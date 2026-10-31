పేమెంట్ చేయడానికి క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తున్నారా? - తనిఖీ చేసుకోవాలని పోలీసుల హెచ్చరిక
Cyber Frauds With Digital Payments : ప్రస్తుతం ప్రతిచోటా క్యూఆర్ కోడ్ల వినియోగం పెరిగింది. సైబర్ నేరగాళ్లు ఇదే క్యూఆర్ కోడ్తో మీ ఖాతాలను ఖాళీ చేస్తున్నారని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
Published : October 31, 2026 at 5:07 PM IST
హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ యువకుడికి ఇటీవల కేవైసీ అప్డేట్ చేసుకోవాలంటూ బ్యాంకు పేరుతో ఈ-మెయిల్ వచ్చింది. అది నిజంగా బ్యాంకు నుంచే వచ్చిందని నమ్మిన అతడు అందులోని క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసి లింకుపై క్లిక్ చేశాడు. కొద్దిసేపటికే అతడి ఫోన్ నెమ్మదించింది. అనుమానంతో ఫోన్ను రీస్టార్ట్ చేసి బ్యాంకు ఖాతాను పరిశీలించగా అప్పటికే రూ.7 వేలు వేరే ఖాతాకు బదిలీ అయినట్లు గుర్తించాడు. ఇలా ఒక్క చిన్న పొరపాటు అతడికి ఆర్థిక నష్టాన్ని మిగిల్చింది.
పెరుగుతున్న క్యూఆర్ కోడ్ వినియోగం
ప్రస్తుతం నగరాలు, పట్టణాలు, గ్రామాలు అనే తేడా లేకుండా డిజిటల్ చెల్లింపులు విస్తృతమయ్యాయి. బంగారు ఆభరణాల దుకాణం నుంచి కూరగాయల మార్కెట్ వరకు ప్రతిచోటా క్యూఆర్ కోడ్ల వినియోగం పెరిగింది. ఫోన్లో స్కాన్ చేస్తే చాలు క్షణాల్లో చెల్లింపులు పూర్తవుతున్నాయి. అంతేకాదు, వెబ్సైట్ లింకులు, పర్యాటక ప్రాంతాల వివరాలు, వైఫై లాగిన్, రహదారుల సమాచారం తెలుసుకోవడానికి కూడా వీటినే ఉపయోగిస్తున్నారు. ప్రజల ఈ అలవాటునే సైబర్ నేరగాళ్లు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నారు.
క్విషింగ్తో సైబర్ నేరగాళ్ల వల
క్యూఆర్ కోడ్ల ద్వారా జరిగే మోసాలను సైబర్ నిపుణులు క్విషింగ్గా పిలుస్తున్నారు. నేరగాళ్లు బ్యాంకులు, ప్రముఖ సంస్థల పేర్లతో నకిలీ ఈ-మెయిళ్లు, వాట్సప్ సందేశాలు పంపిస్తున్నారు. కేవైసీ అప్డేట్, రివార్డు పాయింట్లు, ఖాతా నిలిపివేత వంటి పేర్లతో అత్యవసర పరిస్థితిని సృష్టిస్తున్నారు. వాటిలోని క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేయగానే నకిలీ వెబ్సైట్లకు తీసుకెళ్లే లింకులు తెరుచుకుంటాయి. వాటిపై క్లిక్ చేస్తే హానికరమైన ఫైళ్లు, యాప్లు ఫోన్లో డౌన్లోడ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
ఫోన్ నియంత్రణ నేరగాళ్ల చేతుల్లోకి!
కొన్ని సందర్భాల్లో ఎనీడెస్క్ వంటి రిమోట్ యాక్సెస్ యాప్లను డౌన్లోడ్ చేయించి ఫోన్పై నియంత్రణ సాధిస్తారు. దీంతో బ్యాంకింగ్ వివరాలు, ఓటీపీలు, వ్యక్తిగత సమాచారం నేరగాళ్లకు చేరే అవకాశం ఉంటుంది. బ్యాంకు ఖాతాలో ఉన్న డబ్బుతో పాటు, రుణ సదుపాయాలను ఉపయోగించి కూడా నగదు బదిలీ చేసే ప్రమాదం ఉంది. మరికొందరు ఫోన్లోని ఫొటోలు, వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని సేకరించి బాధితులను బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా, ఆన్లైన్ వేదికల్లో నకిలీ క్యూఆర్ కోడ్లను ప్రచారం చేస్తూ అమాయకులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
- క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసిన వెంటనే కనిపించే లింకును పరిశీలించకుండా క్లిక్ చేయకూడదు.
- బ్యాంకులు కేవైసీ అప్డేట్ కోసం క్యూఆర్ కోడ్లు పంపవనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.
- వాట్సప్, ఈ-మెయిల్ ద్వారా వచ్చే అనుమానాస్పద కోడ్లకు దూరంగా ఉండాలి.
- దుకాణాలు, వ్యాపార సంస్థల వద్ద చెల్లింపుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన క్యూఆర్ కోడ్ నిజమైనదో కాదో యజమానిని అడిగి నిర్ధారించుకోవాలి.
ముఖ్యంగా డబ్బులు స్వీకరించడానికి క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి యూపీఐ పిన్ నమోదు చేయాల్సిన అవసరం లేదని తెలుసుకోవాలి. పిన్ నమోదు చేయడం అంటే సాధారణంగా మన ఖాతా నుంచి డబ్బులు పంపించడమే. అనుమానాస్పద యాప్లను డౌన్లోడ్ చేయకూడదు. ఫోన్కు వచ్చిన ఓటీపీలు, బ్యాంకింగ్ వివరాలను ఎవరికీ చెప్పకూడదు.
మోసపోతే వెంటనే ఫిర్యాదు చేయాలి
- ఒకవేళ సైబర్ మోసానికి గురైతే ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే 1930 సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్లైన్కు కాల్ చేయాలి.
- స్థానిక పోలీసులకు కూడా ఫిర్యాదు చేయాలి.
- డిజిటల్ చెల్లింపులు ఎంత సులభతరం అయ్యాయో వాటి విషయంలో నిర్లక్ష్యం అంతే ప్రమాదకరం.
- ప్రతి క్యూఆర్ కోడ్ను నమ్మకుండా, ఒకటికి రెండుసార్లు పరిశీలించిన తర్వాతే స్కాన్ చేయడం మంచిది.
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