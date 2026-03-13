'మహిళలను వేధించినందుకు మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నాం' : వృద్ధులను భయపెడుతోన్న ఫోన్ కాల్
రాష్ట్రంలో పెరిగిపోతున్న సైబర్ నేరాలు - డిజిటల్ అరెస్ట్ల పేరుతో రెచ్చిపోతున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - మాయమాటలు చెప్పి రూ.కోట్లు కాజేస్తున్న వైనం - ఈ నేపథ్యంలో డిజిటల్ అరెస్ట్, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే
Published : March 13, 2026 at 1:16 PM IST
Cyber Frauds in The name of Digital Arrest : డిజిటల్ యుగంలో టెక్నాలజీ ఎంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందో అంతే వేగంతో సైబర్ నేరాలు కూడా పెరిగిపోతున్నాయి. మొబైల్ ఫోన్లు, సోషల్ మీడియా, ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ వాడకం పెరగడంతో కొందరు మోసగాళ్లు కొత్త తరహా పద్ధతులతో వృద్ధులను టార్గెట్ చేస్తున్నారు. ఒక చిన్న లింక్ ఓపెన్ చేసినా, ఓటీపీ చెప్పినా బ్యాంక్ ఖాతాలోంచి డబ్బులు లూటీ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటోంది.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అంటే ప్రశాంతమైన జీవితం. వారి జీవితాల్లో ఎటువంటి మచ్చ లేకుండా పనిచేసి రిటైర్డ్ అయ్యాక మిగిలిన జీవితం గడిపేస్తామని అనుకుంటారు. కానీ ఆ ఒక్క ఫోన్ వారిని భయందోళనకు గురిచేసింది. ప్రశాంతంగా ఉన్న వారి జీవితాల్లోకి గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఫోన్ చేసి మహిళలను వేధిస్తున్నారని, ఆధార్ కార్డుతో లింక్ అయిన 2 మొబైల్ నంబర్లను ఉపయోగించి కాల్స్, మెసేజ్లు చేసినందుకు మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తామని చెప్పడంతో వాళ్లకు ఒక్కసారిగా గుండె పగిలినంత పనైపోతుంది.
వృద్దులకు గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఫోన్ చేసి మహిళలను వేధిస్తున్నారని, ఆధార్ కార్డుతో లింక్ అయిన 2 మొబైల్ నంబర్లను ఉపయోగించి మహిళలకు అభ్యంతరకరమైన కాల్స్, మెసేజ్లు చేసినందుకు మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయబోతున్నామని చెబితే ఎలా ఉంటుంది. అసలే వృద్దులు. పరువు పోతుందన్న భయంతో సైబర్ నేరగాళ్లకు అడిగినంతా ముట్టజెబుతున్నారు. బాధితుల్లో విశ్రాంత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, విశ్రాంత న్యాయమూర్తులు, సైంటిస్టులు, బ్యాంకు మేనేజర్లు, డాక్టర్లు ఉండటం గమనార్హం. పోలీసులు, మీడియా చేస్తున్న అవగాహనతో కేసుల సంఖ్య తగ్గినా, ఒక్కో కేసులో సైబర్ నేరగాళ్లు రూ.కోట్లలో కాజేయడం కలకలం సృష్టిస్తోంది.
సైబర్ నేరాలతో రూ.కోట్లు కొల్లగొడుతున్న కేటుగాళ్లు : సైబర్ నేరగాళ్లు దొరికిన ఏ చిన్న అవకాశాన్ని కూడా వదలట్లేదు. వివిధ రకాల నేరాలతో రూ.కోట్లు కాజేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అధిక మొత్తంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రేడింగ్ ఫ్రాడ్, డిజిటల్ అరెస్ట్ కేసుల్లో పోతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రధానంగా డిజిటల్ అరెస్ట్ కేసుల్లో వృద్దులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులే టార్గెట్గా నేరగాళ్లు రూ.కోట్లు కాజేస్తున్నారు. ఇటీవల హైదరాబాద్లో ఓ రిటైర్డ్ జడ్జిని డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో రూ.1.66 కోట్లు దోచుకున్నారు. ఘటనపై 73 ఏళ్ల విశ్రాంత న్యాయమూర్తి మల్కాజ్గిరి సైబర్ క్రైం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
గత నెల 23వ తేదీన గుర్తు తెలియని నంబర్ నుంచి ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. ఆ ఫోన్ మాట్లాడిన రిటైర్డ్ జడ్జికి అవతలి వ్యక్తి తాను ఒక సీనియర్ సీబీఐ అధికారి అని, తన పేరు దీపక్ కుమార్ అని పరిచయం చేసుకున్నాడు. మీ ఆధార్ కార్డుతో లింక్ అయిన 2 మొబైల్ నంబర్లను ఉపయోగించి మహిళలకు అభ్యంతరకరమైన కాల్స్, మెసేజ్లు చేసేందుకు ఉపయోగిస్తున్నారని, ఈ వ్యవహారంపై బెంగళూరు ఇందిరానగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైందని భయపెట్టాడు.
