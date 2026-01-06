'మిమ్మల్ని అరెస్టు చేస్తున్నాం' - వృద్ధుడి నుంచి రూ.10 లక్షలు దోపిడీ
డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో విజయవాడలో సైబర్ మోసం - వృద్ధుడి నుంచి రూ.10.7 లక్షలు కాజేసిన సైబర్ నేరగాళ్లు - సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించిన బాధితుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 6, 2026 at 1:16 PM IST
Digital Arrest in Vijayawada: దేశంలో రోజురోజుకీ సైబర్ నేరాలు పెరిగిపోతున్నాయి. సైబర్ కేటుగాళ్లు రోజుకో కొత్త ఎత్తుగడతో రెచ్చిపోతున్నారు. మాయమాటలు చెప్పి బ్యాంకు ఖాతాలను ఖాళీ చేస్తున్నారు. సైబర్ నేరగాళ్ల వలలో అమాయక ప్రజలు మోసపోతున్నారు. సామాన్య ప్రజలు దగ్గర నుంచి ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలను సైతం డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో మభ్యపెడుతున్నారు. తొలుత భారీ లాభాల పేరుతో ఆశ చూపిస్తూ భయభ్రాంతులకు గురి చేసి వారి వద్ద నుంచి డబ్బులు కాజేస్తున్నారు.
డిజిటల్ అరెస్టు గురించి ఎన్నిసార్లు హెచ్చరించినా జనాల్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు రావడం లేదు. తాజాగా విజయవాడలో డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో వృద్ధుడికి సైబర్ నేరస్థులు టోకరా వేశారు. డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో భయపెట్టి సుమారు రూ.10 లక్షలకు పైగా దోచుకున్నారు. మనీ ల్యాండరింగ్ కేసులో ఉన్నారంటూ వృద్ధుడికి బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు. ఘటనపై బాధితుడు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.
వివరాల్లోకి వెళితే: మనీలాండరింగ్ కేసులో ఉన్నారంటూ బెదిరించి వృద్ధుడికి 10.7లక్షలు టోకరా వేశారు సైబర్ నేరగాళ్లు. విజయవాడలోని నున్న రాజీవ్ నగర్కు చెందిన 73 ఏళ్ల వృద్ధుడికి గత నెల 16న టెలికాం డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అంటూ ఫోన్ వచ్చింది. మీ ఆధార్ కార్డు, ఫోన్ నంబరును సైబర్ నేరంలో ఉపయోగించారని సదఖత్ఖాన్ అనే నిందితుడితో కలిసి మనీలాండరింగ్కు పాల్పడ్డారని మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తామంటూ సైబర్ చోరులు భయపెట్టారు. న్యాయపరమైన చిక్కులను ఎదుర్కోవాలని బెదిరించారు.
ఇదంతా జరిగేందుకు కొంత డబ్బు జమ చేయాలని, కేసు విచారణ పూర్తయిన తర్వాత సొమ్ము వెనక్కి పంపిస్తామనడంతో వృద్ధుడు వారి మాటలు నమ్మారు. మొదటి విడతలో రూ.8 లక్షలు పంపారు. కేసు దర్యాప్తు నిమిత్తం మరో రూ.2.7 లక్షలు పంపాలని చెబితే అలాగే చేశారు. కానీ ఎంతకీ డబ్బు తిరిగి రాకపోవడంతో మోసపోయినట్లు వృద్ధుడు గుర్తించారు. న్యాయం చేయాలంటూ ఈనెల 2న సైబర్ క్రైం పోలీసులను ఆశ్రయించారు.
గతేడాది ఆగస్టు నెలలో: గతంలో ఇదే తరహా కేసులో 'సదఖత్ఖాన్ పేరు చెప్పి నేరగాళ్లు డబ్బులు కొట్టేశారు. గతేడాది ఆగస్టు 19న పటమటకు చెందిన ఒక విశ్రాంత ఉద్యోగి (66)ని సైబర్ కేటుగాళ్లు భయపెట్టారు. ఆధార్ కార్డు, ఫోన్ నంబరుతో మనీలాండరింగ్కు పాల్పడ్డారని అరెస్టు చేస్తున్నామని భయపెట్టారు. దీంతో విశ్రాంత ఉద్యోగి భయపడిపోయాడు. వెంటనే సైబర్ నేరగాళ్లు చెప్పిన ఖాతాలకు రూ.50.7 లక్షలు నగదును పంపించేశారు. దీనిపై సెప్టెంబరు నెలలో సైబర్ క్రైం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
మరోవైపు ఇటీవలే అమాయకులు, నిరుద్యోగులతో బ్యాంకు ఖాతాలు తెరిపించి ఆ వివరాలను చట్ట విరుద్ధ లావాదేవీల కోసం వాటిని ఫిలిప్పీన్స్కు పంపిస్తున్న విజయవాడకు చెందిన ముఠాను సైబర్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తొలుత ఈ ముఠా కరెంటు ఖాతా తెరిస్తే డబ్బులు ఇస్తామని ఆశ చూపిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత బ్యాంకు ఎకౌంట్లు సేకరిస్తున్నారు. ఈ ముఠాలోని ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మిగిలిన అనుమానితుల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.
ఈ కేసులో కృష్ణారెడ్డి, అతని భార్య సౌభాగ్యలక్ష్మి, సూర్యలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కీలక నిందితురాలైన పార్వతి ఇంకా అరెస్టు కావాల్సి ఉంది. ఈ కేసులో ఇంకా కొంతమంది ప్రమేయం ఉందని తేలింది. ఈ ముఠా మొత్తం 199 ఖాతాలు తెరిపించాయి. వాటిలో 36 ఖాతాల నుంచి 56 మోసాలకు సంబంధించి లావాదేవీలు జరిగినట్లు గుర్తించారు.
