చేయలేకపోతున్నాం. మీ నంబరుకు ఒక SMS పంపించాం. అందులో పూర్తి వివరాలు నమోదు చేయండి" అని నమ్మించి డబ్బులు దోచేస్తున్న ఘటనలు ఇటీవల రాష్ట్రంలో రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి. పోస్టల్ శాఖ, కొరియర్ కంపెనీలు పేర్లతో నేరగాళ్లు ఇలాంటి మోసాలకు నిత్యం పాల్పడుతున్నారు. అయితే వీటిపై చాలామందికి అవగాహన లేదు. దీంతో మోసగాళ్ల పని మరింత తేలికవుతోంది.
సైబర్ మోసగాళ్లు మన ఫోన్లకు మెసేజ్ల ద్వారా పలు పిషింగ్ లింక్లను పంపుతారు. అవి కొరియర్ కంపెనీలు, పోస్టల్ శాఖ పేర్లతో వస్తాయి. ఈ లింక్లో మీ వివరాలు నమోదు చేయకపోతే పార్సిల్ డెలివరీ కాదు, వెనక్కు వెళ్లిపోతుందని కాల్ చేసి మరీ తెగ హడావుడి చేస్తారు. ఈ క్రమంలో వివరాలను ధ్రువీకరించుకునేందుకు నామమాత్రంగా కొంత మొత్తం నగదు చెల్లించాలని ముందుగా అడుగుతారు. అయితే కార్డు ద్వారా మాత్రమే డబ్బులు చెల్లించాలని కోరుతారు. చాలా మంది దీన్ని నిజమని నమ్మి సంబంధిత లింక్లో కార్డు నంబరు, సీవీవీ, గడువు తేదీ వంటి వివరాలను నమోదు చేస్తుంటారు. దీంతో బాధితుల ఖాతాలను మోసగాళ్లు వెంటనే వారి నియంత్రణలోకి తీసుకుంటున్నారు. అనంతరం విడతల వారీగా డబ్బును ఖాళీ చేస్తారు.
దయచేసి చిరునామాను అప్డేట్ చేసుకోండి : ఇటీవల విజయవాడ నగరానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఫోన్కు ఓ కొరియర్ కంపెనీ పేరుతో మెసేజ్ వచ్చింది. ‘మీకు బెంగళూరు నుంచి ఒక పార్సిల్ వచ్చింది. కానీ అడ్రస్ సరిగా లేక డెలివరీ చేయలేకపోతున్నాం. దయచేసి చిరునామాను వెంటనే అప్డేట్ చేసుకోండి. అందుకోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేసి వివరాలు నమోదు చేయండి’ అని అందులో ఉంది.
ఇది నిజమే అని నమ్మిన ఆ వ్యక్తి ఎస్ఎంఎస్లోని లింక్ తెరిచి తొలుత అడ్రస్ నమోదు ఎంటర్ చేశాడు. అనంతరం కార్డు ద్వారా రూ.25 చెల్లించాలని అందులో ఉంది. దీంతో డెబిట్ కార్డు వివరాలు నమోదు చేసి చెల్లించాడు. కొద్దిసేపటికే విడతల వారీగా మొత్తం రూ.3.10 లక్షలు అకౌంట్ నుంచి డెబిట్ అయినట్లు మెసేజ్లు వెంటవెంటనే వచ్చాయి. దీంతో అప్రమత్తమైన బాధితుడు పరుగుపరుగునా బ్యాంకుకు వెళ్లి ఆరా తీశాడు. అధికారులు వివిధ ఖాతాలకు ఆ డబ్బు బదిలీ అయినట్లు చెప్పడంతో చివరికి మోసపోయినట్లు గ్రహించాడు.
ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి : గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి వచ్చే ఎస్ఎంఎస్లకు, కాల్స్కు స్పందించకపోవడం మంచిది. ఫోన్ చేసిన వ్యక్తి నుంచి పార్సిల్కు సంబంధించిన వివరాల గురించి పూర్తిగా ఆరా తీయాలి. వాటిని సంబంధిత కొరియర్ అధికారిక వెబ్సైట్లో మరోసారి సరిచూసుకోవాలి. అంతేగాక కీలకమైన బ్యాంకు వివరాలను, ఆధార్ లింకులు ఓపెన్ చేసి నమోదు చేయకూడదు. కొరియర్ కంపెనీ, పోస్టల్ వాళ్లు పార్సిల్ పంపించేందుకు చిరునామాలను అప్డేట్ చేసుకోమని ఎలాంటి మెసేజ్లు పంపరని తెలుసుకోవాలి. ఇలాంటి ఎస్ఎంఎస్లు వస్తే మాత్రం సంబంధిత కొరియర్ సంస్థ కస్టమర్ కేర్ నంబరుకు ఫోన్ చేసి మరోసారి పూర్తిగా ధ్రువీకరించుకోవాలి.
మీ పేరుతో ఎన్ని సిమ్కార్డులు ఉన్నాయో తెలుసా? - ఇలా చెక్ చేసుకోండి!
యూపీఐ చెల్లింపుల్లో నయా మోసం - క్యూఆర్ కోడ్ పేరుతో లాక్ చేసి ఆపై అందినకాడికి దోచేసి