'పెన్సిల్' ప్యాకింగ్ చేస్తే రూ. 30 వేల జీతం - నమ్మితే ఖాతా ఖాళీ!
ఇంటి నుంచే పని పేరుతో సైబర్ కేటుగాళ్ల వల - రూ. 750 కడితే చాలంటూ ఎర - క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయగానే రూ. 21 వేలు మాయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 21, 2025 at 2:28 PM IST
Pencil Packing Job Scam Alert: ఇంటి పట్టునే ఉంటూ నాలుగు రాళ్లు సంపాదిద్దాం అనుకుందామె. ఖాళీ సమయంలో చిన్న పని చేస్తే చేతికి డబ్బులు వస్తాయని ఆశపడింది. అదే ఆమె చేసిన పొరపాటైంది. 'ఇంటి నుంచే పని, పెన్సిల్ ప్యాకింగ్ చేస్తే చాలు, నెలకు రూ. 30 వేల జీతం' అంటూ వచ్చిన ఒకే ఒక్క ఫోన్ కాల్ ఆమెను బురిడీ కొట్టించింది. సైబర్ నేరగాళ్ల మాయమాటలు నమ్మి బ్యాంకు ఖాతాలోని డబ్బును పోగొట్టుకుని లబోదిబోమంటోంది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వెలుగుచూసిన ఈ 'వర్క్ ఫ్రం హోం' మోసం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
అసలేం జరిగింది?: పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, శ్రీకాకుళం గ్రామీణ ప్రాంతం పాత్రునివలస గ్రామానికి చెందిన ఓ వివాహితకు ఇటీవల ఓ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఫోన్ చేశాడు. 'మేడమ్, మీరు బయటకు రావాల్సిన పని లేదు. ఇంటి వద్దే ఉంటూ పని చేసుకోవచ్చు. మా కంపెనీ నుంచి మీకు పెన్సిళ్లు పంపిస్తాం. వాటిని మీరు ప్యాకింగ్ చేసి ఇవ్వాలి. ఈ చిన్న పని చేసినందుకు మీకు నెలకు రూ. 30 వేల జీతం ఇస్తా' అని నమ్మబలికాడు. నెలకు ఇంత పెద్ద మొత్తం వస్తుండటంతో ఆమె ఆశపడింది. 'సరే, నేను ఏం చేయాలి?' అని అడిగింది. 'కేవలం రిజిస్ట్రేషన్ కోసమని ఒక రూ. 750 డిపాజిట్ చేయండి. మీ నమోదు ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది' అని అవతలి వ్యక్తి చెప్పాడు.
క్యూఆర్ కోడ్తో దెబ్బ: ఆమె అంగీకరించగానే, సైబర్ నేరగాడు ఆమె వాట్సాప్కు ఒక 'క్యూఆర్ కోడ్' పంపాడు. అది స్కాన్ చేసి రూ. 750 పంపాలని సూచించాడు. ఆ కోడ్ స్కాన్ చేసి డబ్బు పంపింది. అయితే, 24 గంటలు గడిచినా ఉద్యోగం గురించి ఎలాంటి అప్డేట్ ఇవ్వలేదు. అనుమానం వచ్చి తన బ్యాంకు ఖాతాను ఆమె పరిశీలించుకుంది. ఖాతాలో ఉండాల్సిన రూ. 21 వేలు మాయమయ్యాయి.
పోలీసుల వేట: మోసపోయానని గ్రహించిన బాధితురాలు వెంటనే పోలీసులను ఆశ్రయించింది. అయితే, ఆమె ఫిర్యాదు చేసే సరికి కొంత ఆలస్యం అయ్యింది. అప్పటికే సైబర్ నేరగాళ్లు ఆ డబ్బును వేరే ఖాతాలకు మళ్లించేశారని పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
వల వేస్తారు ఇలా: సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త రకమైన నేరాలకు తెరలేపుతున్నారు. వారి స్టైల్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఆన్లైన్ జాబ్ పోర్టల్స్ ద్వారా, లేదా సోషల్ మీడియా ద్వారా నిరుద్యోగులు, గృహిణుల ఫోన్ నంబర్లు సేకరిస్తారు. వారికి నేరుగా ఫోన్ చేసి 'వర్క్ ఫ్రం హోం' ఆఫర్ ఇస్తారు. నెలకు వేలల్లో జీతం అని ఆశ చూపుతారు. పెన్సిల్ ప్యాకింగ్, పెన్నుల ప్యాకింగ్, డేటా ఎంట్రీ వంటి సులభమైన పనులే అని చెబుతారు. రిజిస్ట్రేషన్ పేరుతో వాట్సాప్ ద్వారా ఆధార్ కార్డు, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, ఇంటి చిరునామా సేకరిస్తారు. వారం రోజుల్లో ముడిసరకు (పెన్సిళ్లు) ఇంటికి వస్తాయని నమ్మిస్తారు. డిపాజిట్ కింద చిన్న మొత్తం అడుగుతారు. ఆ తర్వాత లింకులు పంపి లేదా క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా ఖాతాలను ఖాళీ చేస్తారు.
పోలీసుల హెచ్చరిక: ఈ ఘటనపై శ్రీకాకుళం అదనపు ఎస్పీ (క్రైం) పి. శ్రీనివాసరావు ప్రజలను హెచ్చరించారు. 'సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే ఆకర్షణీయమైన ఉద్యోగ ప్రకటనలను గుడ్డిగా నమ్మవద్దు. ఎవరితోనూ మీ వ్యక్తిగత వివరాలు, ఆధార్, ఓటీపీలు పంచుకోవద్దు. పొరపాటున చెప్తే బ్యాంకు ఖాతాలు క్షణంలో ఖాళీ చేస్తున్నారు. ఒక్కసారి డబ్బు పోయాక దాన్ని తిరిగి తెచ్చుకోవడం చాలా శ్రమతో కూడుకున్న పని. అందరూ ఈ విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి' అని సూచించారు. ఒకవేళ మీరు సైబర్ మోసానికి గురైతే ఒక్క నిమిషం కూడా ఆలస్యం చేయవద్దు. వెంటనే 1930 నంబరుకు ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేయండి. లేదా www.cybercrime.gov.in వెబ్సైట్లో ఫిర్యాదు నమోదు చేయండి.
కాగితాలపై 'సైబర్' మాయ! - నేరాలు తగ్గాయంటూ సీఎం ముందే అసత్యాలు?
సీనియర్ లాయర్కి మానవ అక్రమ రవాణా కేసు అంటూ బెదిరింపులు - బద్వేల్లో రూ. 72 లక్షల భారీ స్కామ్!