సైబర్​ నేరగాళ్ల వలలో ఎమ్మెల్యే - ఖాతా నుంచి రూ.12 లక్షలు మాయం

ఆర్టీఏ చలానాలు పెండింగ్​లో ఉన్నాయంటూ మెసెజ్​ - లింక్​ క్లిక్​ చేయగానే నగదు మాయం - జీలుగుమిల్లి పోలీస్ స్టేషన్​లో ఎమ్మెల్యే ఫిర్యాదు

Published : March 23, 2026 at 7:29 PM IST

Cyber Fraud To MLA Chirri Balaraju : దేశంలో రోజురోజుకీ సైబర్​ నేరాలు పెరిగిపోయాయి. మరోవైపు వీటిపై ఎన్నిసార్లు హెచ్చరించినా జనాల్లో మాత్రం మార్పు రావడం లేదు. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచనలు చేసినా పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ఈ నేరాలకు అడ్డుకట్టు పడటం లేదు. రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, బ్యాంక్ మేనేజర్లు, ఆన్​లైన్​ ట్రేడింగ్ ఉచ్చు, ఉద్యోగాల పేర్లతో యువతకు ఎర వేస్తున్నారు. ఇలా రకరకాల పేర్లు చెప్పి బాధితుల నుంచి సైబర్​ నేరస్తులు డబ్బులు దోచుకుంటున్నారు. ఈ కేటుగాళ్లు ప్రజలను ఈజీగా బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. సామాన్యులే కాకుండే తాజాగా ఓ ఎమ్మెల్యే ఈ సైబర్​ నేరగాళ్ల మోసానికి బలయ్యారు.

అసలు ఏం జరిగిందంటే? : ఏలూరు జిల్లా పోలవరం నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే ఖాతా నుంచి నగదు కాజేసిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. సైబర్ నేరగాళ్లు మొత్తం రూ. 12 లక్షలు దోచేశారు. జనసేన ఎమ్మెల్యే చిర్రి బాలరాజుకు ఆర్టీఏ చలానాలు పెండింగ్​లో ఉన్నాయని ఫోన్ నెంబర్​కు ఏపీకే ఫైల్స్​ వచ్చాయి. దీనిపై ఎమ్మెల్యే క్లిక్​ చేయగానే ఫోన్​ హ్యాంగ్​ అయింది. జంగారెడ్డిగూడెంలోని ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్​లో ఉన్న ఎమ్మెల్యే ఖాతా నుంచి 12 లక్షల రూపాయల నగదు సైబర్​ నేరగాళ్లు దోచుకున్నారు. అయితే ఎమ్మెల్యే నగదు డ్రా అయినట్లు ఎలాంటి మెసెజ్​ రాకుండా సైబర్​ నేరగాళ్లు జాగ్రత్త పడ్డారు. దీంతో ఆ విషయాన్ని ఈ నెల 21వ తేదీ వరకు గమనించలేదు. ఆ తర్వాత తన అకౌంట్ నుంచి 12 లక్షల రూపాయల నగదు పోవడంతో జీలుగుమిల్లి పోలీస్ స్టేషన్​లో ఎమ్మెల్యే ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

అయితే ఎమ్మెల్యే స్థాయి వ్యక్తికి సైబర్ నేరగాళ్లతో రక్షణ లేకుంటే తమలాంటి సాధారణ ప్రజానీకం పరిస్థితి ఏంటంటూ ప్రజలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.

రిటైర్డ్​ ఉద్యోగులే లక్ష్యంగా సైబర్ మోసాలు : కృష్ణా జిల్లాలోని ఉయ్యూరు టౌన్ పోలీసులు ఇద్దరు వృద్ధులను డిజిటల్ అరెస్ట్ నుంచి కాపాడారు. గతంలో అకౌంటెంట్​గా, టీచర్​గా పనిచేసి రిటైర్ అయిన కోటా శివశంకర్, ఆయన భార్య ఇద్దరు ఉయ్యూరులోని ఏజీ అండ్ ఎస్జీ కాలేజ్ సమీపంలో నివాసం ఉంటున్నారు. ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా, మీ ఆధార్ కార్డు ద్వారా రూ. 25 లక్షల మనీలాండరింగ్​ జరిగిందని ఓ ఫోన్​ కాల్ వచ్చింది.

అప్రమత్తమైన వృద్ధుడు: దీనికి సంబంధించి మీపై సుప్రీంకోర్టు నుంచి అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ అయిందని సైబర్ మోసగాడు అన్నాడు. అంతేకాకుండా సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా ఒకరిని వీడియో కాల్ మాట్లాడించి బ్యాంక్ అకౌంట్​ల వివరాలు, స్థిర చరాస్తులు వివరాలన్నీ ఇవ్వాలని ఈ విషయాలు ఎవరికీ చెప్పకూడదని అన్నారు. చెబితే వెంటనే లోకల్ పోలీస్ వారు వచ్చి అరెస్ట్ చేసి ముంబై పంపిస్తారని భయభ్రాంతులకు గురి చేశారు.

అయితే కృష్ణాజిల్లా ఎస్పీ విద్యాసాగర్ నాయుడు ఆదేశాల మేరకు విస్తృతంగా జరిగిన సైబర్ నేరాల అవగాహన కార్యక్రమాల్లో భాగంగా గతంలో ఉయ్యూరులో కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. వీటిపై కొద్దిపాటి అవగాహన కలిగి ఉన్న ఈ వృద్ధులు వెంటనే స్థానిక స్టేషన్ ఆఫీసర్ వీవీ. రామారావుకు సమాచారం అందించారు. దాంతో ఆయన ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం తెలియపరిచి వెంటనే అక్కడ చేరుకుని కొద్దిసేపు జరుగుతున్నది అంతా గమనించారు. ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఎస్పీగా చెప్పిన నకిలీ వ్యక్తి స్క్రీన్ మీదకు రాగానే అతనితో మాట్లాడటానికి ప్రయత్నించగా రియల్ పోలీసులను చూసిన ఫేక్ పోలీస్ వెంటనే లైన్ కట్ చేసి ఆఫ్​లైన్​కి వెళ్లిపోయారు.

డిజిటల్ అరెస్టే లేదు : డిజిటల్ అరెస్ట్ అనే పదం కానీ పద్ధతి గాని ఎక్కడా లేదని ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్, కస్టమ్స్, సీబీఐల నుంచి మాట్లాడుతున్నాం మీ ఆధార్ కార్డు సిమ్ కార్డులు మనీ ల్యాండరింగ్ లో ఇరుక్కున్నాయి, లేదంటే డ్రగ్స్ రవాణాలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాయి, అని ఎవరైనా బెదిరిస్తే వెంటనే స్థానిక పోలీస్ వారికి గాని లేదా 1930 గాని రిపోర్ట్ చేయాలని ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ విద్యాసాగర్ నాయుడు తెలియజేశారు.

వ్యాపారులనే లక్ష్యంగా చేసుకుని నేరగాళ్లు వల - ఆంధ్రా ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఆధ్వర్యంలో సైబర్ సెక్యూరిటీ సదస్సు

ఒక్కో ఖాతాకు రూ. 13 వేలు - కమీషన్‌ ఆశ చూపించిన రాజస్థాన్‌ ముఠా

