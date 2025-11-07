ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ మోసం - వెంటనే ఫిర్యాదుతో 25% రికవరీ చేసిన పోలీసులు
మంగళగిరి ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యక్తితో సైబర్ మోసగాళ్లు పెట్టుబడి పెట్టించిన కేటుగాళ్లు - సైబర్ మోసానికి గురైతే తొలి గంటలో ఫిర్యాదు చేస్తేనే ఫలితం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 3:16 PM IST
Online Trading Cyber Fraud in Mangalagiri: ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్లో లాభాలు వస్తాయని సైబర్ నేరగాళ్లు నమ్మించారు. మంగళగిరి ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యక్తితో సైబర్ కేటుగాళ్లు పెట్టుబడి పెట్టించారు. మొదటగా లాభాలు చూపించారు. నమ్మిన ఆయన విడతల వారీగా లక్షలాది రూపాయలను మోసగాళ్లు చెప్పిన ఖాతాలకు బదిలీ చేశారు. లాభాలు వచ్చినట్టు చూపుతున్నా, డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకునే వెసులుబాటు లేకపోవడం, వాటిని తీసుకోవాలంటే మరింత సొమ్ము జమ చేయాలని అనడంతో మోసపోయానని గుర్తించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వెంటనే వారు స్పందించారు. సంబంధిత బ్యాంకు ఖాతాలను నిలిపి వేయించి దర్యాప్తు చేశారు.
బాధితుడు ట్రేడింగ్ ఆపేసిన వెంటనే ఫిర్యాదు చేశాడు. దాంతో పోలీసులు శరవేగంగా చర్యలు తీసుకోవడంతో మోసపోయిన సొమ్ములో 25 శాతం రికవరీ చేయగలిగారు. ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్, డిజిటల్ అరెస్టు, యాప్ల్లో పెట్టుబడుల పేరుతో మోసపోయినట్టు గుర్తించిన వెంటనే ఫిర్యాదు చేస్తే కనీసం కొంతవరకైనా సొమ్మును రికవరీ చేయడానికి వీలుంటుందని పోలీసులు చెబుతున్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాల సమయంలో తొలి గంటను గోల్డెన్ అవర్గా ఎలా పరిగణిస్తారో, అలాగే ఆన్లైన్ మోసాల్లోనూ తొలి గంటలో ఫిర్యాదు చేయడం అత్యంత ప్రధానం.
రికవరీ ఎలా చేస్తారంటే?
సదరు మంగళగిరి వాసి డబ్బు జమ చేసిన బ్యాంకు ఖాతా కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని ఒక ప్రాంతంలో లాండ్రీ పనిచేసే వ్యక్తిదని పోలీసుల విచారణలో తేలింది. అతనికి ఒడిశా నుంచి వచ్చిన ఒక వ్యక్తి తమ వాళ్లు డబ్బులు పంపుతామని చెప్పాడని, స్థానికంగా తనకు తెలిసిన వారు ఎవరూ లేనందున మీ ఖాతాలో వేయించి, డ్రా చేసుకుంటానని చెప్పి వివరాలు తీసుకున్నట్టు వెల్లడైంది.
ఇందుకు ప్రతిఫలంగా ఆ వ్యక్తి కొంత మొత్తం ఇచ్చాడు. ఇలా బ్యాంకు ఖాతాలను అక్రమంగా వాడుకుంటున్నారు. ఆ తర్వాత సొమ్ము జమ కాగానే విదేశీ కరెన్సీలోకి మార్చుకుని వారు ఉంటున్న దేశానికి బదిలీ చేసుకుంటున్నారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత, దానిని రికవరీ చేయడం అసాధ్యం. స్థానికంగా ఏజెంట్లను పెట్టుకుని కొంతమంది ఖాతాలను తీసుకుని వారికి నామమాత్రంగా డబ్బులు ఇచ్చి, ఏటీఎం కార్డు, బ్యాంకు పాస్పుస్తకం, చెక్బుక్లు దగ్గర పెట్టుకుని లావాదేవీలు నడుపుతున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు.
తొలి గంటలోనే: జిల్లాలో రెండు రోజులకో సైబర్ మోసం వెలుగులోకి వస్తున్నందున మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నారు. మోసపోయిన వెంటనే మొదటి గంటలోనే ఫిర్యాదు చేస్తే రికవరీ చేసే అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. తెలియని నంబర్ల నుంచి వచ్చే సందేశాలు, ఏపీకే ఫైల్స్ తెరవొద్దని పదే పదే సూచిస్తున్నా, చాలామంది మోసపోతూనే ఉన్నారు.
ఎలా ఫిర్యాదు చేయాలి?
- సైబర్ మోసానికి గురైన వెంటనే బాధితులు ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెల్ (ఐ4సీ) నిర్వహిస్తున్న 1930 టోల్ఫ్రీ నంబరుకు కాల్ చేయాలి. బాధితుడి బ్యాంకు అకౌంట్ నంబరు, నేరగాళ్ల ఫోన్ నంబరు, నగదు జమ చేసిన ఖాతా వివరాలను వారికి చెప్పాలి.
- దాంతో పాటుగా https://cybercrime.gov.in/ వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. స్థానిక పోలీసు స్టేషన్నూ సంప్రదించొచ్చు.
