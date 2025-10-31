ETV Bharat / state

మీ పేరుతో ఎన్ని సిమ్​కార్డులు ఉన్నాయో తెలుసా? - ఇలా చెక్​ చేసుకోండి!

వినియోగంలోని లేని సిమ్‌ ద్వారా మోసాలకు పాల్పడిన సైబర్ మోసగాళ్లు - ఇటీవల చెన్నేకొత్తపల్లిలో వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటన

How to Use Sanchar Saathi APP
How to Use Sanchar Saathi APP (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 1:48 PM IST

2 Min Read
How to Use Sanchar Saathi APP: సాధారణంగా మొబైల్ నోటిఫికేషన్​ వచ్చిందంటే చాలు అది ఎవరూ పంపించారు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కూడా చూడం. వెంటనే అది ఏంటో ఓపెన్​ చేసి చూడాలనే ఆత్రుత ప్రతిఒక్కరిలో ఉంటుంది. దాన్నే సైబర్ నేరగాళ్లు వలగా చేసుకున్నారు. సామాన్యులకు ఆఫర్లు, నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు, రిటైర్డ్ ఎంప్లాయిస్​ను డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో భయపెడుతున్నారు.

అలా మనకు తెలియకుండానే బ్యాంకు ఖాతాలు ఖాళీ చేస్తున్న ఉదంతాలు ఇటీవల నమోదవుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు సైబర్‌ మోసగాళ్లు మొబైల్‌ ఫోన్‌లకు అవాంఛిత లింకులు పంపి, వాటి ద్వారా అమాయకుల అకౌంట్​ నుంచి నగదు కాజేసిన సంఘటనలు ఎన్నో ఉన్నాయి.

వినియోగంలోని లేని సిమ్‌ ద్వారా మోసాలకు పాల్పడిన ఘటన ఇటీవల చెన్నే కొత్తపల్లిలో తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో మీ పేరున ఎన్ని సిమ్‌ కార్డులు ఉన్నాయి? వాటిని తెలుసుకోవడం ఎలా? అవసరం లేకుంటే వాటిని తొలగించుకోవడం లేదా డి యాక్టివేట్‌ చేయడం వంటి విషయాలను ఇప్పుడు దశల వారీగా తెలుసుకుందాం.

  • తొలుత మీ మొబైల్​లో బ్రౌజర్​లో సంచార్ సాథీ https://www.sancharsaathi.gov.in/ (ఎస్‌ఏఎన్‌సీహెచ్‌ఏఆర్‌ ఎస్‌ఏఏటీహెచ్‌ఐ) పోర్టర్​ను సందర్శించి, దానిపై క్లిక్ చేయాలి.
  • అందులో మీకు కేంద్ర మంత్రి జ్యోతిరాధిత్యాయ సింధియా, రాష్ట్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌ ఫొటోలు కనిపిస్తాయి. వాటిని పైకి స్క్రోల్ చేస్తే మీకు సిటిజన్ సెంట్రిక్ సర్వీసెస్ ఆప్షన్​లు కనిపిస్తాయి.
  • అందులో ‘నో మొబైల్‌ కనెక్షన్స్‌ ఇన్‌ యువర్‌ నేమ్‌’ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్‌ చేయాలి.
‘నో మొబైల్‌ కనెక్షన్స్‌ ఇన్‌ యువర్‌ నేమ్‌’ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్‌ చేయాలి
‘నో మొబైల్‌ కనెక్షన్స్‌ ఇన్‌ యువర్‌ నేమ్‌’ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్‌ చేయాలి (ETV Bharat)
  • అలానే కొంచెం పైకి స్క్రోల్​ చేస్తే ' పది అంకెల మొబైల్​ నంబర్' ఆప్షన్​ కనిపిస్తుంది. దాన్ని క్లిక్ చేసి మీ ఫోన్ నంబర్​ను నమోదు చేయాలి. ఆ నంబర్ మీ ఆధార్ నంబర్​కు లింక్ అయి ఉండాలి.
  • ఆ తరువాత ‘Captcha' నమోదు చేయాలి.
  • మీ మొబైల్‌ నంబర్‌కు ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని ‘ఓటీపీ’ అని ఉన్న చోట నమోదు చేయాలి.
  • మీ పేరుతో నమోదైన మొబైల్‌ నంబర్లు కనిపిస్తాయి. వాటి పక్కనే ‘నాట్‌ మై నంబర్‌’, ‘నాట్‌ రిక్వైర్డ్‌’, ‘రిక్వైర్డ్‌’ అనే ఆప్షన్​లు కనిపిస్తాయి.
  • అవసరంలేని వాటిపై క్లిక్‌ చేసి, రిపోర్ట్‌ చేయాలి
  • మీ రిపోర్ట్‌ ఆధారంగా నంబర్లు డీ యాక్టివేట్‌, లేదా యాక్టివేట్‌ అవుతాయి. ఈ విధంగా మీ పేరున ఉన్న మొబైల్‌ సిమ్‌ నంబర్లను తెలుసుకుని అవసరం లేని వాటిని సులభంగా తొలగించుకోవచ్చు.

అసలు ఎన్ని సిమ్​లు తీసుకోవచ్చు: సిమ్ కార్డు కొనుగోలు చేసేందుకు ఆధార్​ లింక్​ను కేంద్ర టెలికామ్ రంగ సంస్థ తప్పనిసరి చేసింది. ఒక వ్యక్తి తన ఆధార్​తో 9 సిమ్ కార్డులు తీసుకోవచ్చు. అయితే జమ్ము, కశ్మీర్, అస్సాం, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో 6 సిమ్​ కార్డులే తీసుకోవచ్చనే నిబంధనలు ఉన్నాయి.

