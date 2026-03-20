ఏపీకే ఫైళ్లతో జాగ్రత్త - వాట్సాప్ ద్వారా లూటీ చేస్తున్న సైబర్ కేటుగాళ్లు

నేరగాళ్ల చేతిలోకి బ్యాంకింగ్‌, వ్యక్తిగత వివరాలు - ఖాతాల నుంచి డబ్బులను దోచేస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - ఏపీకే ఫైళ్లను డౌన్‌లోడ్‌ చేసి వాటిపై క్లిక్‌ చేయకపోవడం మంచిది

Cyber Fraud With APK Links In AP
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 7:40 AM IST

Cyber Fraud With APK Links In AP: ఏపీకే మోసాలు మళ్లీ కొత్త ఎత్తులతో పెరిగాయి. అనేక రకాలైన కారణాలతో మొబైల్ ఫోన్లకు మాల్​వేర్ లింక్​లు, యాప్​లను సందేశాలుగా పంపిస్తూ అమాయకుల ఖాతాలను ఖాళీ చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా వాట్సాప్ ద్వారా ఈ ఫైళ్లను పంపించి, ఫోన్లలోని విలువైన సమాచారాన్ని దొంగిలిస్తున్నారు. దీనికితోడు ఖాతాలోని డబ్బును లూటీ చేస్తున్నారు. ఎక్కువ మంది నిజమైనవని భావించి ఈ విధమైన ఫైళ్లపై క్లిక్ చేస్తున్నారు. దాంతో ఫోన్ సైబర్ మోసగాళ్ల ఆధీనంలోనికి వెళ్తుంది.

వాట్సాప్ ద్వారా ఏపీకే ఫైళ్లు: మొబైల్​లోనికి మాల్​వేర్​ను ఉంచేందుకు సైబర్ కేటుగాళ్లు ఏపీకే ఫైళ్లను నేరుగా రూపొందిస్తున్నారు. అదే విధంగా దీనికి కొరియర్, సెమినార్ ఆహ్వానం, బ్యాంకు ప్రతినిధులమని, కస్టమర్ కేర్ ఏజెంట్లమని, పలు గ్రూపుల్లో చేరేందుకు ఆహ్వానం, వివాహాలు, గ్యాస్ కనెక్షన్లు, రీ కేవైసీ, వంటి మొదలైన పేర్లతో ఇటువంటి సందేశాలను వాట్సాప్ ద్వారా పంపిస్తున్నారు. ఇదే క్రమంలో వీటిని క్లిక్ చేస్తేనే వివరాలు వస్తాయని నమ్మించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇవి చాలా అవసరం, తప్పనిసరి అని ఒత్తిడిని తీసుకునివచ్చి డౌన్​లోడ్ చేయిస్తారు. వీటిని ఇన్​స్టాల్ చేసుకోవడం వలన ఆ ఫోన్​ హ్యాక్ అవుతుంది.

అంతేకాకుండా దీనిపై నియంత్రణ సైతం సైబర్ కేటుగాళ్ల చేతిలోకే వెళ్లిపోతుంది. ఒకవేళ ఇది ఇన్​స్టాల్ అయిన తర్వాత, ఎస్​ఎంఎస్​లు, కాల్స్​, కాంటాక్టులు, మైక్రోఫోన్ తదితర వాటిని యాక్సెస్ చేసుకునేందుకు అనుమతిని అడుగుతుంది. ఆ తర్వాత వాటిని ఇచ్చినట్లయితే మొబైల్​లోని పర్సనల్ ఇన్​ఫర్మేషన్, పాస్​వర్డ్స్, మొబైల్ నంబర్లు, ఎస్​ఎంస్​ల లాంటి అవతలి వ్యక్తులకు సులభంగా చేరతాయి. ఫోన్​లోని బ్యాంకు ఖాతాలు, సోషల్​మీడియా ప్రొఫైల్స్, వ్యక్తిగత మెయిల్స్ మొదలైనవి సైబర్​ నేరగాళ్ల ఆధీనంలోనికి వెళతాయి.

మోసాలు పలు విధాలు: ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని విజయవాడలో సత్యనారాయణపురం అనే ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి తాజాగా ఎస్​బీఐ నుంచి కాల్ చేస్తున్నామని నమ్మబలికి సైబరాసులు ఫోన్​లో మాటలు కలిపారు. మీ క్రెడిట్ కార్డు లిమిటెడ్​ను పెంచుకునేటువంటి అవకాశం ఉన్నదని అన్నారు. ఆపై ఫోన్​కు లింక్​ను పంపిస్తున్నామని, దీనిపై క్లిక్ చేసినట్లుయితే వివరాలన్నీ నమోదు చేయాలని సూచించారు. ఆ తర్వాత ఫోన్​కు వచ్చిన లింక్​ను క్లిక్ చేసేందుకు ప్రయత్నించగా అది ఓపెన్​ కాలేదు.

అనంతరం సైబర్ కేటుగాడు మళ్లీ ఫోన్​ చేయగా సెట్టింగ్స్​లోకి వెళ్లి అతను చెప్పినట్లయితే ఆప్షన్స్ ను ఎనేబుల్ చేసుకున్నాడు. ఆపై లింక్​పై క్లిక్ చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే వరుసగా వచ్చినటువంటి సందేశాలను చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు. దాదాపు 19 లావాదేవీల్లో మొత్తం రూ.4 లక్షలు బదిలీ అయ్యాయి. అంతేకాకుండా క్రెడిట్ లిమిట్ మొత్తాన్ని కూడా సైబరాసురులు వినియోగించేశారు.

అదే విధంగా మరో వ్యక్తి తనకు కావాల్సినటువంటి పార్సిల్ గురించి వివరాల కోసం ఆన్​లైన్​లో సంబంధిత సంస్థ టోల్​ఫ్రీ నంబరు కోసం వెతికారు. దాంతో ఆ నంబరుకు కాల్ చేశారు. పార్సిల్​ ట్రాకింగ్​ కోసం ఒక ఫైల్​ను పంపుతున్నామని దానిపై క్లిక్ చేయాల్సిందిగా ఆ కేటుగాడు సూచించాడు. అనంతరం అది నిజమేననుకుని క్లిక్ చేసిన కొద్దిసేపటికే పలు విడతల వారీగా మొత్తం రూ.11 లక్షల వేర్వేరు ఖాతాలకు నగదు బదిలీ అయింది.

జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

  • ఒకవేళ గుర్తు తెలియని అపరిచిత వ్యక్తుల నుంచి వచ్చేటటువంటి ఏపీకే ఫైళ్లను డౌన్​లోడ్ చేయడం, అదే విధంగా వాటిపై క్లిక్ చేయకపోవడం ఎంతో ఉత్తమం.
  • మొబైల్​ సెట్టింగుల్లో ఇన్​స్టాల్ ఫ్రం అన్​నోన్ సోర్సెస్ ఎంపికను డిజేబుల్ చేసుకోవాలి. దీని వలన అనుమతి లేనటువంటి యాప్స్ ఎట్టి పరిస్టితుల్లో ఇన్​స్టాల్ కావు.
  • మొబైల్​లో కాంటాక్టులను, అదే విధంగా సంబంధిత సమాచారాన్ని యాక్సెస్ చేసుకునేందుకు అనుమతిని ఇవ్వకూడదు
  • ఒకవేళ తెలియక మాల్​వేర్​ను ఇన్​స్టాల్ చేసుకున్నట్లుయితే వెంటనే ఆ ఫోన్​ను తిరిగి రీసెట్ చేసుకోవాల్సిందే.

