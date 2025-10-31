ETV Bharat / state

భారత్‌ ఫర్టిలైజర్‌ స్టోర్స్‌ పేరుతో టోకరా - బోగస్‌ వెబ్‌సైట్‌తో సైబరాసురుల బురిడీ!

ఒడిశా కేంద్రంగా వస్తున్న ఫోన్‌ కాల్స్‌ - నకిలీ వెబ్​సైట్​ రూపొందించి మాయ చేస్తున్న కేటుగాళ్లు

Cyber Fraud in The Name of PM Kisan Samriddhi Kendra Scheme
Cyber Fraud in The Name of PM Kisan Samriddhi Kendra Scheme (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 11:32 AM IST

Cyber Fraud in The Name of PM Kisan Samriddhi Kendra Scheme : దేశంలో రోజురోజుకీ సైబర్ మోసాలు పెరిగిపోతున్నాయి. సైబర్‌ నేరగాళ్లు రోజుకో కొత్త ఎత్తుగడతో రెచ్చిపోతున్నారు. కేటుగాళ్ల వలలో అమాయక ప్రజలు మోసపోతున్నారు. మాయమాటలు చెప్పి బ్యాంకు ఖాతాలను ఖాళీ చేస్తున్నారు. కొత్తగా పీఎం కిసాన్‌ సమృద్ధి కేంద్రాల (PMKSK) పేరుతో టోకరా వేస్తున్నారు. రైతులకు ఎరువులు, విత్తనాలు, భూసార పరీక్షలు, తదితర వాటిని ఒకే చోట లభించేలా కేంద్ర ఎరువులు, రసాయన మంత్రిత్వ శాఖ ప్రారంభించిన ఈ కేంద్రాలను మంజూరు చేస్తామని రిజిస్ట్రేషన్‌ ఫీజులు వసూలు చేస్తూ మోసం చేస్తున్న దారుణమిది.

నెలకు రూ.1.50 లక్షల సంపాదనని : కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున అన్నీ మేమే సమకూరుస్తాం అని నమ్మిస్తారు. మీరు ఎరువుల దుకాణం పెట్టాలనుకుంటున్నారా? ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు స్థలం చూసుకుంటే చాలు అని కేటుగాళ్లు ఫోన్‌ చేసి మభ్యపెడుతున్నారు. వివరాలను వాట్సాప్‌లో పోస్టు చేస్తున్నారు.

కేంద్ర రసాయన, ఎరువుల మంత్రిత్వ శాఖలోని పీఎంకేఎస్‌కే కింద భారత్‌ ఫర్టిలైజర్‌ స్టోర్సు ఏర్పాటుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నామని సందేశంతో ప్రజలను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారు. రిజిస్ట్రేషన్‌ ఫీజు కింద రూ.10,500 చెల్లించి ఫ్రాంచైజీ తీసుకుంటే, నెలకు రూ.లక్ష నుంచి లక్షన్నర ఆదాయం ఆర్జించవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. సిబ్బంది జీతం, అద్దె, లైసెన్సు, వెబ్‌సైట్‌ యూజర్‌ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్, కంప్యూటర్, సీసీ కెమెరా మొదలైన వాటిని కంపెనీ సమకూరుస్తుందని ఆశపెడుతున్నారు.

ఒడిశా కేంద్రంగా : ఈ మోసాలకు సంబంధించిన ఫోన్‌ కాల్స్‌ ఎక్కువగా ఒడిశా నుంచే వస్తున్నాయి. మీకు సమీపంలోనే చాలా చోట్ల ఫ్రాంచైజీలు ఇచ్చామనీ చెబుతున్నారు. వివరాలు కోసం వారిని వాకబు చేసుకోవచ్చని ఈవోని అని చెబుతున్న వ్యక్తి వారి ఫోను నెంబర్లు ఇస్తున్నాడు. వాటికి చేస్తే ఆ మోసగాడే గొంతు మార్చి మాట్లాడుతున్నాడు. రిజిస్ట్రేషన్‌ ఫీజు చెల్లించేందుకు కెనరా బ్యాంకు అకౌంట్ వివరాలు ఇస్తున్నారు. వాటిని పరిశీలిస్తే ఒడిశా రాష్ట్రంలోని బ్రజ్‌రాజ్‌నగర్‌ శాఖగా తేలింది. ఈ విధంగా జిల్లాలోని పలువురికి టోకరా వేసేందుకు కాల్స్ చేస్తున్నారు.

నకిలీ వెబ్‌సైట్‌ రూపకల్పనతో : భారత్‌ ఫర్టిలైజర్‌ స్టోర్స్‌ పేరుతో కేటుగాళ్లు పేర్కొన్న వెబ్‌సైట్‌ కూడా నకిలీదిగా భావిస్తున్నారు. ఇందులో కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థగా పేర్కొన్నారు. దేశ వ్యాప్తంగా డిసెంబరు 2024 నాటికి 5,000 ఎరువుల డీలర్‌షిప్‌లు ఇవ్వనున్నట్లు వెబ్‌సైట్‌లో ఉంది. అసలు సైట్‌ అని భ్రమింపజేసేలా ప్రధాని మోదీ ఫొటోతో పీఎంకేఎస్‌కే పథకం గురించి వివరాలు నమోదు చేశారు.

అలాగే డీలర్‌షిప్‌ తీసుకునే విధానాన్ని వివరించారు. ఇటువంటి బోగస్‌ ఆఫర్లకు మోసపోవద్దని సైబర్‌ నిపుణులు ప్రజలను హెచ్చరిస్తున్నారు. ఏదైనా సందేహం ఉంటే నేరుగా వ్యవసాయ శాఖ అధికారులతో మాట్లాడి సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

మంత్రి లోకేశ్‌ చిత్రం డీపీగా పెట్టుకున్నారు - రూ. లక్షల్లో కొల్లగొట్టారు- చివరకు ఏం జరిగిందంటే?

నకిలీ నోటిఫికేషన్లు పోస్టు చేస్తారు - ప్రభుత్వ నియామకాలేనని నమ్మిస్తారు - ఆపై ఖాతా ఖాళీ చేస్తారు

