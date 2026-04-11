గ్యాస్ సిలిండర్ బుక్ చేస్తున్నారా? - సైబర్ నేరగాళ్లతో జర జాగ్రత్త!
గ్యాస్ కొరతతో సిలిండర్ బుకింగ్ కోసం ఇబ్బందులు - గ్యాస్ బుకింగ్ పేరుతో సైబర్ నేరగాళ్ల సరికొత్త మోసాలు - జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్లైన్ నంబరు 1930 కి కాల్ చేయండి
Published : April 11, 2026 at 12:08 PM IST
Cyber Fraud While Booking Gas Cylinder : పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా 4 వారాలుగా సిలిండర్ల కోసం అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గ్యాస్ సిలిండర్ల కోసం ఎంతో మంది బుక్ చేసుకుంటున్నారు. ఇదే అదునుగా సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త పంజాలు విసురుతూ అమాయకులను మోసం చేస్తున్నారు. బుకింగ్ చేసిన వారికి ఫోన్ చేసి కేవైసీ పూర్తి చేయాల్సి ఉందని, అది పూర్తి అవుతేనే సిలిండర్ ఇంటికొస్తుందని చెప్పి, వారితో ఓటీపీ వివరాలు తెలుసుకొని మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఏపీకే ఫైల్స్ వాట్సాప్ ద్వారా పంపిస్తూ వాటిని తెరిచి వివరాలు నమోదు చేయాలని సూచిస్తూ మోసం చేస్తున్నారు.
అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన : ఇలా రకరకాల మోసాల పేరిట మోసపోవద్దని వినియోగదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. గ్యాస్ ఏజెన్సీలకు సంబంధించి అధికారిక యాప్లు, గ్యాస్ ఏజెన్సీతో అనుసంధానమై ఉన్న ఫోన్ నంబర్, వెబ్సైట్లో మాత్రమే బుకింగ్ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. అనుమానాస్పదంగా ఉండే లింకులు క్లిక్ చేయొద్దని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
ఎలా మోసం చేస్తున్నారంటే? :
- గ్యాస్ కనెక్షన్కు కేవైసీ అప్డేట్ చేస్తున్నామని ఫోన్లు చేస్తుంటారు. ఈ విషయంలో తప్పనిసరి వినియోగదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఒకవేళ కేవైసీ చేయించుకోకపోతే సంబంధిత ఏజెన్సీ వద్దకు స్వయంగా వెళ్లి చేయిస్తే మరి మంచిది.
- సోషల్ మీడియాల ద్వారా వచ్చే ఏపీకే ఫైల్స్ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ క్లిక్ చేయొద్దు. తెలియని లింకుల ద్వారా నగదు లావాదేవీలు చేయకూడదు.
- ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే, వారు నేరుగా గ్యాస్ ఏజెన్సీ సిబ్బందిని సంప్రదించడం మంచిది.
పని చేయని గ్యాస్ బుకింగ్ ఆన్లైన్ నంబర్లు : వంట గ్యాస్ కొరత వల్ల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఎల్పీజీ సిలిండర్ బుక్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు సంబంధిత కంపెనీల ఆన్లైన్ బుకింగ్ నంబర్లు పనిచేయడం లేదు. బుకింగ్ నంబర్కు కాల్ చేస్తే కాల్ కట్ అవుతోంది. కానీ బుకింగ్ మాత్రం కావడం లేదు. దీనిని ఆసరాగా చేసుకొని గ్యాస్ కనెక్షన్ కేవైసీ అప్డేట్, ఎమర్జెన్సీ గ్యాస్ బుకింగ్ పేరుతో సైబర్ కేటుగాళ్లు సరికొత్త మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. అమాయక ప్రజల ఖాతాలు ఖాళీ చేస్తున్నారు. ఇటువంటి మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు ప్రజలను హెచ్చరిస్తున్నారు.
- కేవైసీ అప్డేట్ చేయాలంటూ వాట్సప్ లేదా ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా వచ్చే గుర్తు తెలియని లింక్లను క్లిక్ చేయడం, వారు పంపే ఏపీకే ఫైల్స్ను మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేయడం అత్యంత ప్రమాదకరం. నేరగాళ్లు పంపే ఏ చిన్న యాప్ డౌన్లోడ్ చేసినా చాలు. మీ మొబైల్ యాక్సిక్ మొత్తం వారి చేతుల్లోకి వెళ్లిపోతుంది.
- దీని ద్వారా ఫోన్కు వచ్చే బ్యాంక్ ఓటీపీలు, రహస్య సందేశాలు నేరుగా సైబర్ నేరగాళ్లకు చేరిపోతాయి. అకౌంట్లో డబ్బు మోసగాళ్ల ఖాతాకు బదిలీ అయిపోతాయి.
- ముఖ్యంగా తక్షణమే గ్యాస్ సిలిండర్ డెలివరీ ఇస్తామని, అదనపు సిలిండర్లు డెలివరీ ఇస్తామంటూ సోషల్ మీడియాలో వచ్చే నకిలీ ప్రకటనలు నమ్మకండి.
- కొంతమంది డబ్బు చెలిస్తే గ్యాస్ వస్తుందంటూ సందేశాలు వస్తే వెంటనే సైబర్ మోసమని గ్రహించాలి.
- గ్యాస్ బుకింగ్ లేదా కేవైసీ అప్డేట్ల కోసం గ్యాస్ కంపెనీల అధికారిక యాప్లు, వెబ్సైట్లను ఉపయోగించాలి. ఆ వివరాలు గ్యాస్ బిల్లులపై ఉంటాయని గమనించండి. ఏదైనా సందేశాలు ఉంటే నేరుగా వాటికి సంబంధిత గ్యాస్ ఏజెన్సీ ఆఫీస్కి వెళ్లి సంప్రదించండి
- ఇలా సైబర్ మోసాలకు గురైతే ఆలస్యం లేకుండా వెంటనే జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్లైన్ నంబరు 1930 కి కాల్ చేయండి. లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారిక పోర్టల్ లో ఫిర్యాదు చేయాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
