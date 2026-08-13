ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచి వీడియో కాల్స్ వస్తున్నాయా? - డీప్ఫేక్ వీడియోలు కావొచ్చు - ఇలా చెక్ చేసుకోండి
ఆప్తుల ముఖాలు, మాటలతో బురిడీ కొట్టిస్తున్న సైబర్ నేరస్థులు - డీప్ఫేక్ వీడియో, కాల్స్తో డబ్బులు దండుకునే యత్నం - నిర్ధారించుకోవడం ముఖ్యమంటున్న పోలీసులు - అలాంటి వీడియోలను నిశితంగా పరిశీలించి గుర్తించాలని వెల్లడి
Published : August 13, 2026 at 3:44 PM IST
Cyber Fraud With Deep Fake Videos : ఇటీవల డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీ వినియోగించి సైబర్ నేరగాళ్లు డిజిటల్ దోపిడీలకు కుట్ర పన్నుతున్నారు. డీప్ఫేక్ అంటే ఒక వ్యక్తి రూపాన్ని డిజిటల్ పద్ధతిలో అత్యంత కచ్చితత్వంతో అనుకరించడం. ఇందులో భాగంగా ఏఐని ఉపయోగించి అసలైన వ్యక్తి ముఖాన్ని పోలి ఉండే ఫొటోలు, ఆడియో లేదా వీడియోల వంటి నకిలీ కంటెంట్ను సృష్టిస్తారు. బాధితుల్లో భయాందోళనలు కలిగించి డబ్బు కాజేయడానికి ఇటీవల తరచూ సైబర్ నేరగాళ్లు ఈ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తున్నారు.
డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటూ కాల్స్ : హైటెక్ సిటీలో ఉండే ఈషా తన సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ పనిలో నిమగ్నమై ఉండగా ఆమెకు సడెన్గా ఒక వీడియో కాల్ వచ్చింది. అన్నోన్ నంబర్ కావడంతో మొదట ఆమె కాల్ను స్వీకరించలేదు. కానీ రెండోసారి కాల్ వచ్చినప్పుడు లిఫ్ట్ చేయగా తన తల్లి ముఖానికి గాయాలతో రక్తస్రావమైన ముఖంతో మాట్లాడటం కనిపించింది. ఆ దృశ్యాన్ని చూసి ఈషా షాక్కు గురైంది. తనకు ప్రమాదం జరిగిందని ఆసుపత్రికి వెళ్తున్నానని ఆమె తల్లి ఆందోళనగా చెప్పింది.
వెంటనే ఒక నిర్దిష్ట బ్యాంక్ ఖాతాకు రూ.50 వేలు బదిలీ చేయమని చెప్పి ఆమె కాల్ కట్ చేసింది. దిగ్భ్రాంతికి గురైన ఈషా ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా ఆ డబ్బును బదిలీ చేసింది. కాసేపటి తర్వాత తేరుకుని తన తల్లి ఏ ఆసుపత్రిలో చేరిందో తెలుసుకోవడానికి ఆమె నంబర్కు కాల్ చేసింది. తనకు ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదని, తాను ఇంట్లోనే ఉన్నానని తల్లి చెప్పడంతో తాను మోసపోయానని ఈషా గ్రహించింది.
ప్రకటనతో రూ.87.96 లక్షల టోకరా : ఇటీవల జరిగిన ఐపీఎల్ సీజన్లో సెలబ్రిటీల డీప్ఫేక్ వీడియోలను ఉపయోగించి 'ష్యూర్ విన్' వ్యూహాలను ప్రచారం చేస్తూ సైబర్ నేరగాళ్లు సోషల్ మీడియాలో మోసాలకు పాల్పడ్డారు. దీనికి సంబంధించి హైదరాబాద్ పోలీసులు 427 ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్స్లోని 1,903 ప్రకటనలను గుర్తించి తొలగించారు. ఇటీవల కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ డీప్ఫేక్ వీడియో ఉన్న ఒక ప్రకటనపై క్లిక్ చేయడంతో మల్కాజిగిరికి చెందిన ఒక వృద్ధురాలు రూ.87.96 లక్షలు పోగొట్టుకున్నారు. ఇలాంటి కాల్స్ వచ్చినప్పుడు కంగారు పడకుండా, ఒక్క క్షణం ఆగి ఆలోచించడం ద్వారా ఇలాంటి మోసాల బారిన పడకుండా ఉండొచ్చని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
అత్యవసర పరిస్థితి ముసుగులో ఇలా మోసగించవచ్చు :
- మోసగాళ్లు మీ కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు లేదా స్నేహితుల ముఖాలను ఉపయోగించి వీడియో కాల్స్ చేస్తూ అత్యవసరంగా డబ్బు పంపమని అడుగుతారు.
- వారు వాయిస్ క్లోనింగ్ పద్ధతిని ఉపయోగించి, మీ కుటుంబ సభ్యులు లేదా స్నేహితుల గొంతును అనుకరిస్తూ డబ్బు బదిలీ చేయమని కోరుతున్నట్లుండే వీడియో, ఆడియో మెసేజ్లు పంపుతారు.
- అధిక లాభాల ఆశ చూపి నిర్దిష్ట కంపెనీలలో పెట్టుబడిపెట్టేలా మిమ్మల్ని ఆకర్షించడానికి వారు సెలబ్రిటీల నకిలీ వీడియోలను పంపుతారు.
డీప్ఫేక్ సంకేతాలను ఎలా గుర్తించాలి?
- దగ్గరగా పరిశీలిస్తే, వీడియోలలోని వ్యక్తుల ముఖ కవళికలు అసాధారణంగా కనిపిస్తాయి. కనుబొమ్మల కదలికలు అసహజంగా అనిపించవచ్చు.
- ఆడియోలోని మాటలకు, వీడియోలోని వ్యక్తి పెదవుల కదలికలకు మధ్య పొంతన ఉండదు.
- వీడియోలోని బ్యాక్గ్రౌండ్ మసకగా కనిపిస్తుంది. తరచుగా మారుతూ ఉంటుంది.
- వీడియోలోని వెలుతురు, నీడలు అసహజంగా కనిపిస్తాయి.
ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలి
- కుటుంబ సభ్యుల వాయిస్ లేదా వీడియోల ద్వారా అత్యవసరంగా డబ్బు అవసరమని చెప్పే కాల్స్ను గుడ్డిగా నమ్మొద్దు. ఒకవేళ అలాంటి కాల్స్ కుటుంబ సభ్యుని నంబర్ నుంచి వచ్చినట్లు అనిపించినా వెంటనే డబ్బు పంపొద్దు. కాల్ను కట్ చేసి మీ కుటుంబ సభ్యునికి నేరుగా ఫోన్ చేసి పరిస్థితిని సరిచూసుకోవడం ఉత్తమం.
- ప్రముఖుల గొంతులు లేదా వీడియోలతో కూడిన ప్రకటనలలోని లింక్లపై క్లిక్ చేయడం ప్రమాదాన్ని కొనితెచ్చుకోవడమే. పెట్టుబడులు పెట్టమని సూచించే అలాంటి ప్రకటనలను నమ్మి మోసాలకు గురికావద్దు.
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