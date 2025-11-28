సైబరాసురుల వినూత్న పంథా - బ్యాంకు 'ఖాతా'ల వివరాలను తీసుకుంటారు, ఆ తర్వాత ఇక అంతే!
ప్రజల అవసరాలను ఆసరాగా చేసుకుంటున్న సైబరాసురులు - బ్యాంకు ఖాతా నంబరు చెప్పినా లేక కొత్తగా తెరిచి ఇచ్చినా కొంత కమీషన్ ఇస్తామని ఆశ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 9:48 AM IST
Cyber Crimes in West Godavari District: సైబర్ నేరగాళ్లు వినూత్న పంథాను ఎంచుకుంటున్నారు. ఓ వైపు దారి మూసుకుపోతే మరొక మార్గాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు. ప్రధానంగా నిరుద్యోగులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులు, మహిళల అవసరాలను ఆసరాగా చేసుకుని సైబరాసురులు పలు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న బ్యాంకు ఖాతా నంబరు చెప్పినా లేక కొత్తగా తెరిచి ఇచ్చినా కొంత కమీషన్ ఇస్తామని అమాయకులకు ఆశ చూపుతున్నారు.
తద్వారా అంతర్జాల ఐడీ, పాస్వర్డ్లతో బెట్టింగ్, ఇతరత్రా చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలకు ఉపయోగిస్తున్నారు. తాజాగా భీమవరంలో విశ్రాంత ఉద్యోగి నుంచి కాజేసిన నగదును ఈ విధంగా సేకరించిన ఖాతాలకు మళ్లించడం ప్రజలు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అంశాన్ని గుర్తు చేస్తోంది.
ఎన్నో ఉదంతాలు: నరసాపురం పట్టణానికి చెందిన యువకుడికి తాను పనిచేసే యజమాని ద్వారా మరో యువకుడు పరిచయమయ్యాడు. అతని పేరు మీదే బ్యాంకు ఖాతాను తెరిస్తే నెల వారీ కొంత సొమ్మును అందిస్తానని నమ్మబలికాడు. అనంతరం దాన్ని ఉపయోగించి క్రికెట్ బెట్టింగ్ల్లో రూ.లక్షల్లో లావాదేవీలు చేయడంతో ఐటీ శాఖ నుంచి నోటీసులు అందడంతో ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డాడు ఆ యువకుడు.
గతంలో ఉంగుటూరు మండలం నారాయణపురానికి చెందిన ముగ్గురు యువకులు సొంతూళ్లో తెలిసిన వారితో బ్యాంకు ఖాతా తెరిస్తే కమీషన్ ఇస్తామన్నారు. కొందరు వారి వివరాలతో పాటు మరికొందరి ఆధార్ నంబర్లను సేకరించి ఇచ్చారు. వారికి తెలియకుండానే బ్యాంకు ఖాతాలు తెరిచి రూ.లక్షల్లో లావాదేవీలను నిర్వహించగా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
కమీషన్ను ఆశతో ఎరవేస్తూ: ఇటీవల అంతర్జాతీయ సైబర్ మోసగాళ్లకు బ్యాంకు ఖాతాలిచ్చి సహకరిస్తున్న వారిలో ఉమ్మడి జిల్లాకు చెందిన వారు ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా పరిచయమైన వారు నగరాలు, పట్టణాల్లో స్థిరపడిన తమ బంధువులు, మిత్రులకు అదనపు ఆదాయ మార్గం చూపుతామని నమ్మించి బ్యాంకుల్లో ఖాతాను తెరుస్తున్నారు. వాటిల్లో నగదును జమచేసి యూపీఐ ద్వారా వేర్వేరు ఖాతాల్లోనికి మళ్లిస్తున్నారు. ఇలాంటి కేసులు భీమవరం,పెదఅమిరం, నరసాపురం, మొగల్తూరు, జంగారెడ్డిగూడెం, ఏలూరు తదితర ప్రాంతాల్లో బయట పడుతున్నాయి.
ఖాతాదారుల ఫోన్ నంబరుకు ఎస్ఎంఎస్లు వెళ్లకుండా తమకే ఫార్వర్డ్ అయ్యేలా చేసుకుంటున్నారు. ఖాతాల్లో జమవుతున్న నగదును బినామీ ఖాతాలకు మళ్లిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా క్రిప్టో కరెన్సీ రూపంలో ఇతర దేశాలకు సైతం అక్రమ మార్గంలో పంపుతున్నారు. స్థానిక పోలీసుల దర్యాప్తు తుది వరకు వెళ్లకపోవడం నిందితులకు కలిసొస్తున్న అంశంగా పరిగణించవచ్చు.
నిరుద్యోగులు, చిన్నచిన్న పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగించే యువతను సైబర్ నేరస్థులు వలలో వేసుకుంటున్నారు. బ్యాంకు ఖాతాలిస్తే డబ్బులిస్తామని ఆశ చూపుతున్నారు. ఖాతాకు రూ.10,000 నుంచి రూ.20,000 వరకూ మధ్యవర్తులకు ఇస్తున్నారు. వారు రూ.5,000 వరకూ ఖాతాదారులకు అందజేస్తున్నారు.
బ్యాంకు ఖాతా వివరాలివొద్దు: ఒకవేళ తెలిసిన వారైనప్పటికీ బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు ఇవ్వవద్దని జిల్లా ఎస్పీ అద్నాన్ నయీం అస్మి అన్నారు. వాటిని దుర్వినియోగం చేసి ఏదైనా కేసు నమోదైతే యజమానిపై చర్యలు తీసుకుంటామని ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. ప్రజలు సైబర్ నేరస్థుల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఎస్పీ అద్నాన్ నయీం అస్మి తెలిపారు.
