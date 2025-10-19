ETV Bharat / state

రూ.లక్ష విలువ చేసే ఫోన్ కేవలం రూ.50 వేలకే అంటూ వల - దీపావళి ఆఫర్ అంటూ రెచ్చిపోతున్న నేరగాళ్లు

సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఆఫర్ల పేరుతో ప్రకటనలు - 50 శాతం వరకు తగ్గింపు ధరలకు ఇస్తామంటూ మాయ - సమయం మించిపోతుందని తొందర పెట్టి ఖాతాలు ఖాళీ చేస్తున్న మోసగాళ్లు

online frauds in diwali sale
online frauds in diwali sale (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 19, 2025 at 12:25 PM IST

Online Frauds In Diwali Sale : ప్రస్తుతం దీపావళి సీజన్ వచ్చింది. చాలా మంది గృహావసరాల వస్తువులతో పాటు ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల కొనుగోలు చేయడానికి మొగ్గుచూపుతారు. దీంతో ఆన్​లైన్,​ ఆఫ్​లైన్​ అని తేడాలు లేకుండా వ్యాపారులు ఆఫర్ల పేర్లతో వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తారు. ఈ సందర్భాన్ని అవకాశంగా మార్చుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు విచ్చల విడిగా నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. ప్రజలపై ఆఫర్ల వల విసిరి ముంచేస్తున్నారు. ఆకట్టుకునే ప్రకటనలకు ఆశపడితే మొదటికే మోసమొచ్చే ప్రమాదముంది. అనవసర లింకులను క్లిక్ చేస్తే తేరుకునే లోపే బ్యాంకు ఖాతాలు ఖాళీ అవుతాయి.

వారం గడిచినా పార్సిల్ రాకపోవడంతో : మంచిర్యాలకు చందిన ఓ యువకుడికి ఆన్​లైన్​లో ఓ ప్రముఖ కంపెనీ నుంచి స్మార్ట్​ఫోన్​లపై 40 శాతం ఆఫర్లు ఉన్నాయంటూ మెసేజ్ వచ్చింది. ఆ యువకుడు కంపెనీ పంపిన వివరాలకు అనుగణంగా బ్యాంకు ఖాతా ద్వారా రూ.35 వేలు పంపించారు. వారం గడిచినా పార్సిల్ రాకపోవడంతో సంస్థకు సంబంధించిన నెంబర్లకు ఫోన్​చేస్తే స్విచ్చాఫ్​ వచ్చింది. దీంతో మోసపోయానని గ్రహించిన యువకుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

రూ.లక్ష ఖరీదైన ఫోన్​ గెలుచుకున్నట్లు సందేశం : మందమర్రికి చెందిన ఓ యువతికి వాట్సప్​లో రూ.లక్ష ఖరీదైన ఫోన్​ గెలుచుకున్నట్లు ముంబయి నుంచి మెసేజ్ వచ్చింది. వారంలోగా మొబైల్ చేతికి అందుతుందని చెప్పి ఫీజులు, డాక్యుమెంటేషన్​, బీమా కింద రూ.55 వేలు తీసుకున్నారు. ఫోన్​ అందలేదు. మోసపోయానని గ్రహించిన బాధితురాలు పోలీసులను ఆశ్రయించారు.

సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఆఫర్ల పేరుతో వల : పండగ సందర్భంగా ఫేస్​బుక్​, ఇన్​స్టాగ్రామ్​, వాట్సప్, తదితర సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఆఫర్ల పేరుతో ప్రకటనలు పంపిస్తారు. మొబైల్​ఫోనులు, బట్టలు, చేతి గడియారాలు, అలంకరణ వస్తువుల లోగోలను పంపి మార్కెట్ ధర కంటే 50 శాతం వరకు తగ్గింపు ధరలకు ఇస్తామంటూ మాయ చేస్తారు. ఆన్​లైన్​లో ఉండగానే వస్తువు కొనుగోలు చేయాలని సమయం మించిపోతుందని తొందర పెడతారు. అలాగని మన బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు పంపిస్తే డబ్బులు మాయమవుతాయి. లింకులను పంపి కొనుగోలు చేయమంటారు. ఇలాంటి వాటికి దూరంగా ఉండటం మంచిది.

1930 టోల్​ఫ్రీ నెంబరు : సైబర్ మోసానికి గురైతే వెంటనే 1930ని సంప్రదించి ఖాతాను నిలిపివేయాలని పోలీస్ శాఖ సూచిస్తోంది. ఆ తరువాత పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలి. ఇలాంటి కేసుల్లో మొదటి గంట చాలా కీలకం.

సైబర్ మోసానికి గురైతే వెంటనే 1930ని సంప్రదించి ఖాతాను నిలిపివేయాలి. ఆ తరువాత పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలి. మొదటి గంట చాలా కీలకమని గుర్తించాలి. ఆన్​లైన్​ షాపింగ్ చేసే సందర్భాల్లో విశ్వసనీయ సంస్థల నుంచే కొనుగోళ్లు చేయాలి. - అంబర్​కిషోర్​ ఝూ, రామగుండం పోలీసు కమిషనర్

నకిలీ లోగోలతో యాప్​లు : ఆన్​లైన్​ షాపింగ్ చేసేవారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఏ ప్రకటన నిజమైనదో ఏది నకిలీదో గమనించాలి. దాని వెనుక సైబర్ నేరగాళ్లు ఉన్నారా లేదా అనేది పరిశీలించాలి. విశ్వసనీయ 'ఈ-కామర్స్' సంస్థల ద్వారా మాత్రమే కొనుగోలు చేయడం మేలు. నకిలీ లోగోలతో యాప్​లు సృష్టించి ప్రముఖ సంస్థల తరహాలోనే వల వేస్తున్నారు. డిస్కౌంట్లు, ఆఫర్ల ఆశకు వెళ్లి మోసపోవద్దు.

రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాలలో ఈ సంవత్సరం సెప్టెంబరు వరకు నమోదైన సైబర్ నేరాలు :

  • ఆదిలాబాద్ : 192
  • మంచిర్యాల : 95
  • కుమురం భీం : 270

ఆఫర్లలో వస్తున్నాయని ఎగబడి కొంటున్నారా? - ఆలోచించి తీసుకోకపోతే మోసపోయినట్లే!

'డీల్​ ఆఫ్​ ది డే : 4 కిలోల డ్రై ఫ్రూట్స్​ కేవలం రూ.499కే' - ఆఫర్​ చూసి ఆర్డర్​ చేస్తే!

