కస్టమర్ కేర్ పేరుతో సైబర్ మోసం - జాగ్రత్తలు పాటించకుంటే ఖాతాలు ఖాళీ
కస్టమర్ కేర్ నంబరును గూగుల్లో తెగ వెతికేస్తున్నారా! - ప్రముఖంగా కనిపించే నంబర్లలో అన్నీ అసలైనవి కాదంటున్న నిపుణులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 3:20 PM IST
Cyber Fraud In The Name of Customer Care Calls in YSR District: గృహోపకరణాలు మరమ్మతులకు గురైతే క్షణం ఆలోచించకుండా గూగుల్లో తయారీ సంస్థ కస్టమర్ కేర్ నంబరును వెతికేస్తున్నారా! అక్కడ ప్రముఖంగా కనిపించే నంబరుకు కాల్ చేస్తున్నారా! అయితే అందులోనివి అన్నీ అసలైనవి కాదంటున్నారు నిపుణులు.
కనిపించేవన్నీ కస్టమర్ కేర్ నంబర్లు కాదు!: ఈ విషయం ఏ మాత్రం తెలియక ఫోన్ చేయగానే పలకరించే అవతలి వ్యక్తులు నిజమైన కస్టమర్ కేర్ ప్రతినిధులని పొరబడితే సర్వీసు పొందేందుకు పంపే లింకు క్లిక్ చేసి వివరాలు నమోదు చేస్తే మీరు మోసపోతారని హెచ్చరిస్తున్నారు. లింకులను క్లిక్ చేసిన క్షణాల్లోనే బ్యాంకు ఖాతాలు ఖాళీ అవుతాయని తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తున్నారు. సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రజలను మోసగించేందుకు నకిలీ కస్టమర్ కేర్ నంబర్లను అందుబాటులో ఉంచుతున్నట్లు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నారు.
అనుకోకుండా మోసపోతే: దురదృష్టవశాత్తు మీరు సైబర్ మోసానికి గురైతే ఆలస్యం చేయకుండా 1930 టోల్ఫ్రీ లేదా స్థానిక పోలీసులను ఆశ్రయించండి. ఈ విధంగా ఫిర్యాదు చేసిన అనంతరం పోగొట్టుకున్న డబ్బును వెంటనే రికవరీ చేయడానికి చాలావరకూ సాధ్యపడుతుంది.
షరతులు వర్తిస్తాయి
- కస్టమర్ కేర్ను సంప్రదించాలనుకుంటే నేరుగా గూగుల్, సామాజిక మాధ్యమాలను ఆశ్రయించకూడదు. ఉత్పత్తి, వస్తువు కొనుగోలు చేసినప్పుడు తయారీ సంస్థలు ఇచ్చే వారంటీ కార్డు, బిల్లుల మీద నంబర్లను మాత్రమే సంప్రదించాలి.
- బ్యాంక్కు సంబంధించిన నంబరు కావాలంటే డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డు మీద, లేదా సమీపంలోని శాఖలకు వెళ్లి సంప్రదించాలి.
- కస్టమర్ కేర్ను సంప్రదించిన అనంతరం వివరాల నమోదు, రీఫండ్ పేరుతో లింకు పంపించి క్లిక్ చేయాలని చెబితే ఎట్టి పరిస్థితిల్లోనూ నమ్మొద్దు.
మరికొన్ని సైబర్ నేరాలు: ఇటీవల మీరు ఆన్లైన్లో వస్తువు కొన్నారు కదా! మేము తీసినటువంటి లక్కీ డ్రాలో మీకు ఓ కారు బహుమతిగా వచ్చిందని ఫోన్ చేస్తారు. మీకు బహుమతి వద్దనుకుంటే దాని విలువను మీ బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేస్తామని నమ్మించే ప్రయత్నం చేసి వివరాలను సేకరిస్తారు. కారును మీరుండే సొంత రాష్ట్రానికి తీసుకువెళ్లాలంటే రిజిస్ట్రేషన్, పన్నుల సమస్య ఉంటుందని నమ్మబలుకుతారు. ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారంగా పన్ను చెల్లిస్తే సరిపోతుందనీ, రవాణా అధికారులు ఏ మాత్రం అభ్యంతరం చెప్పరని వంచిస్తారు. అది నమ్మి చెల్లించాం కదా అనుకుంటే అంతటితో వారు ఆగరు.
మరో కొత్త కారణాన్ని చెబుతూ రెండు, మూడు రోజుల అనంతరం మళ్లీ ఫోన్ చేస్తారు. మళ్లీ వాహన బీమాను చెల్లించాలని అంటారు. దీనికీ సిద్ధపడి చెల్లిస్తే మాత్రం మళ్లీ కొన్నాళ్లయ్యే సరికి వాహనంపై జీఎస్టీ వేశారనీ, ఇది చెల్లించకపోతే వాహనం మీకు రాదని భయపెడతారు. ఈ విధంగా సైబర్ నేరగాళ్లు వారి రూపాలను మార్చుకుంటున్నారు కానీ వారి స్వభావాన్ని మాత్రం అమాయకులపై చూపిస్తున్నారు.
