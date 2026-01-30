ETV Bharat / state

బ్యాంకు ఖాతాల పేరుతో సైబర్​ మోసాలు - ఖాతాలు తేస్తే కమీషన్ ఇస్తామని ఎర వేస్తున్న ముఠా

డబ్బు ఆశ చూపి భారీగా ఖాతాలు తెరిపించిన మధ్యవర్తులు - క్రికెట్‌ బెట్టింగ్, సైబర్‌ నేరాలకు వినియోగించేందుకు పథకం - కరెంట్‌, పొదుపు ఖాతాలు తెరిచేందుకు ప్రైవేటు బ్యాంకులను ఎంచుకుంటున్న మధ్యవర్తులు

Cyber Fraud In The Name Of Bank Accounts
Cyber Fraud In The Name Of Bank Accounts (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 9:50 AM IST

Cyber Fraud In The Name Of Bank Accounts : పోలీసులే విస్తుపోయే విధంగా సైబర్‌ కేటుగాళ్లు మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు. ఓ వైపు దారి మూసుకుపోతే మరొక మార్గాన్ని చాలా తేలికగా ఎంచుకుంటున్నారు. ప్రధానంగా నిరుపేదలు, నిరుద్యోగులు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, మహిళల అవసరాలను మరింత ఆసరాగా చేసుకుని కేటుగాళ్లు పలు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా విజయవాడలో మరో ముఠా పోలీసులకు చిక్కింది. డబ్బు ఆశ చూపి భారీగా అనేక మందితో ఖాతాలు తెరిపించి, వాటిని క్రికెట్‌ బెట్టింగ్, సైబర్‌ నేరాలకు వినియోగించేందుకు పథకం వేసిన వారిని పట్టుకున్నారు. పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఖాతాలు తేస్తే కమీషన్ ఇస్తాం : విజయవాడకు చెందిన షారుఖ్‌ అహ్మద్‌ కుటుంబం గతంలో రాజస్థాన్‌ నుంచి వచ్చి నగరంలో స్థిరపడింది. మార్బుల్‌ పరిచే పనులను చేస్తుంటాడు. రెండు నెలల కిందట రాజస్థాన్‌ వెళ్లినప్పుడు అతనికి అక్కడ ఓ ముఠా పరిచయమైంది. క్రికెట్‌ బెట్టింగ్‌ లావాదేవీల కోసం బ్యాంకు ఖాతాలు కావాలని, ఎన్ని ఉన్నా వాటిని తీసుకుని కమీషన్‌ ఇస్తామని ముఠాకు చెందిన అజ్జూ, ప్రశాంత్‌, యూనస్​లు చెప్పడంతో షారుఖ్‌ దానికి అంగీకరించాడు. విజయవాడ వచ్చిన తర్వాత కోటేశ్వరరావు, లోకేశ్​లను ఏజెంట్లుగా నియమించుకున్నాడు. ఖాతాలు తెచ్చి ఇస్తే ఒక్కో దానికి సుమారు రూ.2వేలు ఇస్తామని వారితో ఒప్పందం చేసుకున్నాడు. వీరు తిరిగి లంబాడిపేటకు చెందిన నాగలక్ష్మిని మరొక ఏజెంటుగా నియమించుకుని ఖాతాకు రూ.వెయ్యి చొప్పున ఇచ్చేలా ఒప్పందం కుదిరింది. ఆ ప్రాంతంలో వారు స్వయం సహాయక సంఘాలను ఏర్పాటు చేసి, వారికి స్వయంగా నాగలక్ష్మి రుణాలు ఇప్పిస్తుంటుంది. వీరంతా నిరుపేద ప్రజలకు వల వేసి ఖాతాలు తెరిపించేందుకు ఒక ముఠాగా ఏర్పడ్డారు.

ప్రైవేటు బ్యాంకుల్లోనే : ప్రధాన నిందితుడైన షారుఖ్‌ అహ్మద్‌ ఇప్పటికే దాదాపు 25 బ్యాంకు ఖాతాలను సేకరించినట్లు పోలీసులు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. లోకేశ్​, కోటేశ్వరరావులు సొంతంగా ఖాతాలు తెరవడంతో పాటు, కుటుంబ సభ్యులు, బంధువుల పేర్లతో ఖాతాలను తీసుకుని షారుఖ్​కి అందజేశారు. కరెంట్‌, పొదుపు ఖాతాలు తెరిచేందుకు మధ్యవర్తులు ప్రైవేటు బ్యాంకులను మాత్రమే ఎంచుకుంటున్నారు. షారుఖ్‌ ముఠా ప్రధానంగా బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ మహారాష్ట్ర, కరూర్‌ వైశ్యాబ్యాంకు, గాయత్రి బ్యాంకుల్లో ఖాతాలను తెరిపించినట్లు తేలింది. కరెంట్‌ ఖాతాలను వ్యాపార సంస్థలు మాత్రమే తెరుస్తాయి. కానీ సాధారణ వ్యక్తులతో కూడా ఈ ఖాతాలు తెరిపిస్తున్నారు. కనీసం ఎటువంటి అర్హతలు కూడా చూడకుండానే ఖాతాలు మంజూరు చేస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. మొత్తం 50 ఖాతాలు అయిన తర్వాత వాటిని రాజస్థాన్‌ తీసుకెళ్లి అక్కడి ముఠాకి అందజేయాలని షారుఖ్‌ నిర్ణయించుకున్నాడు. ఇప్పటి వరకు ఆతను మొత్తం 25 ఖాతాలు తెరిపించి, వాటికి సంబంధించిన కిట్‌లు కూడా తీసుకున్నాడు. ఇంతలోనే పోలీసులకు దొరికిపోయాడు.

జరిగిన సంఘటనలు :

  • పేద, దిగువ మధ్య తరగతి ప్రజలను లక్ష్యంగా చేసుకుని మధ్యవర్తులు బ్యాంకు ఖాతాలను తెరిపిస్తున్నారు. కమీషన్ల కోసం వాటిని చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాలు నిర్వహించేవారికి స్వయంగా అందజేస్తున్నారు. ఇటీవలి కాలంలో తరచుగా అద్దె ఖాతాల వ్యవహారాలు వరుసగా బయటపడుతున్నాయి. తాజాగా నగరంలోని భవానీపురంలో మరో సంఘటన వెలుగుచూసింది. దాదాపు 25 బ్యాంకు ఖాతాలు తెరిచి వాటిని రాజస్థాన్‌లోని క్రికెట్‌ బెట్టింగ్‌ లావాదేవీలు నిర్వహించేవారికి పంపించేందుకు కేటుగాళ్లు సిద్ధంగా ఉంచారు.
  • విజయవాడ నగరం చిట్టినగర్‌ ప్రాంతానికి చెందిన అహ్మదున్నీసాది నిరుపేద కుటుంబం. ఆమెకు కేవలం రూ.5వేలు ఆశ చూపి భవానీపురంలోని కరూర్‌ వైశ్యాబ్యాంకులో ఒక ఖాతా తెరిపించారు. పోలీసులకు సమాచారం రావడంతో బ్యాంకుకు వెళ్లి వారిని పట్టుకున్నారు.

