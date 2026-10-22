కొత్త కొత్త ట్రిక్స్తో సైబర్ మోసాలు - ఆన్లైన్లో భారీ డిస్కౌంట్లతో ఫేక్ వెబ్సైట్లు
Cyber Frauds with Online Shopping : పండుగ ఆఫర్లతో ఆన్లైన్ మార్కెట్ కళకళలాడుతోంది. ఇదే అదనుగా సైబర్ నేరస్థులు కొత్త ఎత్తులతో మోసాలకు తెగబడుతున్నారు. ఫేక్ వెబ్సైట్లతో ప్రజలను నిలువునా ముంచుతున్నారు.
Published : October 22, 2026 at 10:50 PM IST
Cyber Frauds with Online Shopping : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పండుగ ఆఫర్లతో మార్కెట్ మంచి ఊపందుకుంది. ఇదే అదనుగా సైబర్ నేరస్థులు కొత్త కొత్త ట్రిక్స్తో మోసాలకు తెగబడుతున్నారు. ప్రముఖ కంపెనీ లోగోతో 50 శాతం డిస్కౌంట్తో రిఫ్రిజిరేటర్ రూ.1000 చెల్లిస్తే చాలు రూ.లక్ష విలువైన ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువు మీ ఇంటికి తీసుకెళ్లొచ్చు. మేం పంపే లింక్ను క్లిక్ చేసి కూపన్ సొంతం చేసుకుంటే ఒక్క రూపాయి కట్టకుండా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీ సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవీ దసరా దీపావళి వేళ సోషల్ మీడియాలో వాట్సాప్కు వస్తున్న యాడ్స్. వాస్తవాలు నిర్ధారించుకోకుండా ఈ లింక్స్ను క్లిక్ చేసినా కస్టమర్ కేర్ సెంటర్ నంబర్లకు పోన్ చేసినా మోసపోవడం ఖాయమని పోలీసులు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
పలువురు మోసపోయిన తీరు ఇలా
ఒక ప్రైవేటు ఉద్యోగి పండుగ సందర్భంగా తమ కంపెనీ బోనస్ను ఇచ్చింది. ఆ సొమ్ముతో ఏసీ కొనాలని ఆ ఉద్యోగి ఆశపడ్డాడు. వాట్సాప్ నెంబరుకు వచ్చిన లింక్ను తెలియకుండా క్లిక్ చేశాడు. పరిమితమైన ఆఫర్తో ఒక్క రూపాయి చెల్లిస్తే చాలంటూ యాడ్ను చూశాడు. వారు సూచించినట్టు బ్యాంకు వివరాలు ఎంటర్ చేశాడు. ప్రాసెసింగ్ ఫీజు రూ.10 వేలు చెల్లించి పప్పులో కాలేశాడు. తరువాత అక్కడి కస్టమర్ కేర్ నంబరుకు ఫోన్ చేస్తే ఎటువంటి రిప్లై లేదు. దీంతో మోసపోయినట్టు గ్రహించిన బాధితుడు సైబర్ క్రైం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
కొత్తగా మార్కెట్లోకి వచ్చిన ఖరీదైన సెల్ఫోన్పై ఏకంగా 75శాతం రాయితీపై అందుకోమంటూ మిత్రుడు పంపిన లింక్లో ఓ వ్యక్తి తన వివరాలను నింపాడు. వారు పంపిన ఏపీకే ఫైల్ను ఆలోచించకుండా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాడు. అంతే ఇంకేముంది క్షణాల్లో బ్యాంకు లావాదేవీలు తమ ఆధీనంలోకి తీసుకొని ఖాతాలో ఉన్న రూ.3.50 లక్షలను సైబర్ నేరగాళ్లు కొట్టేశారు.
లోగో చూసి మోసపోవద్దు
కొత్తగా మార్కెట్లోకి వచ్చే ఫోన్ను తీసుకోవాలనే ఆలోచన. ఆత్మీయులకు పండుగ గిఫ్ట్ ఇచ్చి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వాలని ఆశపడతారు. కొద్దిరోజులుగా సైబర్ మోసాలకు గురవుతున్న బాధితుల్లో ఎక్కువగా ఖరీదైన ఫోన్ కొనేందుకు ప్రయత్నించిన వారే ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. గచ్చిబౌలికి చెందిన ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. ఫేస్బుక్లో ఆఫర్ చూసి రూ.80 వేలను పే చేశాడు. 4 రోజులైనా ఫోన్ రాలేదని వివరాలు ఆరా తీస్తే అసలు విషయం తెలిసింది. ధరలు మరింత పెరుగుతాయని వాటిని ఇప్పుడే కొని డబ్బు ఆదా చేసుకోమంటారు. ప్రముఖ సంస్థలనే ఉద్దేశంతో ఫోన్ చేయగానే ప్రాసెసింగ్, డెలివరీ, ఇన్సూరెన్స్ పేరిట ఫీజులను తాము చెప్పిన బ్యాంకు ఖాతాలోకి జమ చేయమంటారు. డబ్బు పడగానే క్షణాల్లో ముఖం చాటేస్తారు.
"బహుమతులు, రాయితీల యాడ్స్తో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు, ప్రముఖ సంస్థల పేరిట వచ్చే లింక్లకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్పందించవద్దు. నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే మీరు నగదును జాగ్రత్తగా చెల్లించాలి. వస్తువులపై 70 నుంచి 90 శాతం రాయితీ అంటే అస్సలు నమ్మొద్దు. వాస్తవాలకు అసలైన వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి వివరాలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. మోసపోయామని గ్రహించిన వెంటనే 1930కు ఫిర్యాదు చేయాలి" -వీసీ సజ్జనర్, హైదరాబాద్ కమిషనర్
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