'దుర్గమ్మ చీరలిస్తాం, పూజలు చేస్తాం' - భక్తులకు సైబర్ నేరగాళ్ల ఫోన్కాల్స్
విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ దేవస్థానం పేరుతో సైబర్ కేటుగాళ్లు మోసాలు - ఇలాంటివి నమ్మి మోసపోవద్దని ఈవో శీనానాయక్ వెల్లడి
Published : January 22, 2026 at 10:50 AM IST
Cyber Fraud in The Name of Vijayawada Kanaka Durga Temple : సైబర్ కేటుగాళ్లు వినూత్న పంథాను ఎంచుకుంటున్నారు. ఓ వైపు దారి మూసుకుపోతే మరొక మార్గాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు. ప్రధానంగా నిరుద్యోగులు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, మహిళల అవసరాలను ఆసరాగా చేసుకుని సైబరాసురులు పలు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ దేవస్థానం పేరుతో సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త తరహా మోసాలు చేస్తున్నారు. అసలేం జరిగిందంటే? పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సైబరాసురులు తొలుత దేవస్థానం నుంచి ఫోన్ చేసినట్లుగా భక్తులను నమ్మిస్తున్నారు. వారి వద్ద డబ్బులను గుంజే ప్రయత్నాలు ఆరంభించారు. భక్తులకు కాల్స్ చేసి మీ పేరు, గోత్ర నామాలతో పూజలు చేస్తామని, అమ్మవారి పట్టు చీరలు ఇంటికి పంపిస్తామని చెబుతున్నారు. దీంతో వారిని మభ్యపెడుతున్నారు. భక్తులను నమ్మించి విరాళాల రూపంలో వసూళ్లు చేసేందుకు సైబరాసురులు వినూత్న ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. దీనిపై తాజాగా కొందరూ భక్తులు ఆలయ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వెంటనే దుర్గగుడి అధికారులు అప్రమత్తం అయ్యారు. ఆలయం పేరుతో ఎవరూ ఫోన్లు చేసి విరాళాలు, డబ్బులు అడగరనీ ఈవో శీనానాయక్ వెల్లడించారు. ఇలాంటివి నమ్మి మోసపోవద్దని అన్నారు.
భక్తులను బురిడీ కొట్టించేందుకు : దేశవిదేశాల్లో ఉండే భక్తులే వారికి అవసరమైన సేవల గురించి ఆలయ అధికారిక వెబ్సైట్లో పూర్తి సమాచారం అందుబాటులో ఉంటుంది. అదే విధంగా సమాచార కేంద్రం, మనమిత్ర వాట్సాప్ సేవల ద్వారా మరిన్ని వివరాలు అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. డబ్బులు కడితే ప్రత్యేక పూజలు చేస్తామని, అమ్మవారి చీరలు పంపిస్తామని దేవస్థానం నుంచి ఎవరు కూడా అధికారికంగా భక్తులను సంప్రదించరు. ఇది సైబర్ నేరగాళ్ల పన్నాగం నమ్మి మోసపోవద్దు.
గత కొద్దిరోజులుగా అపరిచిత వ్యక్తులు దేవస్థానం పేరుతో భక్తులను బురిడీ కొట్టించేందుకు ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ సైబర్ నేరగాళ్లు చేస్తున్న ప్రయత్నాలుగా తాము గుర్తించామని శీనానాయక్ పేర్కొన్నారు. వీటిపై భక్తులను అప్రమత్తం చేసేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నామని అన్నారు. ఆలయ ప్రాంగణంలోనూ మైక్లో ఇలాంటి వాటిపై విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నామని ఈవో తెలిపారు.
ఏ టికెట్ అయినా వెబ్సైట్లోనే : దేవస్థానం వెబ్సైట్లో మాత్రమే దర్శనం, ఆర్జిత సేవల టికెట్లను బుక్ చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నట్లు ఈవో శీనానాయక్ తెలియజేశారు. ఫోన్ చేసి ఓటీపీలు, బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలను సైబర్ నేరగాళ్లు అడిగితే ఇవ్వొద్దంటూ భక్తులకు సూచించారు.
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు సైబర్ నేరగాళ్లు మోసం చేసేందుకు ఆకర్షణీయమైన సందేశాలను సృష్టిస్తున్నారు. వాటికి లింక్లను పెట్టి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. వీటిని నమ్మి ఎవరైనా క్లిక్ చేస్తే వెంటనే వారి ఫోన్ హ్యాక్ అవుతుంది. దానిలో ఉన్న సమాచారం మొత్తం సైబర్ కేటుగాళ్ల చేతిలోకి వెళ్లిపోతుంది. ఆ తర్వాత మీ బ్యాంకు అకౌంట్ను ఖాళీ చేసేస్తారు.
