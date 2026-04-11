గ్యాస్​ సిలిండర్​ బుక్​ చేస్తున్నారా? - సైబర్​ నేరగాళ్లతో జర జాగ్రత్త!

గ్యాస్​ కొరతతో సిలిండర్​ బుకింగ్​ కోసం ఇబ్బందులు - గ్యాస్​ బుకింగ్​ పేరుతో సైబర్​ నేరగాళ్ల సరికొత్త మోసాలు - జాతీయ సైబర్​ క్రైమ్​ హెల్ప్​లైన్​ నంబరు 1930 కి కాల్​ చేయండి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 11, 2026 at 12:08 PM IST

Cyber ​​Fraud While Booking Gas Cylinder : పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా 4 వారాలుగా సిలిండర్ల కోసం అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గ్యాస్​ సిలిండర్ల కోసం ఎంతో మంది బుక్​ చేసుకుంటున్నారు. ఇదే అదునుగా సైబర్​ నేరగాళ్లు కొత్త పంజాలు విసురుతూ అమాయకులను మోసం చేస్తున్నారు. బుకింగ్​ చేసిన వారికి ఫోన్​ చేసి కేవైసీ పూర్తి చేయాల్సి ఉందని, అది పూర్తి అవుతేనే సిలిండర్​ ఇంటికొస్తుందని చెప్పి, వారితో ఓటీపీ వివరాలు తెలుసుకొని మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఏపీకే ఫైల్స్​ వాట్సాప్​ ద్వారా పంపిస్తూ వాటిని తెరిచి వివరాలు నమోదు చేయాలని సూచిస్తూ మోసం చేస్తున్నారు.

అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన : ఇలా రకరకాల మోసాల పేరిట మోసపోవద్దని వినియోగదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. గ్యాస్​ ఏజెన్సీలకు సంబంధించి అధికారిక యాప్​లు, గ్యాస్​ ఏజెన్సీతో అనుసంధానమై ఉన్న ఫోన్​ నంబర్​, వెబ్​సైట్​లో మాత్రమే బుకింగ్​ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. అనుమానాస్పదంగా ఉండే లింకులు క్లిక్​ చేయొద్దని స్పష్టం చేస్తున్నారు.

ఎలా మోసం చేస్తున్నారంటే? :

  • గ్యాస్​ కనెక్షన్​కు కేవైసీ అప్​డేట్​ చేస్తున్నామని ఫోన్లు చేస్తుంటారు. ఈ విషయంలో తప్పనిసరి వినియోగదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఒకవేళ కేవైసీ చేయించుకోకపోతే సంబంధిత ఏజెన్సీ వద్దకు స్వయంగా వెళ్లి చేయిస్తే మరి మంచిది.
  • సోషల్​ మీడియాల ద్వారా వచ్చే ఏపీకే ఫైల్స్​ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ క్లిక్​ చేయొద్దు. తెలియని లింకుల ద్వారా నగదు లావాదేవీలు చేయకూడదు.
  • ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే, వారు నేరుగా గ్యాస్ ఏజెన్సీ సిబ్బందిని సంప్రదించడం మంచిది.

పని చేయని గ్యాస్​ బుకింగ్​ ఆన్​లైన్ నంబర్లు : వంట గ్యాస్​ కొరత వల్ల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఎల్​పీజీ సిలిండర్ బుక్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు సంబంధిత కంపెనీల ఆన్‌లైన్ బుకింగ్ నంబర్లు పనిచేయడం లేదు. బుకింగ్​ నంబర్​కు కాల్​ చేస్తే కాల్​ కట్​ అవుతోంది. కానీ బుకింగ్​ మాత్రం కావడం లేదు. దీనిని ఆసరాగా చేసుకొని గ్యాస్​ కనెక్షన్​ కేవైసీ అప్​డేట్​, ఎమర్జెన్సీ గ్యాస్​ బుకింగ్​ పేరుతో సైబర్​ కేటుగాళ్లు సరికొత్త మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. అమాయక ప్రజల ఖాతాలు ఖాళీ చేస్తున్నారు. ఇటువంటి మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు ప్రజలను హెచ్చరిస్తున్నారు.

  • కేవైసీ అప్​డేట్​ చేయాలంటూ వాట్సప్​ లేదా ఎస్​ఎంఎస్​ ద్వారా వచ్చే గుర్తు తెలియని లింక్​లను క్లిక్​ చేయడం, వారు పంపే ఏపీకే ఫైల్స్​ను మొబైల్​లో ఇన్​స్టాల్​ చేయడం అత్యంత ప్రమాదకరం. నేరగాళ్లు పంపే ఏ చిన్న యాప్​ డౌన్​లోడ్​ చేసినా చాలు. మీ మొబైల్​ యాక్సిక్​ మొత్తం వారి చేతుల్లోకి వెళ్లిపోతుంది.
  • దీని ద్వారా ఫోన్​కు వచ్చే బ్యాంక్​ ఓటీపీలు, రహస్య సందేశాలు నేరుగా సైబర్​ నేరగాళ్లకు చేరిపోతాయి. అకౌంట్లో డబ్బు మోసగాళ్ల ఖాతాకు బదిలీ అయిపోతాయి.
  • ముఖ్యంగా తక్షణమే గ్యాస్​ సిలిండర్​ డెలివరీ ఇస్తామని, అదనపు సిలిండర్లు డెలివరీ ఇస్తామంటూ సోషల్​ మీడియాలో వచ్చే నకిలీ ప్రకటనలు నమ్మకండి.
  • కొంతమంది డబ్బు చెలిస్తే గ్యాస్​ వస్తుందంటూ సందేశాలు వస్తే వెంటనే సైబర్​ మోసమని గ్రహించాలి.
  • గ్యాస్ బుకింగ్ లేదా కేవైసీ అప్‌డేట్‌ల కోసం గ్యాస్ కంపెనీల అధికారిక యాప్‌లు, వెబ్‌సైట్‌లను ఉపయోగించాలి. ఆ వివరాలు గ్యాస్​ బిల్లులపై ఉంటాయని గమనించండి. ఏదైనా సందేశాలు ఉంటే నేరుగా వాటికి సంబంధిత గ్యాస్​ ఏజెన్సీ ఆఫీస్​కి వెళ్లి సంప్రదించండి
  • ఇలా సైబర్​ మోసాలకు గురైతే ఆలస్యం లేకుండా వెంటనే జాతీయ సైబర్​ క్రైమ్​ హెల్ప్​లైన్​ నంబరు 1930 కి కాల్​ చేయండి. లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారిక పోర్టల్​ లో ఫిర్యాదు చేయాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

