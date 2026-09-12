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'80s ట్రెండ్'​ను ఫాలో అవుతున్నారా? - నకిలీ ఫొటో యాప్​ల పట్ల జాగ్రత్త గురూ

1980నాటి రెట్రోలుక్​తో ఉన్న ఫొటోల ట్రెండ్​ను సైబర్​ మోసగాళ్లు అదనుగా తీసుకుంటున్నారు. వింటేజ్​ లుక్ ఫొటో ఎడిట్​ నకిలీ యాప్​లు, లింకులతో ఖాతాలు ఖాళీ చేస్తున్నారు. వీటి​ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

photo edited to look like it's from the 1980s
1980 నాటి కాలంలా ఎడిట్​ చేసిన ఫొటో (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2026 at 1:08 PM IST

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80s Look Photos Fake Apps : సోషల్‌ మీడియాలో ప్రస్తుతం ఎయిటీస్​ ట్రెండ్‌ హవా నడుస్తోంది. వాట్సప్, ఫేస్​బుక్​, ఇన్‌స్టాల్లో విపరీతంగా హల్​చల్​ చేస్తోంది. చాలా మంది తమ ఫొటోలను పాత లుక్​లోకి ఎడిట్​ చేసుకుంటూ నిజంగానే అప్పటి రోజుల్లోకి వెళ్లినట్లు అనిపిస్తోందని మురిసిపోతున్నారు. అందుకే సామాన్యుల దగ్గరి నుంచి సెలబ్రిటీలు, రాజకీయ నాయకులు దీనిపై మనసు పారేసుకున్నారు. తాజాగా సీఎం రేవంత్​రెడ్డి, కేంద్రమంత్రి కిషన్​రెడ్డి, కిరణ్​రిజిజు సైతం రెట్రో లుక్​లో ఉన్న ఫొటోలతో సందడి చేశారంటే వింటేజ్​ స్టైల్​ ట్రెండ్​ ఏరేంజ్​లో ఉందో అర్థమవుతోంది. కానీ ఈ రెట్రో ట్రెండ్​ను కూడా సైబర్​ నేరగాళ్లు వారి మోసాలకు ఆయుధంగా మార్చుకుంటున్నారు.

వింటేజ్​ స్టైల్​ ఫొటోలు ఉచితంగా చేస్తామని ప్రకటనలు
గతాన్ని నెమరేసుకునేలా సాగుతున్న 1980ల నాటి వింటేజ్ లుక్ ఫోటో ఎడిటింగ్ ట్రెండ్ పట్ల ఉన్న క్రేజ్ ఇప్పుడు సైబర్ నేరగాళ్లకు వరంగా మారుతోంది. అన్ని వర్గాల ప్రజలు ముఖ్యంగా యువత తమ ప్రస్తుత ఫోటోలను 1980ల నాటి బ్లాక్ అండ్ వైట్ లేదా సెపియా టోన్‌ల వంటి రెట్రో స్టైల్​లోకి మార్చుకోవడానికి ఎగబడుతున్నారు. ఈ అవకాశాన్ని పసిగట్టిన సైబర్ మోసగాళ్లు థర్డ్​పార్టీ మొబైల్ యాప్‌లు లేదా ఏఐ టూల్స్ రూపంలో నకిలీ ఏపీకే లింకుల ద్వారా మొబైల్ ఫోన్‌లలోకి చొరబడుతున్నారు. వింటేజ్ స్టైల్ ఫొటోలను ఉచితంగా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చని ప్రచారం చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో కనిపించే ఈ లింకుల వెనుక పెద్ద డిజిటల్ కుట్రే దాగి ఉంది.

వింటేజ్​ ట్రెండ్​ మరో కొత్త ఆయుధంగా మారింది
ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా గత మూడేళ్ల విశ్లేషణను పరిశీలిస్తే సైబర్ నేరాల తీవ్రత ఏటా పెరుగుతోందని వెల్లడైంది. మొత్తం మీద 3,200కు పైగా సైబర్ మోసాల కేసులు నమోదయ్యాయి. సైబర్ నేరగాళ్లు పన్నిన ఉచ్చుల్లో పడి ఉమ్మడి జిల్లాలో మొత్తంగా రూ.18 కోట్లకు పైగా నష్టపోయారు. గతంలో మోసాలు బ్యాంక్ ఓటీపీలు, లాటరీ పథకాలపై ఆధారపడి ఉండగా గత ఏడాదిన్నర కాలంగా ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ యాప్‌లు, వేగంగా రెట్టింపు లాభాలు, పార్ట్‌టైమ్ ఉద్యోగాల టాస్కుల వైపునకు మళ్లాయి. ఇప్పుడు 1980ల నాటి ట్రెండ్ వారికి మరో కొత్త ఆయుధంగా మారింది.

ప్రజల్లో అవగాహన లేకుంటే అరికట్టడం కష్టం
చాలా వరకు వినియోగదారులు వారికి తెలియకుండానే యాప్​లలో అనుమతులిస్తున్నారు. వాటిని దుర్వినియోగం చేస్తూ నేరగాళ్లు నెట్-బ్యాంకింగ్ యాప్‌ల నియంత్రణను సులభంగా చేజిక్కించుకుని బ్యాంకు ఖాతాలను ఖాళీ చేస్తున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో డీప్‌ఫేక్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి వినియోగదారుల వ్యక్తిగత ఫొటోలను అశ్లీల చిత్రాలుగా మార్చి బాధితుల కాంటాక్ట్ లిస్ట్‌లో ఉన్న బంధువులకు పంపుతామని బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలోని సైబర్​ క్రైమ్​ పోలీసులు 1930 హెల్ప్‌లైన్ ద్వారా వచ్చిన ఫిర్యాదులను పరిష్కరిస్తూ ఇప్పటి దాకా సుమారు రూ.4 కోట్లను ఫ్రీజ్​ చేసినట్లు తెలిపారు. ప్రజల్లో మరింత అవగాహన లేకుండా ఇటువంటి ఆర్థిక నష్టాలను పూర్తిగా అరికట్టడం అసాధ్యమని స్పష్టం చేస్తున్నారు.

"సైబర్ మోసాలకు గురికాకుండా ఉండాలంటే అప్రమత్తతే అత్యంత బలమైన రక్షణ. తెలియని లింకుల నుంచి ఫొటో ఎడిటింగ్ యాప్‌లను డౌన్‌లోడ్ చేయొద్దు. అలాగే అనుమానాస్పద లింకులు లేదా ఓటీపీలను షేర్ చేయడం మానుకోండి. మోసానికి గురైన వెంటనే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా 1930 హెల్ప్‌లైన్‌కు ఫిర్యాదు చేస్తేనే డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంటుంది" - ప్రకాశ్, కౌన్సిలర్, ఎస్ఎస్టీ

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