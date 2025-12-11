ETV Bharat / state

సోషల్​ మీడియాలో ఆకర్షించే ప్రకటనల వల - లాభాల ఆశ చూపి నిలువునా ముంచుతున్న కేటుగాళ్లు

తొలుత కొంత మొత్తం నగదు జమ చేసి, నమ్మకం కలిగించి - తర్వాత ఎక్కువ మొత్తం డబ్బు పెట్టుబడి రూపేణా జమ చేయించుకుని సొమ్ము స్వాహా

Cyber Fraud Cheated By Promising Profits in Online Trading in amaravati and krishna district
Cyber Fraud Cheated By Promising Profits in Online Trading in amaravati and krishna district
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 10:41 AM IST

Cyber Fraud in AP: ఈ మధ్య కాలంలో ఆన్​లైన్​ ట్రేడింగ్​ మోసాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. పెట్టుబడి యాప్‌ల పేరుతో సైబర్‌ కేటుగాళ్లు డబ్బు దోచేస్తున్న ఉదంతాలకి ఉదాహరణలు ఇవి. సైబర్ కేటుగాళ్లు లాభాలు వస్తాయని మొదట నమ్మిస్తున్నారు. బాధితులు లక్షల్లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. టెలిగ్రామ్, వాట్సాప్‌ ద్వారా మెసేజ్​లు పంపిస్తూ సైబర్​ నేరగాళ్లు వల విసురుతున్నారు.

ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఎక్కడి చూసిన ఇటువంటి ఆకర్షించే ప్రకటనలే కనిపిస్తున్నాయి. తొలుత లాభాల ఆశ చూపితారు ఆ తర్వాత నిలువునా ముంచుతున్నారు. ప్రముఖుల బోగస్ ఇంటర్వ్యూలు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ఆధారితత వీడియోలను వాట్సప్​, టెలిగ్రామ్, ఇన్​స్టాగ్రామ్​, ఫేస్​బుక్​, యూట్యూబ్​లో మోసపూరిత ప్రకటనలను పోస్ట్​ చేస్తున్నారు. వీటిని నమ్మి చాలా మంది తమ సొమ్ము పోగొట్టుకుంటున్నారు. మొదట కొంత మొత్తం నగదు జమ చేసి, నమ్మకం కలిగిస్తున్నారు. తర్వాత ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బు పెట్టుబడి రూపేణా జమ చేయించుకుని నగదును స్వాహా చేస్తున్నారు. ఇలాంటి తరహా మోసాలు నేటి కాలంలో సాధారణమైపోయాయి.

ఏకంగా రూ.60 లక్షలు: మాచవరం పరిధిలో ఓ వ్యక్తిని టెలిగ్రామ్‌ గ్రూప్‌లో చేర్చారు. ఆన్‌లైన్‌లో స్టాక్‌ ట్రేడింగ్‌ చేస్తే, భారీ లాభమని నమ్మించాడు. నిజమని నమ్మి మోసగాళ్లు సూచించిన సైట్‌లో తన పేరుతో రిజిస్టర్‌ చేసుకున్నాడు. ప్రక్రియ పూర్తి అవ్వగానే కన్ఫర్మేషన్‌ మెయిల్‌ వచ్చింది. కొన్ని బ్యాంకు అకౌంట్ల నెంబర్లు పంపారు. వ్యాపారం నిమిత్తం వాటిలో లావాదేవీలు చేయాలని సూచించారు. వారు చెప్పినట్లుగానే అతను కేవలం తొమ్మిది రోజుల్లో దశల వారీగా రూ.60 లక్షలు పంపాడు. నగదు జమ అవ్వగానే మోసగాళ్లు పత్తా లేరు. చేసేది ఏమిలేక నగరవాసి పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.

  • సామాజికి మాధ్యమాల్లో ఆకర్షణీయ ప్రకటనలు చూస్తున్నారు. వాటిలో భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు.
  • తొలుత మోసగాళ్లు లింక్​ పంపి యాప్​ డౌన్​లోడ్​ చేయుస్తారు.
  • వందలాదిమందితో ఈ యాప్​లో లావాదేవీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు చూపిస్తారు.
  • మీ పేరుతో బ్యాంకు ఖాతా తెరిచి పెట్టుబడి పెట్టిస్తారు.
  • మొదట రూ.వందల్లో పెట్టుబడి పెట్టిస్తారు. ఆ తర్వాత రూ.వేలల్లో లాభం ఇస్తారు. దానిని విత్​డ్రా చేసుకునే వీలు కల్పిస్తారు.
  • ఆపై రూ.లక్షల్లో పెట్టుబడి పెట్టించి రూ.కోట్లలో ఆదాయం ఉంటుందని నమ్మిస్తారు.
  • తర్వాత ఒక్కసారిగా సైబర్‌ నేరగాళ్లు మీ అకౌంట్​ నుంచి డబ్బులు విత్‌డ్రా కాకుండా ఆపేస్తారు.
  • ఇదేమని అడిగితే ఏదో సాకు చెబుతారు. మళ్లీ రూ.లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టిస్తారు. మీ వాలెట్‌లో డబ్బున్నా తీసుకోలేరంతే.

అప్రమత్తతతోనే నివారణ:-

  • ఎలాంటి పరిస్థితులోనూ సోషల్​ మీడియాలో ప్రకటనలు చూసి మోసపోవద్దు. ఆ సంస్థ వివరాలను పరిశీలించిన ఆ తర్వాతే నిర్ణయించుకోవాలి.
  • భారీ పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు కంపెనీ కార్యాలయాలను నేరుగా సందర్శించాలి.
  • ఒకవేళ ఏదైనా గ్రూప్‌లో మీ ఆమోదం లేకుండా కలిపితే బయటకు వచ్చేయాలి.
  • పార్ట్‌ టైమ్‌ ఉద్యోగం చేస్తూ రూ.లక్షల్లో సంపాదించవచ్చని ప్రకటనలు, జాయినింగ్‌ ఫీజు అని డబ్బులు అడిగితే అసలు చెల్లించొద్దు.