జడ్జినే డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో బెదిరించిన మాయగాళ్లు : ఆ కాల్లో మాట్లాడుతుండగానే మరో సైబర్ నేరగాడు కాన్ఫరెన్స్లో చేరాడు. అతడు తాను సీఐ గౌరవ్ సారథి అని చెప్పాడు. మానవ అక్రమ రవాణా కేసులో రిటైర్డ్ జడ్జి నిందితుడిగా ఉన్నట్లు ఆ రెండో సైబర్ నేరగాడు చెప్పాడు. ఈ మేరకు సుప్రీంకోర్టు నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేసినట్లు కూడా చెప్పాడు. అయితే ఈ విషయాన్ని ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ సహా ఎవరికీ చెప్పొద్దని సైబర్ నేరగాళ్లు హెచ్చరించారు. మానవ అక్రమ రవాణా, మనీలాండరింగ్, దొంగతనం కేసులు ఉన్నాయని బెదిరింపులకు దిగి, బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలను ఇవ్వాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. వీడియో కాల్లో ఎటూ వెళ్లకుండా నిర్భందించారు. అరెస్ట్ చేస్తారని భయపడిన ఆ రిటైర్డ్ జడ్జి పరువు, ప్రతిష్ఠకు భంగం కలుగుతుందని భయపడి ఫిబ్రవరి 25వ తేదీ నుంచి మార్చి 2వ తేదీ మధ్య వారికి 1.66 కోట్లు బదిలీ చేశాడు.
డిజిటల్ అరెస్టు అని చెప్పి రూ.7.12 కోట్లకు కుచ్చుటోపీ : మరో కేసులో హైదరాబాద్కు చెందిన 81 ఏళ్ల వృద్దుడికి వాట్సాప్ కాల్ వచ్చింది. మొదట కొరియర్ కంపెనీ ఉద్యోగిగా మాట్లాడారు. అతని పేరుతో డ్రగ్స్ ఉన్న పార్సిల్ విదేశాలకు వెళ్తుందని చెప్పారు. తర్వాత తాము పోలీసులమని చెప్పి వీడియో కాల్లో విచారణ ప్రారంభించారు. బాధితుడిని 'డిజిటల్ అరెస్ట్'లో ఉన్నట్టు చెప్పి మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఎఫ్డీలు బ్రేక్ చేయించి రూ.7.12 కోట్లు ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకున్నారు. మరో కేసులో నగరానికి చెందిన ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగిని తాము కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల అధికారులమని చెప్పి వీడియో కాల్లో నిర్భందించారు. డబ్బు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని ఒత్తిడి చేసి రూ.59 లక్షలు మోసం చేశారు. ఈ కేసులో కాకినాడకు చెందిన ఇద్దరిని తెలంగాణ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
ఇలా చేయడం మేలు : డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో చేస్తున్న సైబర్ నేరాల్లో డబ్బు పోగొట్టుకున్న వృద్దులు తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడిలో ఉంటున్నారని పోలీసులు చెబుతున్నారు. తాను అరెస్ట్ అయినా ఫర్వాలేదని, బంధువులకు, పిల్లలకు చెబితే వారిని కూడా అరెస్ట్ చేస్తామని చెప్పారని, అందుకే ఎవరికీ చెప్పలేదని పోలీసుల ముందు వాపోతున్నారు. ఇలా ఇంట్లో ఎవరకీ చెప్పకుండా బాధితులు తమ జీవితకాలం సంపాదన మొత్తాన్ని అరెస్ట్, పరువు పోతుందనే భయంతో నేరగాళ్లకు ముట్టజెబుతున్నారని పోలీసులు చెబుతున్నారు. న్యాయ వ్యవస్థలో అసలు డిజిటల్ అరెస్ట్ అనే పదమే లేదని చెప్పారు. ఎవరైనా అలా చెప్పి వీడియో కాల్ చేస్తే మోసమని గ్రహించాలని సూచిస్తున్నారు.
