మీకు కనిపించేదంతా నిజం కాదు! - మ్యాట్రిమోనీల్లో సైబర్ మాయగాళ్లు

పెళ్లి సంబంధాల వెబ్‌సైట్ల కేంద్రంగా మోసాలు - నవంబరు నాటికి దగాపడ్డ వారి సంఖ్య 135 - ఈ తరహా మోసాల కట్టడిపై పోలీసుల దృష్టి - నవంబరు నాటికి మొత్తంగా 135 కేసులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 27, 2025 at 1:17 PM IST

Fake Matrimonial Websites Scams : మ్యాట్రిమోనీ వెబ్‌సైట్లు, యాప్‌లలో కనిపించే అమ్మాయిలు, అబ్బాయిల ప్రొఫైళ్లలో ఏది నిజం, ఏది నకిలీ అని తెలుసుకోవడం ఈరోజుల్లో పెద్ద సవాలుగా మారింది. హైదరాబాద్​ నగరంలో గతేడాది వివాహ పరిచయ వేదికల్లో మాయగాళ్ల బారినపడిన 105 మంది భారీ మొత్తంలో రూ.3 కోట్ల మేర నష్టపోయారు. ఈ ఏడాది నవంబరు నాటికి దీని సంబంధించిన విషయాల్లో 135 కేసులు నమోదయ్యాయి. మ్యాట్రిమోనీ వేదికల్లో నైజీరియన్లు, సైబర్‌ మోసగాళ్లు సైతం నకిలీ ఫొటోలు, చిరునామాలతో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకుని మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. తమ బ్యాంకు ఖాతాలు, డెబిట్‌ కార్డులను ఆదాయ పన్నుశాఖ ఫ్రీజ్‌ చేసిందని తమకు కొంత ఆర్థికసాయం చేయాలని మాయమాటలు చెప్పి అవలీలగా బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు.

కొన్ని ఉదాహరణలు :

  • ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ వ్యాపారి మ్యాట్రిమోనీ వెబ్‌సైట్‌లో వరుడు కావాలంటూ తన కూతురి ప్రొఫైల్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ చేశాడు. దీంతో ఓ యువకుడు తమకు ల్యాంకోహిల్స్‌లో విల్లా ఉందని, తండ్రి డీఆర్‌డీవో(డిఫెన్స్​ రిసెర్చ్ అండ్​ డెవలప్​మెంట్ ఆర్గనైజేషన్)లో పనిచేస్తారంటూ యువతి తండ్రికి తన ఫొటోలు పంపాడు. తర్వాత తన తాత ఆరోగ్యం బాగాలేదని వ్యాపారి నుంచి రూ.2.5 లక్షలు వసూలు చేశాడు. అనంతరం పెళ్లిచూపులకు రమ్మంటూ ఏకంగా లొకేషన్‌ పంపాడు. హైదరాబాద్‌ వచ్చిన అమ్మాయి కుటుంబం అతడిచ్చిన చిరునామాకు వెళ్లగా ఆ పేరుగలవారు లేరని వాచ్‌మెన్‌ చెప్పడంతో ఖంగుతిన్నారు. ఆ తర్వాత మోసపోయామని గ్రహించారు.
  • మాదాపూర్‌లో ఉంటున్న ఓ వైద్యురాలు(34) భర్తతో విడిపోయి ఒంటరిగా ఉంటున్నారు. మ్యాట్రిమోనీలో పరిచయమైన ఓ వ్యక్తి తనకు దేశ, విదేశాల్లో కంపెనీలు ఉన్నాయంటూ ఆమెను నమ్మించి ఏకంగా రూ.30 లక్షలు తీసుకున్నాడు. అతడి ప్రవర్తనపై అనుమానంతో డబ్బు తిరిగి ఇవ్వాలని ఆ వైద్యురాలు డిమాండ్‌ చేయటంతో అతడి మోసం బయటపడింది.
  • చిక్కడపల్లికి చెందిన ఓ రిటైర్డ్​ ఉద్యోగి(68) భార్య మూడేళ్ల క్రితం మృతి చెందారు. దీంతో ఆయన వివాహ పరిచయ వేదికలో తన ప్రొఫైల్‌ అప్​లోడ్​ చేశారు. తనను సంప్రదించిన కరీంనగర్‌కు చెందిన మహిళను వివాహమాడేందుకు నిర్ణయించుకున్నారు. వివిధ రకాల అవసరాలున్నాయని చెప్పి ఆ మహిళ పలు విడతలుగా రూ.7.75 లక్షలు వసూలు చేసింది. మరో రూ.లక్ష కావాలని కోరటంతో బాధితుడు మోసపోయినట్టు గ్రహించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
  • మరొక వ్యక్తి మ్యాట్రిమోనీ వెబ్‌సైట్‌లో మారుపేర్లతో రిజిస్టరై నకిలీ బంధువులతో పెళ్లి చూపులకు వెళ్లి పలువురు యువతుల్ని ఇట్టే ముగ్గులోకి దించాడు. తాను ఒక అమ్మాయి చేతిలో మోసపోయానంటూ నమ్మబలికి ఆ యువతులను లోబర్చుకుని కూల్​ డ్రింక్​లో మత్తుమందు కలిపి వారి న్యూడ్ ఫొటోలు తీశాడు. అనంతరం బెదిరింపులకు పాల్పడి రూ.10 నుంచి 20 లక్షల వరకు వసూలు చేసి ముఖం చాటేశాడు.
  • హైదరాబాద్​ నగరంలోని పాతబస్తీకి చెందిన ఓ 25 ఏళ్ల యువకుడు మ్యాట్రిమోనీ గ్రూపులో అందమైన అమ్మాయి ఫొటో చూసి తనకు సరైన జోడి అని ఎంపిక చేసుకున్నాడు. అవతలి నుంచి కూడా సానుకూల స్పందన రావటంతో సంబరంలో మునిగిపోయాడు. కొద్దిరోజులకు ఆ యువతి తన తల్లి హాస్పిటల్​లో ఉందని ఫోన్‌చేసి డబ్బులు కావాలని చెప్పింది. దీంతో ఆ యువకుడు రూ.21 లక్షలు పంపించాడు. అనంతరం ఆ యువతి నుంచి ఎటువంటి స్పందన లేదు. బాధితుడి ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టి యువతి ఫొటో పాకిస్తాన్‌ నటిదని, ఇది సైబర్‌ నేరగాళ్ల మోసమని తేల్చారు.

"మ్యాట్రిమోనీ మోసాల కట్టడిపై మేం దృష్టి సారించాం. త్వరలోనే ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్‌ వివాహ పరిచయ వేదికల నిర్వాహకులతో సమావేశం నిర్వహించనున్నాం. నకిలీ ప్రొఫైళ్లతో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకుని మోసాలకు పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోబోతున్నాం. డబ్బు డిమాండ్‌ చేసేవారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నమ్మొద్దు. మోసం జరిగితే 1930 నంబరును వెంటనే సంప్రదించండి" -వీసీ సజ్జనార్, హైదరాబాద్ పోలీసు కమిషనర్‌

