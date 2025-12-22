రోజుకు రూ.2.05 కోట్లు - కేంద్ర హోంశాఖ నివేదికలో సైబర్ నేరగాళ్ల అక్రమాలు
కొత్త పద్ధతుల్లో నేరాలు - ఈ ఏడాది రూ.751.40 కోట్లు దోచుకున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - ఏపీలో సగటున ప్రతి గంటకు రూ.8.54 లక్షలు దోపిడీ - ఒక్క శాతమైనా సాధ్యం కాని రికవరీ
Published : December 22, 2025 at 4:41 PM IST
Latest Cyber News On AP: సైబర్ నేరగాళ్లు రోజురోజుకు రెచ్చిపోతున్నారు. ఏపీలో సగటున ప్రతి గంటకు రూ.8.54 లక్షలు దోచుకుంటున్నారు. ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి ఇప్పటివరకూ రూ.751.40 కోట్లు సైబర్ నేరగాళ్లు దోచుకున్నారు. డిజిటల్ అరెస్టులు, డెబిట్ కార్డులు, క్రెడిట్, ఓటీపీ, ఆన్లైన్ పెట్టుబడులు, క్రిప్టోకరెన్సీ లావాదేవీలు, ట్రేడింగ్, ఈ-కేవైసీ, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉద్యోగాల పేరిట మోసాలు, న్యూడ్ వీడియోకాల్స్తో అమాయకులను ఉచ్చులోకి లాగటం. ఇలా ఒకటేమిటి ఎప్పటికప్పుడు కొత్త పద్ధతులతో నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. సైబర్ నేరాలు ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువయ్యాయని నివేదికలు చెపుతున్నాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వ హోంశాఖ ఆధీనంలోని నేషనల్ సైబర్క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్లో ఈ ఏడాదిలో మన రాష్ట్రం నుంచి నమోదైన ఫిర్యాదుల ఆధారంగా ఈ గణాంకాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. జనవరి నుంచి ఇప్పటివరకు ఈ పోర్టల్కు ఏపీ నుంచి 57,673 ఫిర్యాదులు అందాయి. ఆయా ఘటనల్లో బాధితులు రోజుకు సగటున రూ.2.05 కోట్లు పోగొట్టుకుంటున్నట్లు వెల్లడైంది. ఎన్సీఆర్పీకి చేసిన ఫిర్యాదుల్లో ఒకే తరహాలో ఉన్నవాటన్నింటినీ వర్గీకరించి పోలీసులు 1,771 కేసులు నమోదు చేసినట్లు తెలిసింది.
ఇలా చేస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు: బాధితుడి బ్యాంకు ఖాతా నుంచి తాము అనుకున్న ఖాతాల్లోకి సొమ్ము జమైన వెంటనే సైబర్ నేరగాళ్లు క్షణాల వ్యవధిలో దాన్ని వందల ఖాతాల్లోకి మళ్లిస్తున్నారు. ఈ మ్యూల్ ఖాతాల సేకరణ కోసం కమీషన్లు ఇచ్చి మరీ ప్రత్యేక ముఠాలతో ఇలా నడిపిస్తున్నారు. దీంతో సొత్తు రికవరీ చేయడం దర్యాప్తు సంస్థలకు కష్టమవుతోంది. ఈ సంవత్సరంలో జరిగిన నేరాల్లో సైబర్ నేరగాళ్లు బాధితుల నుంచి రూ.751.40 కోట్లు కొల్లగొట్టారు. అందులో 2.21 కోట్లు (0.29%) మాత్రమే అధికారులు వెనక్కి తీసుకురాగలిగారు. బాధితులు పోగొట్టుకొంటున్న దాంట్లో కనీసం ఒక్క శాతమైనా రికవరీ కావట్లేదు. మరో రూ.89 కోట్లు (11.84%) సైబర్ నేరగాళ్లవశం కాకుండా బ్యాంకు ఖాతాల్లో స్తంభింపజేయగలిగారు.
విదేశాల్లో ఉంటూ: ఈ సైబర్ నేరాల ముఠాల నిర్వాహకులు విదేశాల్లో ఉంటూ తమ తరఫున ఆపరేటర్లను ఇక్కడ పెట్టుకుని దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారు. దీంతో అధికారులకు కేసుల ఛేదన సవాల్గా మారుతోంది. నేరగాళ్లు వేర్వేరు దేశాలు, వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉంటూ ఈ మోసాలకు తెగబడుతున్నారు. వారిని పట్టుకోవటం, సొమ్ము రికవరీ చేయటం కోసం ఎంతో శ్రమించాల్సి వస్తోంది.
సైబర్ నేరాల బారిన పడిన మొదటి గంటలోగా (గోల్డెన్ అవర్లో) బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగలిగితే ఆ సొత్తు నేరగాళ్ల ఖాతాల్లోకి మళ్లకుండా బ్యాంకు వద్దే స్తంభింపజేసేందుకు అవకాశముంటుంది. టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1930కు కాల్ చేసి ఫిర్యాదు ఇవ్వొచ్చు. ప్రజలు సైబర్ నేరాలపై అవగాహన కలిగి ఉండాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. అనవసర లింక్స్పై క్లిక్ చేసి సైబర్ నేరగాళ్ల ఉచ్చులో చిక్కుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు.
ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: క్రిస్మస్, నూతన సంవత్సర బహుమతులు అంటూ వచ్చే అపరిచిత లింకులను క్లిక్ చేసి ఇబ్బందులు తెచ్చుకోవద్దని బాపట్ల ఎస్పీ ఉమామహేశ్వర్ అన్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ సామాజిక మాధ్యమాలు, ఫోన్లకు వచ్చే అపరిచిత లింకులు, ఏపీకే ఫైల్స్ను క్లిక్ చేస్తే సైబర్ నేరగాళ్లు బ్యాంకు ఖాతాలను ఖాళీ చేస్తారని హెచ్చరించారు. సైబర్ నేరగాళ్ల వలలో పడకుండా ప్రజలు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని పేర్కొన్నారు. ఆన్లైన్ షాపింగ్ ప్లాట్ఫారాల్లో విక్రయాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయన్నారు. దీనిని ఆసరాగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు అమాయక పౌరులను మోసం చేసి నగదు దోచుకుంటున్నారని పేర్కొన్నారు.
ప్రజలు తమ వ్యకిగత సమాచారం, పాన్, ఆధార్కార్డుల వివరాలు, చిత్రాలు, బ్యాంకు ఖాతా సమాచారం సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఉంచరాదని, తెలియని వ్యక్తులతో పంచుకోరాదని హితవు పలికారు. పిన్, ఓటీపీ, సీవీవీ నంబర్లు, బ్యాంకు వివరాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను తెలియని వ్యక్తులతో పంచుకోవద్దని చెప్పారు. బహుమతులు, తక్షణ చర్య కోరే ఆయాచిత కాల్లు, సందేశాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. మొబైల్ ఫోన్లో అప్లికేషన్లు క్రమం తప్పకుండా అప్డేట్ చేసుకోవాలని సూచించారు. యాంటీ వైరస్ అప్లికేషన్లు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని పేర్కొన్నారు.
