వాట్సప్​లో వచ్చిన భారీ ఆఫర్ లింక్​లను క్లిక్ చేస్తున్నారా? - ఓసారి ఆలోచించండి గురూ!

ఈ-కామర్స్ పేరిట సైబర్ కేటుగాళ్ల మోసాలు - వాట్సాప్‌కు సందేశాలు పంపి అందినకాడికి లూటీ - ఆన్‌లైన్‌లో కొనుగోళ్లు చేసే వారి జాబితా సేకరించి మోసాలు - తెలియని వ్యక్తులను నమ్మి మోసపోవద్దంటున్న పోలీసులు

Published : April 8, 2026 at 4:50 PM IST

Cyber ​​Fraud in Hyderabad : ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ వెబ్‌సైట్ల పేరుతో సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఆకర్షణీయ ప్రకటనలు ఇస్తారు. ఆన్‌లైన్‌లో వస్తువులు కొనుగోలు చేసే వారిలో మిమ్మల్ని ఎంపిక చేశామని వాట్సాప్ నెంబర్లకు సందేశాలు పంపిస్తారు. ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు రాయితీపై అందిస్తున్నామని మాటలతో మాయ చేస్తారు. అవన్నీ నిజమని నమ్మారో ఇక అంతే సంగతులు. సైబర్ కేటుగాళ్లు ఆఫర్ల పేరిట అమాయకులను బోల్తా కొట్టించి అందినకాడికి దోచుకుంటున్నారు. ఈ కామర్స్‌ వెబ్‌సైట్ల పేరుతో జరుగుతున్న మోసాలేంటి? అమాయకులను సైబర్ కేటుగాళ్లు ఎలా బోల్తా కొట్టిస్తున్నారు? అనే వాటిపై ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

లింక్‌ను క్లిక్ చేసి యాప్ డౌన్‌లోడ్ : ఆధునిక సాంకేతికత పెరిగిపోతున్న వేళ ఏ చిన్న వస్తువు కొనాలన్నా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కామర్స్‌ సైట్లనే వినియోగిస్తున్నారు. ఈ కామర్స్‌ సైట్లలో అయితే మంచి ఆఫర్లు ఉంటాయని భావించి కొనుగోళ్లు చేస్తారు. అయితే ఇక్కడే మోసాలు పెద్ద మెుత్తంలో పెరిగిపోయాయి. అమాయకులను ఆసరాగా చేసుకుని సైబర్ కేటుగాళ్లు అందినకాడికి దోచుకుంటున్నారు.

హైదరాబాద్ మాదాపూర్‌కి చెందిన ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగి ఫేస్‌బుక్‌లో ప్రకటనలు చూస్తూ నాలుగు కిలోల డ్రైఫ్రూట్స్ కేవలం రూ.230లకే అనగానే లింక్ క్లిక్ చేశాడు. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ వెబ్‌సైట్‌ పేరుతో ఉండటంతో నమ్మి ఆన్‌లైన్‌లో నగదు చెల్లించాడు. మూడు రోజుల తరువాత అతనికి ఒక ఫోన్ కాల్‌ వచ్చింది. తాము కాల్ సెంటర్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నామని చిరునామా సరిగా లేకపోవటంతో ఆర్డర్ డెలివరీ చేయలేకపోయామని నగదు తిరిగి చెల్లిస్తామన్నారు. తాము పంపే లింక్‌ను క్లిక్ చేసి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలని అన్నారు. తీరా అతను యాప్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకున్నాక ఫోన్ హ్యాక్ చేసి బ్యాంకు ఖాతాలోని రూ.2.50 లక్షలు కొట్టేశారు.

సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రకటనలు : గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన యువకుడికి గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి ఓ ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. రూ.50 వేల విలువైన ఫోన్ ఆఫర్ మీద కేవలం రూ.3,880లకే వస్తుందని ఆశ పెట్టారు. ఫోన్ చేతికి అందాకే డబ్బు తీసుకుంటామని భరోసానిచ్చారు. ఆర్డర్ పోస్టల్‌లో రావటంతో అతడు నిజమని భావించి పోస్ట్‌మెన్‌కు నగదు చెల్లించి పార్శిల్ తీసుకున్నాడు. కొంత సమయం తరువాత పార్శిల్‌ తీసి చూసేసరికి ఫోన్‌కు బదులు బ్లూ టూత్ స్పీకర్ ఉండటంతో యువకుడు కంగుతిన్నాడు.

హయత్‌నగర్​కు చెందిన చెందిన ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగి ఫేస్‌బుక్​లో 15 వందలకు 4 టీషర్ట్స్‌ అనగానే వెనుకా ముందు ఆలోచించకుండా ఆర్డర్‌ చేశాడు. డెలివరీ బాయ్ రాగానే నగదు ఇచ్చి పార్శిల్ తీసుకున్నాడు. కొంత సమయం తరువాత పార్శిల్ తీసి చూస్తే చిరిగిన జీన్స్ ఫ్యాంట్ ఉండటంతో బిత్తరపోయాడు. ఇలా ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ వెబ్‌ సైట్ల పేరుతో కేటుగాళ్లు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రకటనలు ఇచ్చి బహుమతులు గెలుచుకున్నారంటూ వాట్సాప్ నెంబర్లకు సందేశాలు పంపి, అందినకాడికీ దోచుకుంటున్నారు.

బహుమతులు, రాయితీలు సొంతం : నేరగాళ్లు డార్క్‌వెబ్‌ ద్వారా ఆన్ లైన్‌లో తరచూ కొనుగోళ్లు చేసే వారి జాబితా సేకరిస్తున్నారు. వారు కొనుగోలు చేసిన వస్తువుల కంపెనీల పేరుతో ఈ-కామర్స్ ప్రతినిధులమంటూ ఫోన్ చేస్తున్నారు. వారు కొనుగోలు చేసిన వస్తువుపై బహుమతులు, రాయితీలు సొంతం చేసుకున్నారంటూ నమ్మిస్తున్నారు. తాము పంపే లింక్‌లను క్లిక్ చేయాలని సూచించి ఫోన్ హ్యాక్ చేస్తున్నారు.

పోలీసుల సూచనలు : నకిలీ వెబ్‌సైట్లు, సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రకటనలు చూసి కొనుగోళ్లు చేయొద్దని పోలీసులు సూచించారు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు, సంస్థల పేరుతో బహుమతులు రాయితీలు ఇస్తామనగానే నమ్మి మోసపోవద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు.

"ఈ మధ్య ఫేస్​ బుక్​ అలాగే ఇతర ఫ్లాట్​ఫామ్స్​లలో ప్రకటనలు ఇస్తున్నారు. తక్కువ రేటుకు వస్తువులని అని చెప్పి అంటే మార్కెట్​ రేటు కంటే తక్కువలో వస్తాయని చెప్తున్నారు. ఆ ప్రకటనలపై మీరు క్లిక్​ చేసే ముందు ఒకటి, రెండు సార్లు ఆలోచించుకోండి. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు రెండు, మూడు కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి. దీనివల్ల పోయేది కొంతమొత్తం డబ్బే అయినా, వాళ్లు మీకు చూపించిన ప్రోడక్ట్​ ఇవ్వట్లేదు. ఇలాంటి విషయాల్లో కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండండి" - అరవింద్ బాబు, హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ డీసీపీ

నగరంలో రూ.26 కోట్ల భారీ స్కామ్ - ఆన్​లైన్​ గేమ్స్​, బెట్టింగ్​ పేరుతో మోసాలు - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

వృద్ధులే టార్గెట్​గా రెచ్చిపోతున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - పోలీసులు సూచిస్తున్న జాగ్రత్తలు ఇవే!

