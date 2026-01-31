ఒక్కో ఖాతాకు రూ. 13 వేలు - కమీషన్ ఆశ చూపించిన రాజస్థాన్ ముఠా
కోడిపందేలకు సంబంధించి లావాదేవీల నిర్వహణకు ఖాతాలు అవసరమని, కొన్నాళ్ల తర్వాత తిరిగి మూసేయొచ్చని నమ్మించి మోసాలు- క్రికెట్ బెట్టింగ్, సైబర్ నేరాలకు వినియోగించేందుకు పథకం - ప్రైవేటు బ్యాంకులను ఎంచుకుంటున్న కేటుగాళ్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 10:11 AM IST
Fraud In The Name Of Bank Accounts : ఒక్కో ఖాతాకు రూ. 13 వేలు కమీషన్ ఇస్తామన్న రాజస్థాన్ ముఠా చెప్పిన మాటలు విని, షారుఖ్ అహ్మద్ కబ్జా గ్యాంగ్ను ఏర్పాటు చేశాడు. ఈ ప్రయత్నంలో 25 ఖాతాలు తెరిపించాడు. అవి రాజస్థాన్ చేరే లోగానే పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కొత్తగా వెలుగుచూసిన అద్దె ఖాతాల కేసులో పలు కోణాలు బయటకు వస్తున్నాయి. అక్కడి ముఠా వివరాల కోసం పోలీసులు కూపీ లాగుతున్నారు. ఈ ముఠా కార్యకలాపాలు ఇంకా ఏయే ప్రాంతాలకు విస్తరించాయన్న అంశంపై దర్యాప్తు చేపట్టారు.
పెళ్లిలో పరిచయం : రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చి షారుఖ్ అహ్మద్, మజీద్ కుటుంబాలు నగరంలో స్థిరపడ్డాయి. వీరు ఇక్కడ మార్బుల్ బండలు పరిచే పనులు చేస్తుంటారు. ఇటీవల వీరు తమ సొంత రాష్ట్రం రాజస్థాన్లో ఓ పెళ్లికి వెళ్లారు. అక్కడ వీరికి ఓ ముఠా పరిచయమై వారి ఫోన్ నెంబర్లు ఇచ్చారు. క్రికెట్ బెట్టింగ్, సైబర్ లావాదేవీలకు ఉపయోగించేందుకు అద్దె ఖాతాలు కావాలని, నెల రోజుల తర్వాత మూసేయొచ్చని వారిని ఆ ముఠాకు చెందిన అజ్జూ, యూనస్, ప్రశాంత్లు ఆశ పెట్టారు. ఒక్కో ఖాతాకు రూ. 13 వేలు ఇస్తామన్నారు.
సొంతంగా గ్యాంగ్ను పెట్టి : విజయవాడలో స్థానికులతో ఓ గ్యాంగ్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు షారుఖ్. విజయవాడ వచ్చిన తర్వాత కోటేశ్వరరావు, లోకేశ్లను ఏజెంట్లుగా నియమించుకున్నాడు. ఖాతాలు తెచ్చి ఇస్తే ఒక్కో దానికి సుమారు రూ.2వేలు ఇస్తామని వారితో ఒప్పందం చేసుకున్నాడు. వీరు తిరిగి లంబాడిపేటకు చెందిన నాగలక్ష్మిని మరొక ఏజెంటుగా నియమించుకుని ఖాతాకు రూ.వెయ్యి చొప్పున ఇచ్చేలా ఒప్పందం కుదిరింది. ఆ ప్రాంతంలో వారు స్వయం సహాయక సంఘాలను ఏర్పాటు చేసి, వారికి స్వయంగా నాగలక్ష్మి రుణాలు ఇప్పిస్తుంటుంది. వీరంతా నిరుపేద ప్రజలకు వల వేసి ఖాతాలు తెరిపించేందుకు ఒక ముఠాగా ఏర్పడ్డారు.
తనకు వచ్చే కమీషన్ నుంచి కొంత డబ్బు ఇస్తానని వారిని ఒప్పించి ఖాతాలు తీసుకున్నాడు. దీనికి నాగలక్ష్మి సాయం కూడా తీసుకున్నారు. ఈమె పలువురితో ఖాతాలు తెరిపించింది. కోడిపందేలకు సంబంధించి లావాదేవీల నిర్వహణకు ఖాతాలు అవసరమని, కొన్నాళ్ల తర్వాత తిరిగి మూసేయొచ్చని నాగలక్ష్మి పలువురిని నమ్మించి ఖాతాలను తెరిపించింది. ఈ ఖాతాలు రాజస్థాన్కు చేరవేసే లోగానే వీరు పోలీసులకు దొరికిపోయారు. రాజస్థాన్కు చెందిన వారి ఫోన్ నెంబర్ల ఆధారంగా పోలీసులు వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.
ఎటువంటి అర్హతలు చూడకుండానే ఖాతాలు : షారుఖ్ ముఠా ప్రధానంగా బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర, కరూర్ వైశ్యాబ్యాంకు, గాయత్రి బ్యాంకుల్లో ఖాతాలను తెరిపించినట్లు తేలింది. కరెంట్ ఖాతాలను వ్యాపార సంస్థలు మాత్రమే తెరుస్తాయి. కానీ సాధారణ వ్యక్తులతో కూడా ఈ ఖాతాలు తెరిపిస్తున్నారు. కనీసం ఎటువంటి అర్హతలు కూడా చూడకుండానే ఖాతాలు మంజూరు చేస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. మొత్తం 50 ఖాతాలు అయిన తర్వాత వాటిని రాజస్థాన్ తీసుకెళ్లి అక్కడి ముఠాకి అందజేయాలని షారుఖ్ నిర్ణయించుకున్నాడు. ఇప్పటి వరకు ఆతను మొత్తం 25 ఖాతాలు తెరిపించి, వాటికి సంబంధించిన కిట్లు కూడా తీసుకున్నాడు. ఇంతలోనే పోలీసులకు దొరికిపోయాడు.
