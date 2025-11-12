పెట్టుబడి పేరుతో అంతా లూటీ - టెలిగ్రామ్, వాట్సాప్ ద్వారా మెసేజ్లు పంపించి వల
పెట్టుబడి యాప్ల పేరుతో డబ్బు దోచేస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - ప్రముఖ కంపెనీల పేర్లు చెప్పి లాభాలు వచ్చినట్టు నమ్మిస్తున్నా కేటుగాళ్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2025 at 4:30 PM IST
Cyber Fraud Cheating Cases by Promising Profits in Online Trading: ఈ మధ్య కాలంలో ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ మోసాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. పెట్టుబడి యాప్ల పేరుతో సైబర్ కేటుగాళ్లు డబ్బు దోచేస్తున్న ఉదంతాలకి ఇవి ఉదాహరణలు. సైబర్ నేరగాళ్లు లాభాలు వస్తాయని తొలుత నమ్మిస్తున్నారు. బాధితులు లక్షల్లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. టెలిగ్రామ్, వాట్సాప్ ద్వారా మెసేజ్లు పంపిస్తూ వల విసురుతున్నారు. ప్రముఖ కంపెనీల పేర్లు చెప్పి అందులో రూ.20 వేలు పెట్టుబడి పెడితే గంటల్లోనే రూ.5,000 నుంచి రూ.10 వేల వరకు లాభాలు వచ్చినట్టు తొలుత నమ్మిస్తున్నారు. అలా రెండు మూడుసార్లు లాభాలను బాధితుల ఖాతాలకు జమ చేస్తున్నారు.
ఆ తర్వాత అత్యాశతో రూ.లక్షల్లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకునే వెసులుబాటు లేకపోవడం, వాటిని తీసుకోవాలంటే మరింత సొమ్ము జమ చేయాలిని చెబుతున్నారు. సైబర్ మాయగాళ్ల చేతిలో మోసపోతున్నారు. సైబర్ నేరగాళ్లు తెలివిగా ప్రముఖ కంపెనీల యాప్గా నమ్మించడంలో విజయవంతం అవుతున్నారు. లాభాలు ఖాతాల్లో చూపించి ఆ మొత్తాన్ని డ్రా చేసుకునేందుకు సాధ్యం కాని చేస్తున్నారు. ఇలా ఓ రిటైర్డ్ ఉద్యోగి రూ.కోటి వరకు మోసపోయినట్టు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
- గుంటూరు కొత్తపేటకు చెందిన ఓ యువకుడు ఓ యాప్లో రూ.20 వేలు పెట్టుబడి పెట్టాడు. అతడికి 15 నిమిషాల్లో రూ.10 వేల లాభం వచ్చింది. దీంతో దాచుకున్న రూ.2 లక్షలతో పాటు అప్పు చేసి మరో రూ.8 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టాడు. అన్నీ పోగొట్టుకుని పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.
- ఇదే తరహాలో విద్యానగర్కు చెందిన ఓ వస్త్ర వ్యాపారి యాప్లో రూ.50 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టి పోగొట్టుకున్నారు. దాంతో చివరకు ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించారు.
అంతా మోసం: టెలిగ్రామ్ గ్రూపుల్లో వందలాది మంది సభ్యులు ఇప్పటికే పెట్టుబడి పెట్టి లాభాలు ఆర్జించినట్లు చూపిస్తున్నారు. అవి చూసి చాలా మంది మోసపోతున్నారు.
బలైపోయిన యువకుడు: నగరంపాలేనికి చెందిన బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్ సైబర్ నేరగాళ్ల ఉచ్చులో చిక్కుకుని రూ.లక్ష పెట్టుబడి పెట్టాడు. వచ్చిన లాభం ఇవ్వాలంటే ఇంకా పెట్టుబడి పెట్టాలని నేరగాళ్లు ఒత్తిడి తెచ్చారు. దాంతో అతను ఇంట్లో పెద్దలకు తెలియకుండా బంగారు ఆభరణాలు తాకట్టు పెట్టి రూ.13 లక్షల వరకు పెట్టుబడిగా పెట్టి మోసపోయాడు. ఈ విషయం ఇంట్లో వాళ్లకు తెలిసి మందలించడంతో రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.
అత్యాశకు పోవద్దు
'యాప్ల ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ లాభం వస్తుందని ఆశకు పోవద్దు. పిల్లల ప్రవర్తనను తల్లిదండ్రులు కనిపెడుతూ ఉండాలి. సోషల్ మీడియాలో కనిపించే మోసపూరిత ప్రకటనల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మోసపోయిన వెంటనే టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1930కు ఫిర్యాదు చేయండి.' -ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్
మీ బ్యాంకు ఖాతా భద్రమేనా?- లావాదేవీలపై కన్నేయండి
ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ మోసం - వెంటనే ఫిర్యాదుతో 25% రికవరీ చేసిన పోలీసులు
విశ్రాంత ఉద్యోగులే టార్గెట్ - ఈడీ, సీబీఐ పేరుతో రూ.కోట్లు కొల్లగొట్టిన సైబర్ నేరగాళ్లు